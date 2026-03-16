“ไผ่ ลิกค์” จี้หยุดขายน้ำมัน ตอนนี้ไม่พอใช้ ลั่นน้ำมันกำแพงเพชร คนไทยต้องได้ใช้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 16:49 น.
54
"ไผ่ ลิกค์" จี้หยุดขายน้ำมัน ตอนนี้ไม่พอใช้ ลั่นน้ำมันกำแพงเพชร คนไทยต้องได้ใช้

“ไผ่ ลิกค์” สส.กำแพงเพชร จี้หยุดขายน้ำมันให้ต่างชาติ เผยตอนนี้ไม่พอใช้แล้ว หลังคนแห่เติมจนหมดปั๊ม ลั่นน้ำมันกำแพงเพชร คนไทยต้องได้ใช้

หลังจากที่สื่อหลายสำนักรายงานว่าปั๊มน้ำมันในหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนแห่เติมน้ำมันพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลายปั๊มต้องติดป้ายประกาศว่า “น้ำมันหมด” หรือ “น้ำมันอยู่ระหว่างขนส่งมาเติม” และมีการต่อคิวรอเติมน้ำมันอย่างหนาแน่น

นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า “วันนี้ผมได้เป็น สส. โดยสมบูรณ์แล้ว สิ่งแรกอยากจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีพลังงานมาดูเรื่องน้ำมันทั้งประเทศ”

ต่อมา นายไผ่โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “ควรหยุดขายน้ำมันของเรา เพราะตอนนี้เราไม่พอใช้น้ำมันกำแพงเพชรต้องให้คนไทยได้ใช้”

ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กปัญหาน้ำมัน
นายไผ่ ยังโพสต์อีกข้อความสำหรับผู้ที่เดือดร้อนด้านการเดินทางในพื้นที่ว่า “คนป่วยแล้วไม่มีน้ำมัน แล้วไม่มีน้ำมันไปโรงพยาบาลติดต่อ 0817777776” พร้อมระบุว่า “ในเขต 1 กำแพงเพชรก่อนนะครับ” เพื่อให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 16:49 น.
54
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

