ประชาธิปัตย์ ยก 4 เหตุผล “งดออกเสียงเลือกประธานสภา” แอบติงปชน.
เอิร์ธ พงศกร โฆษกปชป. ชี้พรรคประชาชนเสนอชื่อโดยไม่หารือฝ่ายค้าน แถมขัดเจตนารมณ์ รธน. ปมผู้นำฝ่ายค้าน ย้ำขอรักษาความเป็นอิสระและอุดมการณ์พรรค
วันนี้ (16 มี.ค.) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ “งดออกเสียง” ในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านบัญชีโซเชียล โดยระบุ “ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงงดออกเสียง ในการเลือกประธานสภาฯ ก่อนจะร่ายยาวเหตุผลชัดๆ 4 ข้อ
1. การทำงานในฐานะ “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ต้องมีเอกภาพ การเสนอชื่อตำแหน่งสำคัญระดับประธานสภาฯ ควรมีการหารือร่วมกันในกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อหาจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียว แต่ในครั้งนี้ พรรคประชาชนได้ตัดสินใจเสนอชื่อโดยไม่ได้มีการพูดคุยหรือขอมติร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นล่วงหน้า
2. ความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (มาตรา 106) รัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่า “ผู้นำฝ่ายค้าน” ต้องมาจากพรรคที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาฯ การที่พรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งเสนอคนของตนเองชิงตำแหน่งประธานสภาฯ จึงดูย้อนแย้งกับบทบาทผู้นำฝ่ายค้านที่พรรคต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (ทั้งนี้ เห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัตินี้เพื่อเปิดกว้าง ให้พรรคแกนนำฝ่ายค้านมีโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ได้)
3. เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ มากกว่า การสร้างความสนใจ พรรคประชาธิปัตย์เคารพในวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อ แต่ในสถานการณ์ที่ตัวเลขคะแนนเสียงในสภาเห็นผลลัพธ์ในทางปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว
พรรคประเมินว่าการเสนอชื่อครั้งนี้เป็นไปเพื่อการใช้พื้นที่สภา สร้างความสนใจ มากกว่าการมุ่งหวังชัยชนะจริง ประชาธิปัตย์จึงเลือกที่จะไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
4. รักษาความเป็นอิสระและอุดมการณ์ของพรรค ประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มกำลังเพื่อตรวจสอบรัฐบาล (จึงไม่โหวตสนับสนุนฝั่งรัฐบาล)
แต่ในขณะเดียวกัน เราไม่ใช่ “พรรคบริวาร” ของใคร เรามีแนวทางและกระบวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระตามมติพรรค เพื่อรักษาตัวตนและอุดมการณ์ที่เรายึดถือ ขอยืนยันว่า การงดออกเสียงครั้งนี้คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เราพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง การให้เกียรติ และการพูดคุยหารือร่วมกัน.
