ตรวจหวย L6 แอปเป๋าตัง 16 มี.ค. 69 สลากดิจิทัลแตก 180 ล้าน รางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ
ธนาคารกรุงไทยประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 ประจำงวด 16 มีนาคม 2569 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ กวาดเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทยรายงานข้อมูลผู้ถูกรางวัลผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care งวดนี้มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่จากสลากดิจิทัล L6 รางวัลที่ 1 หมายเลข 833009 รวมจำนวน 30 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวมสูงถึง 180 ล้านบาท
รายละเอียดผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล L6 (หมายเลข 833009)
ถูกรางวัล 1 ใบ: จำนวน 16 คน
ถูกรางวัล 2 ใบ: จำนวน 5 คน
ถูกรางวัล 4 ใบ: จำนวน 1 คน
ผลรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก (N3) งวด 16 มี.ค. 69
เลขรางวัลสามตรง: 009 (รับเงินรางวัลละ 7,717 บาท)
เลขรางวัลสามสลับหลัก: 090 และ 900 (รับเงินรางวัลละ 4,161 บาท)
เลขรางวัลสองตรง: 64 (รับเงินรางวัลละ 457 บาท)
เลขรางวัลพิเศษ: 009000001003 (รับเงินรางวัลละ 645,367.00 บาท)
วิธีขึ้นเงินและรอบจำหน่ายงวดถัดไป
ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบผลรางวัลอย่างละเอียดและกดทำรายการขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ทันที
สำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคในงวดถัดไป แอปพลิเคชันเป๋าตังจะเปิดจำหน่ายสลากดิจิทัลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (17 มีนาคม 2569) ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. เป็นต้นไป
(หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับเงินรางวัลเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด)
