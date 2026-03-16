“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนแอบถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 14:19 น.
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่วันมานี้ เมื่อ “ต้าห์อู๋ พิทยา” และ “ออฟโรด กันตภณ” ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากทั้งคู่ได้แสดงจำลองฉากจากซีรีส์เรื่อง เด็กใหม่ The Reset โดย ออฟโรด ที่แสดงเป็น “เป๊ก” ใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรง ต้าห์อู๋ ที่แต่งคัฟเวอร์เป็น “แนนโน๊ะ”

หลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม X ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม มองว่าการนำฉากแอบถ่ายใต้กระโปรงมาทำเป็นเรื่องสนุกสนาน อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้หญิงที่เคยตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำโดยไม่ยินยอม

ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า ทั้งสองคนไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนหรือส่งเสริมพฤติกรรมคุกคามทางเพศ เนื่องจากเป็นการแสดงตามบทบาทในซีรีส์เท่านั้น และไม่ควรตัดสินบุคคลทั้งสองจากคลิปวิดีโอเพียงคลิปเดียว

จนกระทั่ง ต้าห์อู๋ ได้โพสต์ข้อความผ่าน X โดยระบุว่า “เรื่องนี้ต้องขอโทษผู้หญิงทุกคนจริงๆ ครับ คลิปคือออฟโรดแสดงเป็นเป้กและภาพจำของผมที่แนนโน๊ะสั่งสอนเป้กซีนนี้ในเรื่อง เลยทำแบบนั้นต่อเนื่องที่ผมแต่งตัวเป็นแนนโน๊ะออกมาเซอไพรท์ออฟโรดครับ ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเมคฟันเรื่องการถ่ายใต้กระโปรง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและมันไม่ได้ตลกโดย Common sense ผมเคารพคนทุกเพศ การกระทำเมื่อวานที่ทำให้ผู้หญิงไม่สบายใจต้องขอโทษจากใจด้วยครับ ต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้ครับ”

จากนั้น ต้าห์อู๋ โพสต์ข้อความระบุว่า “สุดท้ายนี้ผมอยากย้ำอีกครั้งว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของผมเองจริง ๆ ครับ ตอนนั้นผมเอาซีนของตัวละครในเรื่องมาแสดง แต่ไม่ได้คิดให้รอบคอบว่าการกระทำนั้นอาจทำให้หลายคน โดยเฉพาะผู้หญิง รู้สึกไม่สบายใจ ผมขอโทษจากใจจริง และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยครับ ผมเสียใจจริง ๆ และจะระวังตัวให้มากขึ้นครับ”

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ผมได้อ่านทุกความคิดเห็นและข้อความจากทุกคน รวมถึงได้กลับมาทบทวนการกระทำและคำพูดของตัวเอง ผมขอยอมรับว่าการกระทำและคำพูดของผมนั้นไม่เหมาะสม ผมขอน้อมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ

ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า ผมไม่ได้มีเจตนาจะดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเกียรติของผู้หญิงแต่อย่างใด และไม่ได้ต้องการลดทอนความรุนแรงหรือให้สารที่ซีรีส์ต้องการนำเสนอถูกบิดเบือนไปในทางที่ไม่เหมาะสม

ผมเข้าใจดีว่าประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้หญิงจำนวนมากต้องเผชิญในสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจริงจัง ซึ่งมีหลายคนเจ็บปวดจากเรื่องนี้ การกระทำที่ขาดความรอบคอบของผมในครั้งนี้ ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ ผิดหวัง และอาจกระทบต่อความรู้สึกของใครหลายคน รวมถึงแฟนคลับของผมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจจริงอีกครั้งครับ

และเนื่องจากโพสต์ก่อนหน้านี้ของผม มีการกล่าวถึงบุคคลที่สาม และอาจมีข้อความที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ ผมต้องขออภัยและจะระมัดระวังในการโพสต์ให้มากกว่านี้ครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผม ผมขอน้อมรับคำวิจารณ์และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะระมัดระวังการกระทำและคำพูดให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตครับ”

ขณะที่ ออฟโรด ก็ได้โพสต์ข้อความต่อประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยระบุว่า “ผมต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งกับผู้หญิงทุกคนครับ ผมขอยืนยันว่าผมและพี่อู๋ ไม่มีเจตนาจะทำให้ใครรู้สึกไม่ดี หรือคุกคามใด ๆ แต่ผมต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ผมรู้สึกผิดอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดการคุกคามต่อผู้หญิงหรือเพศใด ๆ เลยครับ

ผมเข้าใจแล้วว่าภาพที่ออกไปมีผลกระทบอย่างรุนแรง และทำให้หลายคนรู้สึกไม่ปลอดภัย ผมเสียใจจริง ๆ และผมจะรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ผมจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้ และจะไม่ปล่อยให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ ขอโทษจากใจจริงครับ”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

