ซีอีโอ ยืนยันปั๊ม ปตท. ทั้ง 2400 สาขา มีน้ำมันเพียงพอ บางจุดต้องรอขนจากคลัง ขอให้มั่นใจว่าน้ำมันมีใช้อย่างเพียงพอแน่นอน
ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ความกังวลถึงปัญหาวิกฤติพลังงาน ขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลางนั้น
โดย ม.ล.ปีกทอง ระบุว่า ช่วงนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ OR ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงที่สุด ด้วยระบบขนส่งทางท่อ ทางเรือ ทางรถบรรทุก และทางรถไฟ ตลอดจนคลังน้ำมันและสถานีบริการกว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะมีน้ำมันใช้อย่างเพียงพออย่างแน่นอนครับ
อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ อาจส่งผลให้บางสถานีบริการมีปัญหาการจำหน่ายบางผลิตภัณฑ์ในบางช่วงเวลา เนื่องจากต้องมีรอการขนส่งมาจากคลังของเรา แต่ยังคงยืนยันน้ำมันไม่ขาดแน่นอนครับ ทั้ง OR ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อบริหารจัดการและลดผลกระทบให้มากที่สุด
ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอยืนยันว่าจะดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
