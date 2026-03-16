นักท่องเที่ยวเล่นเสียวกลางทะเลพัทยา เมินคำเตือนบอกมาเที่ยวทำไรก็ได้

แม่ค้าร้องเรียน นักท่องเที่ยวเล่นเสียวกลางทะเลพัทยา เมินคำเตือนประชาชนบอกมาเที่ยวประเทศเพื่อความสนุก จะทำอะไรก็ได้
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่พัทยาได้รับคลิปจากแม่ค้าขายเครื่องดื่มบริเวณชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี โดยเป็นคลิปของนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมคล้ายมีเพศสัมพันธ์ในสถานที่สาธารณะโดยไม่แคร์สายตาของประชาชนรอบๆ
แม่ค้าคนดังกล่าวเล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 69 เวลาประมาณ 02.30 น. ขณะที่ตนกำลังขายเครื่องดื่มอยู่บริเวณชายหาดพัทยาได้มีหญิงไทยกลุ่มหนึ่งที่มานั่งดื่มบริเวณชายหาดถ่ายคลิปส่งมาให้
โดยจากการตรวจสอบคลิปพบว่าเป็นชาวต่างชาติ เชื้อสายอาหรับ กำลังแสดงพฤติกรรมเชิงชู้สาว มีเพศสัมพันธ์อยู่ภายในทะเล บริเวณชายหาดพัทยา ตรงข้ามพัทยาชายหาดซอย 12
ต่อมามีคนไทยรายหนึ่งทนพฤติกรรมไม่ไหวจึงเดินเข้าไป พร้อมถ่ายคลิปไว้ และพยายามเตือนว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายไทย พร้อมขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว แต่กลับถูกนักท่องเที่ยวต่อว่ากลับมาว่า“ฉันเป็นนักท่องเที่ยว ฉันมาเที่ยวไทย มาเที่ยวพัทยา เพื่อความสนุกฉันจะทำอะไรก็ได้”
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมพิจารณามาตรการดูแลความเรียบร้อยบริเวณชายหาดพัทยาในช่วงเวลากลางคืน
