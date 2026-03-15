ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค.69 อัปเดตล่าสุด 5 ปั๊มใหญ่ ดีเซล-เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

เช็กราคาหน้าปั๊ม ปตท. บางจาก พีที เชลล์ และคาลเท็กซ์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 พบราคาส่วนใหญ่ยังคงที่จากวันก่อนหน้า
จากการสำรวจราคาน้ำมันขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2569 ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พบว่า ราคาน้ำมันส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดราคาแยกตามสถานีบริการน้ำมันดังนี้
ตารางราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค. 2569 (บาท/ลิตร)
ปั๊ม ปตท.
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 31.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.84 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 25.79 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.68 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 40.04 บาท/ลิตร
- เบนซิน 95 : ราคา 39.64 บาท/ลิตร
- ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 43.44 บาท/ลิตร
ปั๊มบางจาก
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 31.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.84 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 25.79 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.68 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.54 บาท/ลิตร
- ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 45.64 บาท/ลิตร
ปั๊มพีที (PT)
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 31.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.84 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.68 บาท/ลิตร
- เบนซิน 95 : ราคา 40.14 บาท/ลิตร
- ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
ปั๊มเชลล์ (Shell)
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 32.35 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 28.94 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 31.78 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
- ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ปั๊มคาลเท็กซ์
- แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 31.05 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 27.84 บาท/ลิตร
- แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 30.68 บาท/ลิตร
- เบนซิน 95 : ราคา 49.51 บาท/ลิตร
- ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร
- ดีเซลพรีเมียม : ราคา 45.64 บาท/ลิตร
ขอบคุณข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์
อ่านข่าวเพิ่มเติมประเด็นวิกฤตโลกล่าสุด
- ถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำเป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- ข่าวดี! 20 ลูกเรือไทย มยุรี นารี ได้วีซ่าเตรียมกลับถึงไทย 16 มี.ค.นี้
- สถานทูตอิหร่าน แจงปมโพสต์ภาพเย้ยลูกเรือไทย
