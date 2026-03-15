ปตท. แจงด่วน จำกัดเติมน้ำมัน 500 แค่เตรียมความพร้อม ยันมีเพียงพอ-ใช้ได้ปกติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 11:20 น.
ปตท. แจงแนวทางเติมน้ำมัน ยืนยันมาตรการรถ 4 ล้อเติมไม่เกิน 500 บาท เป็นแค่แผนสำรองยามฉุกเฉิน

ปตท. แจงดราม่าจำกัดเติมน้ำมัน 500 บาท เป็นเพียงการเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤตความต้องการพุ่ง ย้ำชัด PTT Station ทั่วประเทศสถานการณ์ปกติ น้ำมันมีเพียงพอ

จากกรณีวานนี้ (14 มีนาคม 2569) ปตท. ประกาศแนวทางการจำหน่ายน้ำมันหน้าสถานี ห้ามจำหน่ายน้ำมันใส่ภาชนะ โดยไม่ผ่านมิเตอร์จ่ายสถานี สำหรับรถยนต์ 4 ล้อแนะนำให้เติมไม่เกิน 500 บาทต่อคัน ส่วนรถยนต์ 6 ล้อขึ้นไปแนะเติมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคัน แต่รถปฏิบัติภารกิจสาธารณประโยชน์สามารถเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น รถหน่วยงานราชการ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล หรือหน่วยงานช่วยเหลือประชาชน

ล่าสุด ปตท. ชี้แจงแนวทางล่าสุด ระบุว่า “จากสถานการณ์ความต้องการใช้น้ํามันของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือ

สถานีบริการ บริหารการจําหน่ายน้ํามันหน้าสถานีตามความเหมาะสมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ปัจจุบัน สถานีบริการ PTT Station ยังคงเปิดให้บริการ และ จําหน่ายน้ํามันตามปกติ ทั้งนี้ แนวทางการแนะนําให้บริหารการจําหน่ายบางกรณีที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ เป็นเพียงแนวทางที่ใช้ในการเตรียมความพร้อม สําหรับสถานการณ์ความต้องการใช้น้ํามันสูงเป็นพิเศษ เท่านั้น

ปัจจุบันสถานการณ์ของสถานีบริการ PTT Station ยังสามารถบริหารจัดการได้ตามปกติ และยังมีปริมาณน้ํามันเพียงพอ โดยมีการทยอยขนส่งน้ํามันเข้าสู่สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานการบริหารจัดการด้านการขนส่งและกระจาย น้ํามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและมั่นใจ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ”

ปตท. ยืนยันน้ำมันเพียงพอ
ภาพจาก Facebook : สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ข่าว

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

