ปตท. แจงด่วน จำกัดเติมน้ำมัน 500 แค่เตรียมความพร้อม ยันมีเพียงพอ-ใช้ได้ปกติ
ปตท. แจงดราม่าจำกัดเติมน้ำมัน 500 บาท เป็นเพียงการเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤตความต้องการพุ่ง ย้ำชัด PTT Station ทั่วประเทศสถานการณ์ปกติ น้ำมันมีเพียงพอ
จากกรณีวานนี้ (14 มีนาคม 2569) ปตท. ประกาศแนวทางการจำหน่ายน้ำมันหน้าสถานี ห้ามจำหน่ายน้ำมันใส่ภาชนะ โดยไม่ผ่านมิเตอร์จ่ายสถานี สำหรับรถยนต์ 4 ล้อแนะนำให้เติมไม่เกิน 500 บาทต่อคัน ส่วนรถยนต์ 6 ล้อขึ้นไปแนะเติมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคัน แต่รถปฏิบัติภารกิจสาธารณประโยชน์สามารถเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น รถหน่วยงานราชการ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถพยาบาล หรือหน่วยงานช่วยเหลือประชาชน
ล่าสุด ปตท. ชี้แจงแนวทางล่าสุด ระบุว่า “จากสถานการณ์ความต้องการใช้น้ํามันของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือ
สถานีบริการ บริหารการจําหน่ายน้ํามันหน้าสถานีตามความเหมาะสมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ปัจจุบัน สถานีบริการ PTT Station ยังคงเปิดให้บริการ และ จําหน่ายน้ํามันตามปกติ ทั้งนี้ แนวทางการแนะนําให้บริหารการจําหน่ายบางกรณีที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้ เป็นเพียงแนวทางที่ใช้ในการเตรียมความพร้อม สําหรับสถานการณ์ความต้องการใช้น้ํามันสูงเป็นพิเศษ เท่านั้น
ปัจจุบันสถานการณ์ของสถานีบริการ PTT Station ยังสามารถบริหารจัดการได้ตามปกติ และยังมีปริมาณน้ํามันเพียงพอ โดยมีการทยอยขนส่งน้ํามันเข้าสู่สถานีบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ
บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานการบริหารจัดการด้านการขนส่งและกระจาย น้ํามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและมั่นใจ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ”
