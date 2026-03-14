โต้เดือด! สุรชัย ลั่นวาจาไล่ลูกชาย “ร็อคกี้” เปลี่ยนนามสกุล ด้อยค่าพ่อตัวเองน่ารังเกียจ

GIFT T.เผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 13:55 น.
82
โต้เดือด! สุรชัย สมบัติเจริญ ลั่นวาจาไล่ลูกชาย ร็อคกี้ สุรบดินทร์ เปลี่ยนนามสกุล หลังพูดด้อยค่าพ่อตัวเองจนน่ารังเกียจ

ดูท่าว่าเรื่องราวมันจะเริ่มบานปลายและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว สำหรับมหากาพย์ดราม่าของครอบครัวสมบัติเจริญ ที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน สุรชัย สมบัติเจริญ อดีตนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงชื่อดังออกมาประกาศเปิดตัวภรรยา ไดอาน่า สมบัติเจริญ โดยลูกทุ่งรุ่นใหญ่เผยว่าภรรยาคนนี้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา และทั้งคู่ก็คบหากันมากว่า 40 ปีแล้ว แต่ช่วงก่อนหน้านี้ด้วยภาระหน้าที่ต่าง ๆ ทำให้ทั้งคู่ต้องจำใจอยู่ห่างกัน ตามที่ลูกทุ่งรุ่นใหญ่เล่าไว้

หลังจากนั้นก็เกิดคำถามขึ้นมากมายถึงครอบครัวที่ประเทศไทยคือ เจี๊ยบ ศกุณตลา อดีตภรรยา และลูก ๆ ทั้ง 4 คนของ สุรชัย สมบัติเจริญ ซึ่งทางลูกทุ่งดังตอบกลับชาวเน็ตถึงเรื่องนี้ระบุว่า “ที่เห็นนี่ คือหน้าที่และภาระหน้าที่ที่ผมทำจบแล้ว”

เวลาต่อมาอดีตภรรยา พร้อมด้วยลูกชาย ร็อคกี้ และลูกสาวดิ๊งค์ กมลชนก ก็ออกมาเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยการโพสต์และแชร์ข้อความปริศนาหลังจาก ผู้เป็นพ่อเปิดตัวภรรยากลางโซเชียล อีกทั้งทาง ร็อคกี้ ก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกกลางรายการวิทยุที่เจ้าตัวจัดเมื่อวานนี้ (13 มี.ค. 69) โดยมีการพูดถึงประเด็นของผู้เป็นพ่อด้วย เจ้าตัวเผยว่า สงสารแม่กับน้อง ๆ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 14 มี.ค. 69 สุรชัย สมบัติเจริญ เลือกที่จะไม่อยู่เฉยหรือนั่งเงียบอีกแล้ว เพราะเมื่อช่วงสายวันนี้เขาได้เคลื่อนไหวกลางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังข่าวการเปิดตัวภรรยากลายเป็นดราม่าที่ ลูก ๆ และอดีตภรรยาก็ออกมาโพสต์กันรัว ๆ

สุรชัย ระบุข้อความด้วยความเดือดดาลว่า “โอ้พระเจ้าฟ้าดินเป็นอะไรไปหนอ ไม่เหลือแม้แต่กระทั่งคำว่าอภิชาตบุตรที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เมื่อบุคคลที่ถูกคนขนานนามว่า “ลูก” สุรบดิน กลับดูถูกด้อยค่า สบถออกมา ว่า “พ่อ” หรือ (ผู้ปกครอง) ที่คุณใช้คำนี้กับผมมาโดยตลอดในสังคม

ไม่มีปัญญาทำโซเชียลมีเดียได้ จะฟอกเท่าไหร่ ก็ไม่มีวันหมดเหม็น แถมยังไปกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุแห่งการที่จะต้องมีตัวตน คนที่คุณกล่าวหาเขา เขาอยู่เลยตรงนั้นไปแล้ว แม่ของคุณก็รู้ดี รู้มาตลอด ผีเน่ากับโลงผุมันคือคุณ ผมนึกไม่ออกจริง ๆ ว่าคุณใช่ลูกผมหรือเปล่า มิน่าล่ะ ในสังคมคุณมักจะเรียก ผมว่า “ผู้ปกครอง”

ผมว่าไม่น่าใช่นะ สงสัยมานานแล้วแม้แต่ แม่ผม ญาติพี่น้องผม ก็ไม่เคยคิดเลยว่าคุณเป็นลูกผม คุณเชื่อไหม เขาตายไปแล้ว ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงยืนยันได้ หรือคนที่ยังอยู่ก็ไปถามเขาดูสิ คุณควรจะเปลี่ยนนามสกุลซะเถอะ ผมรังเกียจวีรกรรมของคุณ มากที่คุณทำกับผม ผมไม่อยากสาวไส้ แต่คิดอีกทีบางทีมันก็ดีนะ ไส้ผมมันจะได้สะอาดซักกะทีนึง ผ

มถูกรังแกโดนด่าคนกล่าวหา ผมแก้วิกิพีเดีย ผมไม่ต้องลงทุน ทำทำเองได้ “คำว่าหน้าที่กับภาระ” มันทำให้ผมเจ็บปวดมาก คงไม่มีใครรู้ จากนี้ไปชาวบ้านเขาจะรู้เสียทีนึง ไอ้ที่คุณปากดีและด่าคนได้เนี่ย การศึกษาไม่ให้ประโยชน์กับคุณเลย เสียแรง เสียดายหยาดเหงื่อผม ผมก็มีความรู้ แล้วก็มากกว่าคุณด้วย และไม่เคยเนรคุณด่าสถาบันเหมือนกับคุณ วีรกรรมของคุณเยอะ เอาไว้ขอต่อภาค 2″

อ้างอิงจาก : FB สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า


Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

