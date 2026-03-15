แจงปม “เจ๊เอ๋” ขอใบอนุญาตปืน ยันไร้ใบสั่งนายกฯ เตือนกล่าวอ้างเท็จเสี่ยงคุก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 13:57 น.
โต้ข่าวโทรหานายกฯ จบใน 2 ชั่วโมงไม่เป็นความจริง ชี้เป็นการออกใบอนุญาตตามขั้นตอนปกติ พร้อมกางข้อกฎหมายหมิ่นประมาทเตือนอินฟลูเอนเซอร์ดัง

วันนี้ (15 มี.ค.) กรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีดราม่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “เจ๊เอ๋” ระบุผ่านรายการโทรทัศน์ว่า บุตรชายขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ไม่ได้จนต้องโทรศัพท์หานายกฯ เพื่อสั่งการให้จบภายใน 2 ชม. โดยทางกรมการปกครองได้ตรวจสอบข้อมูลจากอำเภอเมืองสระบุรีและพบข้อมูลที่ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างดังนี้

ไทม์ไลน์การขอใบอนุญาต ยื่นในนามสามี ไม่ใช่ลูกชาย

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566) “เจ๊เอ๋” และสามีเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบ ป.3 ในนามของสามี แต่เอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงชี้แจงระเบียบและให้กลับไปเตรียมเอกสาร

ครั้งที่ 2 (10 ก.ย.67) สามีเจ๊เอ๋มายื่นคำร้องขอรับโอนอาวุธปืนอีกครั้ง ครั้งนี้เอกสารครบถ้วน นายทะเบียนจึงออกใบอนุญาตให้ตามขั้นตอนปกติ

ทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบว่า บุตรชายของเจ๊เอ๋เคยยื่นคำร้องขอใบอนุญาตอาวุธปืนตามที่กล่าวอ้างในสื่อแต่อย่างใด

กรมการปกครองยืนยันว่า กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเป็นการใช้ดุลยพินิจของนายทะเบียนท้องที่ตามปกติ ไม่ได้มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือนายกรัฐมนตรีเข้ามาแทรกแซงตามที่ปรากฏในข่าว

เตือนโทษหนัก “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา”

กรมการปกครองได้ฝากคำเตือนถึงการกล่าวอ้างบุคคลที่สามในลักษณะใส่ความ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือถูกดูหมิ่น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้

  • มาตรา 326 – หมิ่นประมาททั่วไป โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  • มาตรา 328 – หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา (ออกสื่อ/ออนไลน์) โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

