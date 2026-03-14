เตือน 4 ราศี ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง อย่าใจร้อน ขับรถให้มีสติ
4 ราศีเดินทางต้องระวังเป็นพิเศษอย่าประมาทแม้เสี้ยววินาที เช็กสภาพรถให้พร้อม-คุมอารมณ์ให้ดีก่อนจับพวงมาลัย ลดความเร็วลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ช่วงนี้กระแสของดวงดาวโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ไม่สู้ดีนัก โดยเฉพาะดาวอังคารที่ส่งแรงปะทะกับดาวมฤตยู ส่งผลให้พลังงานรอบตัวเต็มไปด้วยความวุ่นวายและใจร้อน บรรยากาศบนท้องถนนในช่วงนี้อาจดูปั่นป่วนกว่าปกติ หลายคนมีความรู้สึกหงุดหงิดง่าย มีเรื่องให้ต้องเร่งรีบจนขาดความรอบคอบ
1. ราศีเมษ
พลังงานความใจร้อนพุ่งสูงเป็นพิเศษ ระวังจะเกิดปากเสียงกับเพื่อนร่วมทางจนนำไปสู่เหตุบานปลาย หรือการตัดสินใจปาดซ้ายแซงขวาด้วยความคึกคะนองจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้ง่าย
2. ราศีเมถุน
ระวังอาการใจลอยหรือพะวงอยู่กับโทรศัพท์ขณะขับขี่ มีเกณฑ์จะเกิดความผิดพลาดจากการมองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ถอยรถชนเสา หรือขับรถตกหลุมจนยางแตกเสียหาย
3. ราศีตุลย์
เหตุสุดวิสัยมาจากคนอื่น! ต่อให้คุณขับดีแค่ไหนแต่คนรอบข้างอาจจะพาซวย มีเกณฑ์จะถูกรถคันอื่นมาเบียดหรือโดนลูกหลงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นข้างหน้า แนะนำให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติ
4. ราศีมังกร
ระวังปัญหาที่เกิดจากตัวรถกะทันหัน เช่น ระบบไฟมีปัญหา หรือเบรกขัดข้องกะทันหันขณะเดินทางไกล หากรู้สึกว่ารถมีอาการผิดปกติอย่าฝืนขับต่อเด็ดขาด รวมถึงอาการวูบหลับในจากความเพลียสะสม
คำแนะนำส่งท้าย
4 ราศีที่มีเกณฑ์เสี่ยงในวันนี้ สิ่งที่ควรทำก่อนออกเดินทางคือการตรวจเช็กสภาพลมยาง เบรก และสัญญาณไฟให้รอบคอบ ที่สำคัญที่สุดคือการคุมอารมณ์
หากเจอใครขับรถกวนใจให้ท่องคำว่าปล่อยวางไว้ในใจ อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยและงดใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด เพราะดวงชะตาในช่วงนี้อยู่ในจุดที่สติคือเครื่องรางที่ดีที่สุด
