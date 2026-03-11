โอม ค็อกเทล โพสต์อำลา GeneLab ยันไร้ปมขัดแย้ง ขอทำตามใจตัวเองก่อนหมดไฟ

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 11:13 น.
ช็อกวงการเพลง! โอม ค็อกเทล โพสต์อำลาค่ายเพลง GeneLab หลังร่วมก่อตั้ง-ดันศิลปินจนโด่งดัง ยันไร้ปมขัดแย้ง ขอทำตามใจตัวเองก่อนหมดไฟ

วันที่ 11 มีนาคม2569 โอม ปัณฑพล หรือ โอม ค็อกเทล อดีตนักร้องนำวง cocktail และผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลง GeneLab ในเครือ GMM โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อทิ้งทวนบทบาทและเก้าอี้ผู้บริหารค่ายเพลงดัง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ Three Man Down ระบุว่า

“สวัสดีครับ

หลังจากงานใหญ่ Three Man Down จบลงไปอย่างสวยงามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมและทีมงานบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด ในฐานะผู้รับจ้างบริหารค่ายเพลง GeneLab ในเครือ GMM Music ทุกคน ขอขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีม IdeaFact และ GMM Show ที่ได้สร้างสรรค์ให้งานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่มีคุณค่าของศิลปิน และทั้งนี้ขอขอบพระคุณแฟนเพลงและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นส่วนหนึ่งของงานและให้การสนับสนุนกับวงดนตรีในสังกัดของเราเสมอมาครับ

ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตแจ้งการสิ้นสุดหน้าที่บริหารค่ายเพลง GeneLab และ 19 ของผมและทีมงานไปในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยครับ

การบริหารค่าย GeneLab ของเราเริ่มต้นจากแนวคิดของคุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้ง genie records ประสงค์ให้มีการแยกหน่วยงานการสร้างศิลปิน โดยเน้นศิลปินในกลุ่มที่มีอายุน้อยลงเพื่อเพิ่มกำลังผลิตสนับสนุน GMM Music ที่เริ่มมีอัตราการสร้างศิลปินหน้าใหม่สู่ตลาดชะลอตัวลงกว่าเดิม เมื่อผมได้รับมอบหมายจึงเสนอแนวคิดที่ว่าหากจะทำงานดังกล่าว เราสมควรทดลองสร้างหน่วยงานที่อยู่นอกระบบจัดจ้างพนักงานแบบที่เคยมีมา เนื่องจากผมมีความเห็นว่าการสร้างขึ้นใหม่เป็นองค์ความรู้ทางการตลาดอีกชุดหนึ่ง ที่อาจต้องการความคล่องตัวและยืดหยุ่น กรอบระบบระเบียบที่มีอยู่แต่เดิมอาจเปลี่ยนแปลงได้เชื่องช้าและการต้องสรรหาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะเข้ามาช่วยสร้างงานจำนวนมากอาจทำให้โครงสร้างพนักงานของ GMM Music รับภาระมากจนเกินไป เพราะอย่างไรก็ตามแนวคิดของผมเป็นเพียงสมมติฐานในขณะนั้น เราประสงค์ให้รูปแบบดังกล่าวเป็นเพียงการทดลองระบบใหม่ เพื่อให้ได้ศิลปินในกลุ่มที่มุ่งหวัง ดังนั้นจึงเป็นการง่ายกว่าที่จะสร้างนิติบุคคลขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยหนึ่งเพื่อทำงานในระบบใหม่นี้ ให้นิติบุคคลใหม่นี้ทำงานภายใต้ระบบที่เป็นอิสระ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และให้ทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอวิธีการที่เหมาะสม (จึงเป็นที่มาของคำว่า Lab ท้ายชื่อค่าย)

อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจก่อนว่า ค่ายเพลงทั้งหมดของ GMM Music นั้นมีสถานะเป็นเพียงแผนกภายใต้นิติบุคคลเดียวกันทั้งหมดคือ GMM Music ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทในเครือ (ยกเว้นที่อยู่ภายใต้ ONE หรือ GMMTV) แต่สิ่งที่เรากำลังจะทดลองทำคือการตั้งนิติบุคคลใหม่มา “รับจ้างบริหาร” แผนกและสินทรัพย์ของ GMM Music โดยมีสถานะเป็นอิสระและไม่เป็นบริษัทในเครือ โดยการสนับสนุนแนวคิดนี้ของ คุณภาวิต จิตรกร CEO ของ GMM Music บริษัท “ครึ่งเก้า” จึงเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานดังกล่าวนับตั้งแต่นั้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมาส่วนงานที่ครึ่งเก้ารับจ้างบริหารให้กับ GMM Music คือค่ายเพลง GeneLab และ 19 ทั้งนี้สินทรัพย์ทุกอย่าง GMM Music เป็นเจ้าของ ทั้งในส่วนของชื่อค่าย สัญญาศิลปิน เพลงและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยครึ่งเก้าได้รับค่าตอบแทนในการบริหาร

ศิลปินที่เราดูแลทั้งหมดอาทิ Three Man Down, TaitosmitH, Tilly Birds, The Darkest Romance, Only Monday, ASIA7, Hard Boy, ADORA, Famoso, Par-T, ก้อง ห้วยไร่, Jigsaw Story, กอกี้ กวิสรา, QEETHA, fit aroon, M DAOSAI, AYEJAY, Dena Euprasert และ ossey

ในขณะเดียวกันบริษัทครึ่งเก้า ก็ได้ขยายงานของตัวเองออกไปในฐานะผู้รับจ้างบริหารศิลปิน การทำแคมเปญการตลาด การจัดการจัดสร้างอีเวนต์ และ จัดคอนเสิร์ต (COCKTAIL 77 EVER TOUR, COCKTAIL CLASSICS, COCKTAIL ข้อสอบ, GeneLabCon 2024, Three Man Down ‘Basic Tour’, คอนเสิร์ตใหญ่ TaitosmitH, Tilly Birds, Only Monday, และ The Darkest Romance)

รวมถึงการบริหารค่ายเพลงอิสระอื่นๆที่ไม่ใช่ของ GMM Music ด้วย อาทิเช่น

ค่ายเพลง มักจี MACHg (ถือหุ้นร่วมกับก้อง ห้วยไร่ และ แบงค์ รัฐวิชญ์) มุ่งเน้นทำศิลปินลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัย มีศิลปินในการดูแลคือ ก้อง ห้วยไร่, ใหม่ พัชรี และศิลปินที่กำลังอยู่ในระหว่างการออดิชั่น

ค่าย Ennead (ถือหุ้นร่วมกับปอนด์-กฤษดา Be on Clound) มุ่งเน้นศิลปินที่มีความสามารถทั้งร้อง เล่น เต้น และการแสดง เพื่อทำเพลงรวมถึงการเป็นนักแสดงหนังและซีรีส์ภายใต้สังกัด

9 อัคคัญญ์ (ถือหุ้นร่วมกับ จ๋าย TaitosmitH) ค่ายเพลงอิสระที่มุ่งเน้นการผลิตและจัดการศิลปินในรูปแบบใหม่ ที่มีศิลปินในสังกัด เช่น LITTLE JOHN, มนัสวีร์, สามานย์ และศิลปินแนวร็อก-เพื่อชีวิต-อินดี้ อีกหลายวง

ผมมีความผูกพันกับ GMM Grammy และ GMM Music เป็นอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่แห่งนี้เป็นทั้งบ้านและสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำที่ดี แต่ในขณะเดียวกันผมและทีมงานในบริษัทก็มีรูปแบบการทำงานที่เรามุ่งหวังที่จะสร้าง แนวคิดในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากกรอบที่ทำได้ เพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นนิติบุคคลที่เป็นอิสระแต่การทำงานรับจ้างก็ยังคงจำกัดกรอบบางประการเอาไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ใช่ข้อขัดแย้งแต่เป็นเรื่องของมุมมองและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับขณะนี้ ศิลปินที่เราดูแลได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่จำเป็น เติบโตและสามารถดูแลตัวเองได้ดี ภายใต้ระบบและรากฐานที่แข็งแรงที่ทีมงานทั้งหมดช่วยกันวางไว้ภายใต้ GMM Music เพราะเราเชื่ออยู่เสมอว่าองค์กรที่ดีต้องอยู่ได้ด้วยระบบไม่ใช่ตัวบุคคล

ผมและทีมครึ่งเก้าอยากจะขอถือโอกาสนี้ออกไปทำอะไรตามใจตัวเองสักเล็กน้อยในวันที่ยังมีเรี่ยวแรงและยังคงคิดอ่านได้ดี ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร มันคงเป็นเรื่องที่ค้างคาใจหากไม่ได้ลองทำครับ

ขอบพระคุณ GMM Music ที่เป็นที่พึ่งพิงตลอดมา โรงเรียนของความคิดเริ่มต้น ณ ที่นี้และจะทรงคุณค่าเสมอในความทรงจำครับ

ขอบคุณศิลปินทุกคนที่ไว้ใจและเป็นครูให้พี่ด้วยเช่นเดียวกัน เราจะบริหารเป็นได้อย่างไรหากไม่มีคนเชื่อใจให้บริหาร

สำหรับศิลปินและทีมงานทุกคนที่เดินทางมาด้วยกัน, ขอโทษที่ไม่ได้อยู่ดูแลไปจนสุดทาง และขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการรับฟัง, ความเข้าใจและการสนับสนุนในการตัดสินใจครั้งนี้ เป็นเกียรติที่ได้ทำงานให้ และยินดีที่จะได้ร่วมงานด้วยเสมอไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตาม การได้เห็นทุกๆคนสำเร็จและยืนได้อย่างแข็งแรง มั่นคงเป็นความสุขของทีมงานเสมอครับ

ขอบคุณทุก ๆ การสนับสนุนที่มีให้กับผมและทีมงานครึ่งเก้า ที่ดูแลค่าย GeneLab และ 19 ตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับ

เราอาจกำลังเดินทางไปสู่เขตแดนที่เราไม่รู้จัก แต่ตื่นเต้นมาก ๆ ครับ”

อ้างอิงจาก : FB Ohm Puntapol

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

