ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab โพสต์ซึ้ง “พี่ไปไหน ผมไปด้วย สัญญาศิลปินอยู่กับพี่โอม”
เกิดอะไรขึ้นกันแน่หลัง โอม ค็อกเทล หรือ นายปัณฑพล ประสารราชกิจ อดีตนักร้องนำวง Cocktail ประกาศสิ้นสุดหน้าที่บริหารค่ายเพลง GeneLab หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ Tree Man Down (ทรีแมนดาวน์) นอกจากโอมแล้วทีมงานในค่ายก็ลาออกยกค่ายเช่นกัน ปล่อยศิลปินดังในค่ายอย่าง Three Man Down และ ไททศมิตร ถึงกับเคว้ง เพราะพวกเขามีวันนี้ได้ก็ด้วยน้ำมือของ โอม ค็อกเทล ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด ก้อง ห้วยไร่ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือในฐานะผู้บริหารค่ายเพลง GeneLab โดยแชร์โพสต์ของโอมมาที่หน้าเฟซตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า “ไปไหน ไปด้วยครับอ้าย”
ต่อมาไม่นาน ก้อง ห้วยไร่ ก็เคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยระบุข้อความว่า “สัญญาเพลงดอกกระเจียวบานเป็นของ Gene Lab แต่สัญญาศิลปินผมอยู่กับพี่โอม #ศิลปินค่ายมัคจี” หลังโพสต์เผยแพร่ไม่นาน ไจ๋ ไททศมิตร ก็เข้ามาคอมเมนต์ในทันทีว่า “อ้าววว แล้วกูหละ ?” ซึ่งลูกทุ่งดังก็ตอบกลับแบบกวน ๆ ว่า “ไปเป็นพ่อค้าขายการ์ดเถื่อนเถอะมึง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โอม ค็อกเทล โพสต์อำลา GeneLab ยันไร้ปมขัดแย้ง ขอทำตามใจตัวเองก่อนหมดไฟ
- จ๋าย ไททศมิตร รับไม่ได้ โอม ค็อกเทล ประกาศอำลา ลั่น ทีมงานออกยกค่าย ทิ้งศิลปินเคว้ง
- เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน
อ้างอิงจาก : FB ก้อง ห้วยไร่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: