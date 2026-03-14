โปรดเกล้าฯ ยศทหารชั้นนายพล 256 นาย มีผล 1 เม.ย.นี้
หน้า 1 เล่ม 143 ตอนที่ 13ข ราชกิจจานุเบกษา 13 มีนาคม 2569 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี “เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล” โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ เมษายน ๒๕๖๙ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้
- พลโท ไพโรจน์ วงศ์ชนะภัย เป็น พลเอก
- พลโท ธาดา กะราลัย เป็น พลเอก
- พลโท ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล เป็น พลเอก
- พลโท วิริยะ เกิดสุข เป็น พลเอก
- พลโท กรีฑา ศรีลัด เป็น พลเอก
- พลโท ฉกาจ ขันตี เป็น พลเอก
- พลโท พฤทธิ์ จันทราสา เป็น พลเอก
- พลโท มานพ แฝดกลาง เป็น พลเอก
- พลโท สมพร ด่อนสิงหะ เป็น พลเอก
- พลโท ธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว เป็น พลเอก
- พลโท ทักษิณ สิริสิงห เป็น พลเอก
- พลโท บรรลุ เอี่ยมศรี เป็น พลเอก
- พลโท รัฐพล ธูปประสม เป็น พลเอก
- พลโท เชษฐา ทานกระโทก เป็น พลเอก
- พลโท กำชัย วงศ์ศรี เป็น พลเอก
- พลโท อนุสรณ์ โออุไร เป็น พลเอก
- พลโท วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ เป็น พลเอก
- พลโท ชาครีย์ ภัทรพงศ์กุล เป็น พลเอก
- พลโท พงศ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ เป็น พลเอก
พระราชทานยศ พลเอก / พลเรือเอก / พลอากาศเอก
20. พลโท ศาสตรา ศรีเพ็ญ เป็น พลเอก
21. พลโท ยุทธกร สุภาสูรย์ เป็น พลเอก
22. พลเรือโท พงษ์ศักดิ์ สมบุญ เป็น พลเรือเอก
23. พลเรือโท ณัฐพงศ์ ปานโสภณ เป็น พลเรือเอก
24. พลเรือโท สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ เป็น พลเรือเอก
25. พลเรือโท โชติรัตน์ อุตมเพทาย เป็น พลเรือเอก
26. พลเรือโท อานนท์ พงษ์ทองเจริญ เป็น พลเรือเอก
27. พลอากาศโท ชัยยา จันทร์ใส เป็น พลอากาศเอก
28. พลอากาศโท ณัฐพล เกี่ยวพันธ์งาม เป็น พลอากาศเอก
29. พลอากาศโท สฤษฎ์ วุฑธีรพล เป็น พลอากาศเอก
พระราชทานยศ พลโท / พลเรือโท / พลอากาศโท
30. พลตรี ปกรณ์ ธรรมโชติ เป็น พลโท
31. พลตรี นรภัทร วิจิตรานุช เป็น พลโท
32. พลตรี วีรยุทธ วุฒิศิริ เป็น พลโท
33. พลตรี สาธิต แก่นสิงห์ เป็น พลโท
34. พลตรี ระลึก คนใหญ่ เป็น พลโท
35. พลตรี สมบัติ เงาสันเทียะ เป็น พลโท
36. พลตรี อนุตร รัตนศึกษา เป็น พลโท
37. พลตรี ณัติขาต รัตนภาพ เป็น พลโท
38. พลตรี อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ เป็น พลโท
39. พลตรี รวินทร์ เจริญชัย เป็น พลโท
40. พลตรี สมเจตน์ บุญเลี้ยง เป็น พลโท
41. พลตรี อัทธธร บูรณากาญจน์ เป็น พลโท
42. พลตรี อาชวกุล กาญจนาม เป็น พลโท
43. พลตรี ชนุตม์ ศิริธรรม เป็น พลโท
44. พลตรี ชิณณพงศ์ จุลาณุกะ เป็น พลโท
45. พลตรี ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม เป็น พลโท
46. พลตรี นิรุจ ดวงปัญญา เป็น พลโท
47. พลตรี ภรัณ เทียนทองดี เป็น พลโท
48. พลตรี ลิขิต อุ่นประดิษฐ์ เป็น พลโท
49. พลตรี สมเกียรติ จุลโอภาส เป็น พลโท
50. พลตรี กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์ เป็น พลโท
51. พลตรี ณัฐเดช จันทรางศุ เป็น พลโท
52. พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ เป็น พลโท
53. พลตรี นฤดล สุขมา เป็น พลโท
54. พลตรี ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด เป็น พลโท
55. พลตรี วิทยา สระแกทอง เป็น พลโท
56. พลตรี กิตากร จันทรา เป็น พลโท
57. พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต เป็น พลโท
58. พลตรี สุรชัย รัศมีวิจานนท์ เป็น พลโท
59. พลตรี พลวุฒิ ลำเจียก เป็น พลโท
60. พลตรี ศิริณรงค์ หลวงเทพนิมิต เป็น พลโท
61. พลตรี ไชยนคร กิจคณะ เป็น พลโท
62. พลตรี สังคม ทำจะดี เป็น พลโท
63. พลตรี นิพัฒน์ เล็กฉลาด เป็น พลโท
64. พลตรี เศรษฐ์สรรค์ ศิริโสภณ เป็น พลโท
65. พลตรี เขมวิศว์ สาคุณ เป็น พลโท
66. พลตรี สุรวิทย์ รัตนประทุม เป็น พลโท
67. พลตรี เผดิม หนังสือ เป็น พลโท
68. พลตรี อาจอง บัวชุม เป็น พลโท
69. พลตรี รัฏภณ สุพีสุนทร เป็น พลโท
70. พลตรี องอาจ อิ่มศิริ เป็น พลโท
71. พลตรี กุลพัชร จึงประวัติ เป็น พลโท
72. พลตรี ศุภฤกษ์ ผลฉาย เป็น พลโท
73. พลตรี ไพฑูรย์ บูรณศักดิ์ เป็น พลโท
74. พลตรี ชัยฤทธิ์ แก้วสอาด เป็น พลโท
75. พลตรี ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์ เป็น พลโท
76. พลตรี สาธิต วีระสมวงศ์ เป็น พลโท
77. พลตรี วินัย เกตุสุวรรณ เป็น พลโท
78. พลตรี อารัมภ์ อังศุเศรณี เป็น พลโท
79. พลตรี ชาญชัย ร่มเย็น เป็น พลโท
80. พลเรือตรี พิชิต บรรจงกิจ เป็น พลเรือโท
81. พลเรือตรี จรูญ คล่องยุทธ เป็น พลเรือโท
82. พลเรือตรี ภานุ รัตนนันทวาที เป็น พลเรือโท
83. พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล เป็น พลเรือโท
84. พลเรือตรี ไชยนันท์ ชูใหม่ เป็น พลเรือโท
85. พลเรือตรี ยุทธกิจ วงศ์จันทร์ เป็น พลเรือโท
86. พลเรือตรี ชาตรี บวรธรรมจักร เป็น พลเรือโท
87. พลเรือตรี ปณิธาน สิทธิโยธาคาร เป็น พลเรือโท
88. พลเรือตรี โชคชัย เรืองแจ่ม เป็น พลเรือโท
89. พลเรือตรี วิชาญ วันทนียกุล เป็น พลเรือโท
90. พลเรือตรี อุดมเดช ล้อมอิ่ม เป็น พลเรือโท
91. พลเรือตรี ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ เป็น พลเรือโท
92. พลเรือตรี ดุสิต ปิ่นแก้ว เป็น พลเรือโท
93. พลเรือตรี สุชาต นุชนารถ เป็น พลเรือโท
94. พลเรือตรี เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง เป็น พลเรือโท
95. พลเรือตรี กุลกวี เจริญยืนยาว เป็น พลเรือโท
96. พลเรือตรี วิเชียร ฤทธิ์วิรุฬห์ เป็น พลเรือโท
97. พลอากาศตรี จเร แสงธาราทิพย์ เป็น พลอากาศโท
98. พลอากาศตรี เชษฐา ร่างน้อย เป็น พลอากาศโท
99. พลอากาศตรี เมธา สุนทรศารทูล เป็น พลอากาศโท
100. พลอากาศตรี ภิญโญ แจ่มมีชัย เป็น พลอากาศโท
101. พลอากาศตรี โโกวิทย์ ทิพาเสถียร เป็น พลอากาศโท
102. พลอากาศตรี นคร บุญมี เป็น พลอากาศโท
103. พลอากาศตรี จุมพล คล้อยภยันต์ เป็น พลอากาศโท
104. พลอากาศตรี ธัญเทพ ชารีพร เป็น พลอากาศโท
105. พลอากาศตรี ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล เป็น พลอากาศโท
106. พลอากาศตรี นพดนัย ชัยสมบูรณ์ เป็น พลอากาศโท
พระราชทานยศ พลตรี / พลเรือตรี / พลอากาศตรี
107. พันเอก จิณณมนัส รอดโพธิ์ทอง เป็น พลตรี
108. พันเอก อนุสรณ์ สังขวาสี เป็น พลตรี
109. พันเอก สรณ์สิริ พลเขตร เป็น พลตรี
110. พันเอก นฤนาถ ตันติวงศ์ เป็น พลตรี
111. พันเอก ฐิติศักดิ์ นิรัติศัย เป็น พลตรี
112. พันเอก ประวัติ สหกิจ เป็น พลตรี
113. พันเอก บัณฑิต เปี่ยมสาคร เป็น พลตรี
114. พันเอก โศภิษฐ์ ทองขาม เป็น พลตรี
115. พันเอก วงศ์วิศว์ จันทร์เจริญ เป็น พลตรี
116. พันเอก รังสิกร เกตุพงศ์ เป็น พลตรี
117. พันเอก นราธิป สุราภา เป็น พลตรี
118. พันเอก ธีระวุฒิ อุทธิยา เป็น พลตรี
119. พันเอก ณรงค์ แสงจันทร์ เป็น พลตรี
120. พันเอก มนต์รัตน์ รัตนวานิช เป็น พลตรี
121. พันเอก ธนพล วงษ์สวัสดิ์ เป็น พลตรี
122. พันเอก ณัฏฐภูมิ หลาวทอง เป็น พลตรี
123. พันเอก รณยุทธ โพธารามิก เป็น พลตรี
124. พันเอก เทอดศักดิ์ ใจอารีย์ เป็น พลตรี
125. พันเอก คณพศ รวยสำราญ เป็น พลตรี
126. พันเอก ถาวร เกตุทองมา เป็น พลตรี
127. พันเอก ปองภพ จงภักดี เป็น พลตรี
128. พันเอก มนต์ชัย ประมวลธน เป็น พลตรี
129. พันเอก มาฆะ ดารายน เป็น พลตรี
130. พันเอก วิทยา เพ็งสุข เป็น พลตรี
131. พันเอก ศุภรัตน์ นาคเสวีวงศ์ เป็น พลตรี
132. พันเอก สิริวิชญ์ แข็งขัน เป็น พลตรี
133. พันเอก หาญศึก จันทรเนตร เป็น พลตรี
134. พันเอก เศกสรร ทองทั่ว เป็น พลตรี
135. พันเอก เดชา โททอง เป็น พลตรี
136. พันเอก เริงศักดิ์ สุขสมคุณ เป็น พลตรี
137. พันเอก ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ เป็น พลตรี
138. พันเอก สติ ดีหลี เป็น พลตรี
139. พันเอก วรเวช วนมงคล เป็น พลตรี
140. พันเอก ชินสรณ์ เรืองศุข เป็น พลตรี
141. พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง เป็น พลตรี
142. พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง เป็น พลตรี
143. พันเอก ประสาน เห็นประเสริฐ เป็น พลตรี
144. พันเอก เรืองเดช ฟูปินวงศ์ เป็น พลตรี
145. พันเอก ประเสริฐ ใจกล้า เป็น พลตรี
146. พันเอก อัครสิทธิ์ ปะกิระตา เป็น พลตรี
147. พันเอก สุรพงษ์ บุตรโพธิ์ เป็น พลตรี
148. พันเอก กฤตภาส โตจำเริญ เป็น พลตรี
149. พันเอก รัฐพร พัฒนรังสรรค์ เป็น พลตรี
150. พันเอก ชนินทร พุตมี เป็น พลตรี
151. พันเอก สถาพร สหวัฒน์ เป็น พลตรี
152. พันเอก กฤติ พันธะสา เป็น พลตรี
153. พันเอก วีรพล พิชัยณรงค์ เป็น พลตรี
154. พันเอก กรณ์พงธ์ เชื้ออาษา เป็น พลตรี
155. พันเอก ทชากร บัตรเจริญ เป็น พลตรี
156. พันเอก พิษณุ สารณี เป็น พลตรี
157. พันเอก นนทพล อัตตะนันทน์ เป็น พลตรี
158. พันเอก อิศรา รักษ์กุล เป็น พลตรี
159. พันเอก สีหราช โรจนวิภาต เป็น พลตรี
160. พันเอก รัฐพงศ์ รอบคอบ เป็น พลตรี
161. พันเอก เปรียว ติณสูลานนท์ เป็น พลตรี
162. พันเอก ชิษณุพงศ์ ปุ่นศิริ เป็น พลตรี
163. พันเอก ปกฤษฎ์ เครือเนตร เป็น พลตรี
164. พันเอก ทวีศักดิ์ หร่ายวงศ์ เป็น พลตรี
165. พันเอก พักตร์พงษ์ เงาสันเทียะ เป็น พลตรี
166. พันเอก ชาติชาย ศรีสุราช เป็น พลตรี
167. พันเอก สุรเกียรติ โรจน์สุริยาวงศ์ เป็น พลตรี
168. พันเอก วีร์รัศมิ์ สิทธาบุษย์ เป็น พลตรี
169. พันเอก วราวุธ ปุยสำลี เป็น พลตรี
170. พันเอก ธนากร โชติพรม เป็น พลตรี
171. พันเอก อรรถพล ศีรีสังวาลย์ เป็น พลตรี
172. พันเอก สาครินทร์ สุริยันต์ เป็น พลตรี
173. พันเอก อภิกฤช ใจน้อม เป็น พลตรี
174. พันเอก ธีรพร คัมภีร์พันธุ์ เป็น พลตรี
175. พันเอก จารุวัฒน์ วิภัทรเมธีกุล เป็น พลตรี
176. พันเอก คมกฤช แย้มกลิ่น เป็น พลตรี
177. พันเอก อดุลย์ ลอยฟ้า เป็น พลตรี
178. พันเอก ปรเมศวร์ เครือเพ็ชร์ เป็น พลตรี
179. พันเอก ชัยภัฏ ถมังรักษ์สัตว์ เป็น พลตรี
180. พันเอก ก้องกิตติ ดวงนิมิตร เป็น พลตรี
181. พันเอก ชัยรัฐ หุ่นวิไล เป็น พลตรี
182. พันเอก ชัยวัฒน์ คำน่าน เป็น พลตรี
183. พันเอก อนุสรณ์ สวนอิน เป็น พลตรี
184. นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ เป็น พลเรือตรี
185. นาวาเอก พงศ์จักร อุไรมาลย์ เป็น พลเรือตรี
186. นาวาเอก ก้องภพ รัชฎา เป็น พลเรือตรี
187. นาวาเอก เขมขาต พิทักษ์ธรรม เป็น พลเรือตรี
188. นาวาเอก ชาชณะ ธนพรจตุรภัทร เป็น พลเรือตรี
189. นาวาเอก พลกิต สาหร่าย เป็น พลเรือตรี
190. นาวาเอก บริพนธ์ สุวชิรัตน์ เป็น พลเรือตรี
191. นาวาเอก ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล เป็น พลเรือตรี
192. นาวาเอก สุเชษฐ์ ตรรกธาดา เป็น พลเรือตรี
193. นาวาเอก สมชาย สีสำลี เป็น พลเรือตรี
194. นาวาเอก กฤษดา จิระไตรพร เป็น พลเรือตรี
195. นาวาเอก มนตรี จุฬารมย์ เป็น พลเรือตรี
196. นาวาเอก ธเนตร อนามธวัช เป็น พลเรือตรี
197. นาวาเอก สุรศักดิ์ สุวรรณเกษา เป็น พลเรือตรี
198. นาวาเอก วุฒิไกร หุ่นดี เป็น พลเรือตรี
199. นาวาเอก วชิร สีตะจันทร์ เป็น พลเรือตรี
200. นาวาเอก บารมี คัมภิรานนท์ เป็น พลเรือตรี
201. นาวาเอก เกียรติก้อง ปานทอง เป็น พลเรือตรี
202. นาวาเอก รพีพงศ์ มณีพรรณ เป็น พลเรือตรี
203. นาวาเอก อภิชาติ โภคะสุวรรณ เป็น พลเรือตรี
204. นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน เป็น พลเรือตรี
205. นาวาเอก สุวัฒน์ สุวัฒนะ เป็น พลเรือตรี
206. นาวาเอก พชร คุณงาม เป็น พลเรือตรี
207. นาวาเอก ชาติชาย ปัณฑรนนทกะ เป็น พลเรือตรี
208. นาวาเอก อภิวัชร์ แสงทวีป เป็น พลเรือตรี
209. นาวาเอก ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด เป็น พลเรือตรี
210. นาวาเอก นรเชษฐ์ ใยระย้า เป็น พลเรือตรี
211. นาวาเอก วิทยา จงก้าวหน้า เป็น พลเรือตรี
212. นาวาเอก นิพนธ์ พลอยประไพ เป็น พลเรือตรี
213. นาวาเอก วรท ภูมิภัทรภากร เป็น พลเรือตรี
214. นาวาเอก วรชาติ มนตรี เป็น พลเรือตรี
215. นาวาเอก ธงชัย ปัญจะ เป็น พลเรือตรี
216. นาวาเอก เฉลิม สุพิศ เป็น พลเรือตรี
217. นาวาเอก อุดม กุลศิริปัญโญ เป็น พลเรือตรี
218. นาวาเอก ชยุต ฉัตรอิสระกุล เป็น พลเรือตรี
219. นาวาเอก ชัยวัฒน์ วงศ์สุปไทย เป็น พลเรือตรี
220. นาวาอากาศเอก กาญจน์ วาณิชกะ เป็น พลอากาศตรี
221. นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง เป็น พลอากาศตรี
222. นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ เป็น พลอากาศตรี
223. นาวาอากาศเอก ธนวิธ ธีรชาติธำรง เป็น พลอากาศตรี
224. นาวาอากาศเอก สุจินต์ สังข์แสตม เป็น พลอากาศตรี
225. นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุฒิ เจียมไชยศรี เป็น พลอากาศตรี
226. นาวาอากาศเอก เขมบดินทร์ วงศ์หมึก เป็น พลอากาศตรี
227. นาวาอากาศเอก ชุมวิทย์ ถิระแก้ว เป็น พลอากาศตรี
228. นาวาอากาศเอก สมกฤต ธานีรัตน์ เป็น พลอากาศตรี
229. นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย เป็น พลอากาศตรี
230. นาวาอากาศเอก สยาม บุนนาค เป็น พลอากาศตรี
231. นาวาอากาศเอก กมล แขมทิพย์ เป็น พลอากาศตรี
232. นาวาอากาศเอก กิจจา โสมทิพย์ เป็น พลอากาศตรี
233. นาวาอากาศเอก ขวัญชาติ ชวนสนิท เป็น พลอากาศตรี
234. นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย หวังศิริวัฒนา เป็น พลอากาศตรี
235. นาวาอากาศเอก เดชา ธงกิ่ง เป็น พลอากาศตรี
236. นาวาอากาศเอก บัญชา สุดประเสริฐ เป็น พลอากาศตรี
237. นาวาอากาศเอก ประพัฒน์ หาญฟ้าเขียว เป็น พลอากาศตรี
238. นาวาอากาศเอก พิเชฐ เกิดศิริ เป็น พลอากาศตรี
239. นาวาอากาศเอก พิพัฒน์ เนตร์นาค เป็น พลอากาศตรี
240. นาวาอากาศเอก ภคินท์ เพชรรัตน์ เป็น พลอากาศตรี
241. นาวาอากาศเอก ศิลักษณ์ บูรณากาญจน์ เป็น พลอากาศตรี
242. นาวาอากาศเอก สุธี ธารีเวทย์ เป็น พลอากาศตรี
243. นาวาอากาศเอก แหลมทอง มีศิริ เป็น พลอากาศตรี
244. พันเอกหญิง ธนพัชร์ เดชสุภา เป็น พลตรีหญิง
245. พันเอกหญิง สมใจ เทียมสมชาติ เป็น พลตรีหญิง
246. พันเอกหญิง ปริศนา พานิชกุล เป็น พลตรีหญิง
247. พันเอกหญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ เป็น พลตรีหญิง
248. นาวาเอกหญิง สุชาวดี กระเทศ เป็น พลเรือตรีหญิง
249. นาวาเอกหญิง กมลวรรณ เพชรานนท์ เป็น พลเรือตรีหญิง
250. นาวาเอกหญิง กัญจน์ชญา สุดกล่ำ เป็น พลเรือตรีหญิง
251. นาวาเอกหญิง สุนี รัตนโยธินานนท์ เป็น พลเรือตรีหญิง
252. นาวาอากาศเอกหญิง สุรัตนา เกินวงศ์ เป็น พลอากาศตรีหญิง
253. นาวาอากาศเอกหญิง นุสรา ทหาร เป็น พลอากาศตรีหญิง
254. นาวาอากาศเอกหญิง อุษณีย์ สุนันท์ เป็น พลอากาศตรีหญิง
255. นาวาอากาศเอกหญิง เฟื่องลดา วุฑธีรพล เป็น พลอากาศตรีหญิง
256. นาวาอากาศเอกหญิง วราภรณ์ เกิงฝาก เป็น พลอากาศตรีหญิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: