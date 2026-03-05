โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ
โซฟี เรน ดาว OnlyFans วัย 20 เปิดใจกับสำนักข่าว Fox News อ้าง “พระเจ้าแฮปปี้” ที่เธอประสบความสำเร็จ รวย 1.5 พันล้าน ยันทำคอนเทนต์แต่ “ยังซิง”
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2025 ที่ผ่านมา โซฟี เรน (Sophie Rain) นางแบบสาววัย 20 ปี ผู้สร้างรายได้มหาศาลจากแพลตฟอร์ม OnlyFans ออกมาเปิดใจถึงความสำเร็จทางการเงินที่กวาดไปแล้วกว่า 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.5 พันล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 2 ปีหลังจากเรียนจบมัธยม พร้อมยืนยันความศรัทธาอันแรงกล้า โดยเชื่อว่าพระเจ้ายินดีกับความสำเร็จของเธอ แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอาชีพของเธอก็ตาม
โซฟี เรน เชื่อ “พระเจ้าให้อภัย” ที่ทำ OnlyFans
โซฟี ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Fox News Digital ว่า แม้เธอจะถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแพร่ออนไลน์ แต่เธอก็ไม่เคยสั่นคลอนในความเชื่อทางศาสนาคริสต์
“ฉันเข้มแข็งมาก ฉันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคริสตจักรและฉันรักพระเจ้า ฉันเชื่อว่าพระองค์จะให้อภัยในบาปของคุณไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม และฉันคิดว่าพระองค์ทรงมีความสุขที่ฉันประสบความสำเร็จ” โซฟีกล่าว
เธอยังเล่าว่า แม้จะย้ายไปอยู่ที่ไมอามี แต่เธอก็ยังเข้าร่วมพิธีทางศาสนาแบบออนไลน์กับโบสถ์เดิมที่แทมปาทุกสัปดาห์ เพราะเธอศรัทธาในศิษยาภิบาลท่านเดิมมาก และรู้สึกดีที่สามารถฟังคำสอนของพระเจ้าได้ผ่านโทรศัพท์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
เคลียร์ชัด! ทำ OnlyFans แต่ยังซิง
โซฟีใช้โอกาสนี้แก้ไขความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เกี่ยวกับตัวเธอและแพลตฟอร์ม OnlyFans โดยเธอยืนยันว่าการทำอาชีพนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดาราหนังผู้ใหญ่เสมอไป
“มันมีความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่ว่าคนทำ OnlyFans จะถูกตีตราว่าเป็นดาราหนังโป๊ แต่ฉันยังบริสุทธิ์อยู่ (Virgin) ฉันรักษาคอนเทนต์ของฉันให้มีความสำรวม (Reserved) และคุณก็ยังสามารถทำเงินได้จากการทำสิ่งเหล่านี้” เธอกล่าว
จากเด็กเสิร์ฟสู่เศรษฐี
ก่อนจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ร่ำรวย โซฟีเคยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่รายได้แทบไม่พอใช้ เธอเล่าว่าพี่สาวเป็นคนชักชวนให้เข้าสู่วงการนี้ และจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ก็กลายเป็นธุรกิจทำเงินมหาศาล ล่าสุดเธอเพิ่งเปิดเผยว่าสามารถทำเงินได้ถึง 4 ล้านดอลลาร์ในเดือนเดียว
ปัจจุบัน โซฟีอาศัยอยู่ที่ “Bop House” ในเซาท์ฟลอริดา ร่วมกับเพื่อนครีเอเตอร์คนอื่นๆ เพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยเธอยึดหลักการใช้ชีวิตว่าต้องมีขอบเขตและศีลธรรม เพื่อไม่ให้หลงทางในวงการนี้
