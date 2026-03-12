ฝรั่งบุก สุสานเครื่องบิน ทัพเรือไทย เจอซากปลดระวางเพียบ อ้างเป็นที่โล่งเข้าได้สบาย
ฝรั่งโพสต์คลิป บุกสุสานเครื่องบินเก่า ของกองทัพเรือไทย อ้างเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีคนอยู่เดินเข้าสบาย ชาวเน็ตไทยติงไม่ควรเข้าไป
ผู้ใช้อินสตาแกรมบัญชี @ruffy_the_travelbuddy ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ โพสต์คลิปวิดีโอเดินสำรวจบริเวณโรงจอดเครื่องบินเก่าแห่งหนึ่ง คลิปดังกล่าวบันทึกภาพซากเครื่องบินเก่าที่ถูกจอดทิ้งไว้จำนวนมาก พร้อมระบุข้อความว่า “และวันนี้ก็มีสถานที่ร้างสุดพิเศษมาฝากทุกคนอีกแล้ว สุสานเครื่องบินของกองทัพอากาศไทย ตอนนี้มาพาชมบรรยากาศรอบๆ จากในห้องนักบินกันสักนิด”
จากภาพแสดงให้เห็นสภาพซากเครื่องบินหลายลำถูกจอดทิ้งไว้กลางลานกว้าง เครื่องบินทั้งหมดซึ่งคาดว่าเป็นเครื่องบินที่ปลดประจำการและหมดอายุการใช้งานไปแล้ว
ขณะที่ชาวไทยส่วนหนึ่งที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวได้ถามกับเจ้าของคลิปว่า เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างไร เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการที่แม้แต่คนไทยยังไม่สามารถเข้าไปได้ ด้านเจ้าของคลิปจึงตอบกลับว่า “มันเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีคนอยู่เลย เดินเข้าไปข้างในได้สบายๆ”
นอกจากนี้ยังมีชาวไทยอีกรายให้ข้อมมูลว่า “มันคือเครื่องบิน ปลดประจำการครับ (หมดอายุการใช้งานครับ)” อีกรายอธิบายเสริมว่า “ใช่ครับแต่อยู่ในเขตสนามบิน อู่ตะเภาและเป็นเขตทหารเขาก็ไม่ควรเดิน เข้าไปอยู่ดีครับถึงไม่มีป้ายเตือนก็ตาม (เป็นทางผ่านเข้าหาดนภาธาราภิรมย์) เท่าที่ผมเคยผ่านก็ไม่ทราบว่ากองการบินทหารเรือให้เข้าไปชมมั้ยนะครับ ทางที่ดีก็ไม่ควรเข้า”
ทั้งนี้ คงต้องรอความชัดเจนจากทางกองทัพเรือว่า พื้นที่โรงจอดเครื่องบินเก่าแห่งนี้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเดินเข้าไปตามที่ชาวต่างชาติกล่าวอ้างได้จริงหรือไม่
