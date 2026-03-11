ข่าว

“สราวุธ” แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติ

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 10:28 น.
52

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แจงนโยบายปิดปั๊มน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม ใช้ในกรณีน้ำมันสำรองวิกฤติสูงสุด ตอนนี้ยังควบคุมได้ ขอให้เชื่อมั่นรัฐบาล

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศประสานงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้เชื้อเพลิงของภาคเอกชนในพื้นที่อย่างละเอียด ทั้งฐานข้อมูลน้ำมันดีเซล เบนซิน และก๊าซหุงต้ม ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นจะนำมาใช้เป็นการวางแผนทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ มาตรการปิดสถานีบริการน้ำมันหลัง 4 ทุ่มนั้น “เป็นมาตรการเตรียมความพร้อม” การปิดเปิดสถานีบริการจะใช้เฉพาะกรณีที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำมันสำรองของไทยเข้าขั้นวิกฤตเท่านั้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังไปไม่ถึงขั้นวิกฤต

แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานยังคงเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น จากการที่สถานีบริการน้ำมันบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำมัน กระทรวงพลังงานได้ติดตามและบูรณาการการทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา ที่อาจสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกและกักตุนน้ำมัน กระทรวงพลังงานกำลังเร่งประสานผู้ค้าเร่งจัดส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำมันไม่เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

“สำหรับกระแสข่าวเรื่องมาตรการปิดสถานีบริการน้ำมันหลังเวลา 22.00 น. นั้น กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่ามาตรการดังกล่าว “ใช้เฉพาะในกรณีที่ปริมาณน้ำมันสำรองเข้าสู่สภาวะวิกฤตขั้นสูงสุด” ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตตามปกติและเชื่อมั่นในแผนเตรียมความพร้อมของรัฐบาลที่จะรับมือกับทุกวิกฤตการณ์อย่างสุดความสามารถ” นายสราวุธกล่าว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

