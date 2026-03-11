ข่าว

คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้าน 240 บาท ทั้งที่น้ำท่วม เสียหายจริง 7 หมื่น

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 13:26 น.
ผู้สื่อข่าว รายงาน ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “ความทรงจำ ของฉัน” หลังได้รับเอกสารแจ้งผลการประเมินเงินเยียวยาน้ำท่วมที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้ง เพราะตัวเลขที่ได้แทบไม่พอซื้อปูนสักถุง

ผู้โพสต์ระบุว่า บ้านของตนถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้น 1 ทั้งหมด รวมถึงรถยนต์อีก 2 คันก็ได้รับความเสียหาย จึงได้ทำเรื่องยื่นเอกสารขอรับเงินชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านไปตามความเป็นจริงที่ประเมินไว้ 70,000 บาท โดยทราบดีว่าเพดานสูงสุดที่รัฐจ่ายได้คือ 49,500 บาท

แต่เมื่อผลการประเมินออกมา กลับพบว่าเทศบาลอนุมัติค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เพียง 240 บาทถ้วน เจ้าของโพสต์ถึงกับต้องตั้งคำถามอย่างขมขื่นว่า “อยากถามเทศบาลว่าซ่อมอะไรได้คะ ได้แต่ภาวนาว่าเทศบาลคงคีย์ข้อมูลผิด”

สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปให้กำลังใจและเห็นใจผู้โพสต์เป็นอย่างมาก คือความซื่อสัตย์ในการยื่นขอเบิกเงินเยียวยา เพราะเจ้าตัวได้กางรายละเอียดให้ดูชัดๆ ว่า ตนเลือกที่จะเขียนเบิกเฉพาะส่วนที่เสียหายจริงเท่านั้น ได้แก่

  • ค่าซ่อมแซมบ้าน: ยื่นขอ 70,000 บาท (ได้มา 240 บาท)

  • ค่าเครื่องครัว: ยื่นขอ 3,500 บาท (ได้มา 3,500 บาทตามเพดานรัฐ)

ส่วนค่าเสียหายอื่นๆ ที่รัฐมีเกณฑ์ให้เบิกได้ เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าเครื่องนุ่งห่ม, ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และค่าเครื่องนอน ผู้โพสต์ระบุชัดเจนว่าไม่เขียนไปเลย เนื่องจากบ้านเป็นแบบ 2 ชั้น ตนได้ขนย้ายข้าวของเหล่านี้ขึ้นไปเก็บไว้ชั้นบนได้อย่างปลอดภัย จึงไม่คิดที่จะเอาเปรียบรัฐเพื่อขอเงินในส่วนที่ไม่ได้เสียหายจริง

แห่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบใหม่

ความผิดปกติของตัวเลข 240 บาทนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านของผู้โพสต์เพียงหลังเดียว ล่าสุดผู้โพสต์ระบุว่ามีชาวบ้านอีกหลายหลังที่ประเมินแล้วได้เงินน้อยผิดปกติ ได้พากันเดินทางเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแหเพื่อเขียนคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและประเมินใหม่อีกครั้ง ชาวบ้านต่างหวังว่าจะเป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคนิคในการคีย์ข้อมูลลงระบบเท่านั้น

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

