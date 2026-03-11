คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้าน 240 บาท ทั้งที่น้ำท่วม เสียหายจริง 7 หมื่น
ผู้สื่อข่าว รายงาน ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “ความทรงจำ ของฉัน” หลังได้รับเอกสารแจ้งผลการประเมินเงินเยียวยาน้ำท่วมที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้ง เพราะตัวเลขที่ได้แทบไม่พอซื้อปูนสักถุง
ผู้โพสต์ระบุว่า บ้านของตนถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้น 1 ทั้งหมด รวมถึงรถยนต์อีก 2 คันก็ได้รับความเสียหาย จึงได้ทำเรื่องยื่นเอกสารขอรับเงินชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านไปตามความเป็นจริงที่ประเมินไว้ 70,000 บาท โดยทราบดีว่าเพดานสูงสุดที่รัฐจ่ายได้คือ 49,500 บาท
แต่เมื่อผลการประเมินออกมา กลับพบว่าเทศบาลอนุมัติค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เพียง 240 บาทถ้วน เจ้าของโพสต์ถึงกับต้องตั้งคำถามอย่างขมขื่นว่า “อยากถามเทศบาลว่าซ่อมอะไรได้คะ ได้แต่ภาวนาว่าเทศบาลคงคีย์ข้อมูลผิด”
สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปให้กำลังใจและเห็นใจผู้โพสต์เป็นอย่างมาก คือความซื่อสัตย์ในการยื่นขอเบิกเงินเยียวยา เพราะเจ้าตัวได้กางรายละเอียดให้ดูชัดๆ ว่า ตนเลือกที่จะเขียนเบิกเฉพาะส่วนที่เสียหายจริงเท่านั้น ได้แก่
-
ค่าซ่อมแซมบ้าน: ยื่นขอ 70,000 บาท (ได้มา 240 บาท)
-
ค่าเครื่องครัว: ยื่นขอ 3,500 บาท (ได้มา 3,500 บาทตามเพดานรัฐ)
ส่วนค่าเสียหายอื่นๆ ที่รัฐมีเกณฑ์ให้เบิกได้ เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าเครื่องนุ่งห่ม, ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และค่าเครื่องนอน ผู้โพสต์ระบุชัดเจนว่าไม่เขียนไปเลย เนื่องจากบ้านเป็นแบบ 2 ชั้น ตนได้ขนย้ายข้าวของเหล่านี้ขึ้นไปเก็บไว้ชั้นบนได้อย่างปลอดภัย จึงไม่คิดที่จะเอาเปรียบรัฐเพื่อขอเงินในส่วนที่ไม่ได้เสียหายจริง
แห่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบใหม่
ความผิดปกติของตัวเลข 240 บาทนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านของผู้โพสต์เพียงหลังเดียว ล่าสุดผู้โพสต์ระบุว่ามีชาวบ้านอีกหลายหลังที่ประเมินแล้วได้เงินน้อยผิดปกติ ได้พากันเดินทางเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแหเพื่อเขียนคำร้องขอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและประเมินใหม่อีกครั้ง ชาวบ้านต่างหวังว่าจะเป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคนิคในการคีย์ข้อมูลลงระบบเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ
- เช็กที่นี่! ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ผ่านเว็บ ปภ. เพียงไม่กี่ขั้นตอน
- ข่าวดี! กกต. เคาะงบเยียวยาน้ำท่วม 2,203 ล้าน เตรียมโอนถึงมือ ปชช. ภายในสัปดาห์นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: