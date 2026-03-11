กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับ WFH
กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับกัน WFH และทำงานที่หน่วย ตั้งอุณหภูมิแอร์ 26 องศา
กองทัพบก โดยกรมกำลังพลทหารบก ได้กำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการควบคู่กับมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานและไปตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา
สำหรับแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ กำหนดให้กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยและกำลังพลในตำแหน่งที่สำคัญยังคงปฏิบัติราชการในที่ตั้งหน่วย (Work at Office) ตามปกติ
ส่วนกำลังพลนอกเหนือจากตำแหน่งดังกล่าว หน่วยสามารถพิจารณาจัดผลัดสลับการปฏิบัติราชการระหว่างที่ตั้งหน่วย (Work at Office) และที่พักอาศัย (Work from Home) ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่กระทบต่อภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ กำลังพลที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยต้องรายงานตัวผ่านระบบแอปพลิเคชัน หรือระบบสื่อสารอื่นที่หน่วยกำหนด ในเวลา 08.30 น. และ 13.00 น. พร้อมทั้งต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาราชการ และสามารถเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น
ขณะเดียวกัน กองทัพบกได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กัน ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยโดยในระดับบุคคลให้กำลังพลร่วมกันลดการใช้พลังงานในที่พักอาศัยและหากจำเป็นต้องเดินทางให้พิจารณาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับมาตรการภายในสถานที่ปฏิบัติราชการ ให้ใช้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับจำนวนกำลังพลที่มาปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในหน่วยงานไว้ไม่ต่ำว่า 26 องศาเซลเซียส พิจารณาการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ตามความเหมาะสมรวมทั้งบูรณาการกำลังพลให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกันเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสถานที่ ตลอดจนให้หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เว้นแต่เป็นภารกิจสำคัญและจำเป็น
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาความพร้อมของกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศและการดูแลประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
