ข่าว

กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับ WFH

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 13:36 น.
55
แฟ้มภาพ

กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับกัน WFH และทำงานที่หน่วย ตั้งอุณหภูมิแอร์ 26 องศา

กองทัพบก โดยกรมกำลังพลทหารบก ได้กำหนดแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการควบคู่กับมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานและไปตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับแนวทางการจัดกำลังพลปฏิบัติราชการ กำหนดให้กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยและกำลังพลในตำแหน่งที่สำคัญยังคงปฏิบัติราชการในที่ตั้งหน่วย (Work at Office) ตามปกติ

ส่วนกำลังพลนอกเหนือจากตำแหน่งดังกล่าว หน่วยสามารถพิจารณาจัดผลัดสลับการปฏิบัติราชการระหว่างที่ตั้งหน่วย (Work at Office) และที่พักอาศัย (Work from Home) ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่กระทบต่อภารกิจของทางราชการ ทั้งนี้ กำลังพลที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยต้องรายงานตัวผ่านระบบแอปพลิเคชัน หรือระบบสื่อสารอื่นที่หน่วยกำหนด ในเวลา 08.30 น. และ 13.00 น. พร้อมทั้งต้องสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาราชการ และสามารถเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น

ขณะเดียวกัน กองทัพบกได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กัน ทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยโดยในระดับบุคคลให้กำลังพลร่วมกันลดการใช้พลังงานในที่พักอาศัยและหากจำเป็นต้องเดินทางให้พิจารณาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับมาตรการภายในสถานที่ปฏิบัติราชการ ให้ใช้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับจำนวนกำลังพลที่มาปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในหน่วยงานไว้ไม่ต่ำว่า 26 องศาเซลเซียส พิจารณาการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ตามความเหมาะสมรวมทั้งบูรณาการกำลังพลให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกันเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารสถานที่ ตลอดจนให้หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เว้นแต่เป็นภารกิจสำคัญและจำเป็น

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาความพร้อมของกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศและการดูแลประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

18 วินาที ที่แล้ว
กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab ข่าวดารา

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

26 นาที ที่แล้ว
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล บันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

29 นาที ที่แล้ว
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน บันเทิง

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร เศรษฐกิจ

ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า สูงจากพื้นดิน 10 เมตร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต แจ้งปิดรันเวย์ถึง 18.00 น. หลังเครื่องบิน แอร์อินเดีย เอ็กซ์เพรส ลงจอดขัดข้อง ไร้ผู้บาดเจ็บ ข่าว

ภูเก็ตอัมพาต! ปิดสนามบินถึง 6 โมงเย็น หลังเครื่อง Air India ลงจอดกระแทกแรง ไร้คนเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน การเงิน

วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม Cocktai ประกาศยุติบทบาทผู้บริหารค่าย GeneLab บันเทิง

สรุปดราม่า โอม ค็อกเทล ยุติบริหาร Gene Lab ย้ำไม่มีปัญหา ถึงเวลาทำตามใจตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับ WFH

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม 240 บาท ทั้งที่เสียหายจริง 7 หมื่น ข่าว

คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้าน 240 บาท ทั้งที่น้ำท่วม เสียหายจริง 7 หมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกันเจอข้อหาหนัก ขับรถทับครูลื่นล้ม ขณะวิ่งตามนักเรียนปาทิชชู่ใส่บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระทึก! Air India Express ไถลรันเวย์สนามบินภูเก็ต เมนเกียร์ล้อหน้าหัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอพรทิพย์ เล่าเบื้องหลัง &quot;ศุภจี&quot; ฮีโร่ ช่วยคืนชื่อให้ศพ &quot;สึนามิ 2547&quot; ข่าว

หมอพรทิพย์ เล่าเบื้องหลัง “ศุภจี” ฮีโร่ ช่วยคืนชื่อให้ศพ “สึนามิ 2547”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือ โจนาธาร เข็มดี หลุดทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ฮัดสัน แย้มรอรายชื่อ 23 คน ข่าวกีฬา

ลือ โจนาธาร เข็มดี หลุดทีมชาติไทย พบ เติร์กเมนิสถาน ฮัดสัน แย้มรอรายชื่อ 23 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์หลัง โอม ค็อกเทล GeneLab บันเทิง

จ๋าย ไททศมิตร รับไม่ได้ โอม ค็อกเทล ประกาศอำลา ลั่น ทีมงานออกยกค่าย ทิ้งศิลปินเคว้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุยกฟ้อง แอม ไซยาไนด์ วางยาฆ่า นิตยา ประสงค์ทรัพย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” กล่าวลากระทรวงเกษตร ฝากข้อคิดตำแหน่งไม่จีรัง ขอให้ทำงานเต็มที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” บอกหายป่วยแล้ว ท้องเสียทานอาหารญี่ปุ่น ย้ำไทยซื้อน้ำมันหลายที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ตำรวจปลอมเป็น คนเก็บขยะ รวบหนุ่มลวงขืนใจเด็ก 11 ขวบ นานกว่า 2 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่วัย 28 ร่างกระเด็นหลุดสไลเดอร์ยักษ์ 15 ฟุตเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คลิปช็อก แม่ตกสไลเดอร์ ร่างกระแทกพื้นดับ คำพูดสุดท้ายสะเทือนใจ ทิ้งลูก 4 ขวบกำพร้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้รถบัสสวิสฯกลางเมือง ตาย 6 ศพ คาดคนร้ายจุดไฟเผาตัวเองบนรถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 13:36 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button