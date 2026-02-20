ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ
เสียค่าโง่ 13 ล้าน! ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล ดันได้ห้องไม่ตรงปก แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมนองพื้น โครงการปัดรับผิดชอบ
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 19 ก.พ. 2569 ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากลูกความซึ่งเป็นผู้เสียหาย ในโครงการคอนโดมิเนียมหรูติดทะเล พื้นที่ จ.ชลบุรี เข้าเจรจาไกล่เกลี่ย กับตัวแทนเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมหรู ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศาลาว่าการเมืองพัทยา หลังลูกความผู้เสียหายจ่ายเงิน 13 ล้านบาท เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมสุดหรู วิวทะเลพัทยา แต่กลับได้ห้องที่ไม่ตรงปกในหลายจุด
ในปี 2562 ผู้เสียหายซื้อห้องชุดชั้น 46 แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 70 ตารางเมตรเอาไว้ เพื่อหวังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แถมใกล้ชิดทะเล แต่เมื่อเข้าตรวจสอบห้องและเข้าอยู่อาศัยจริง กลับพบว่า เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้อยู่ก่อนแล้วจำนวน 3 เครื่องไม่สามารถทำความเย็นได้ ต้องอาศัยเปิดพัดลมเพื่อระบายความร้อน จึงแจ้งปัญหาไปทางโครงการให้ทำการตรวจสอบ แต่ก็ยังพบปัญหาเดิมแม้โครงการยืนยันว่าเช็กแล้ว
กระทั่งเจ้าของห้องผู้เสียหายต้องติดต่อช่างแอร์จากข้างนอกเข้ามาตรวจสอบ และพบว่า ระบบคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นทำงานไม่สมดุลกัน
ซ้ำร้ายนอกจากปัญหาแอร์ทั้ง 3 เครื่องไม่เย็นแล้ว เจ้าของห้องยังต้องพบปัญหาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา คือ พื้นห้องน้ำมีระดับที่สูงกว่าพื้นห้องนอน ทำให้หลังจากใช้ห้องน้ำน้ำจะไหลย้อนออกมาท่วมขัง จนทำให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายหลายชิ้น ประตูห้องน้ำบวม ตู้เก็บของขึ้นรา
ภายหลังการเจรจานานกว่า 1 ชั่วโมง ทนายดนุพล ทนายตัวแทนของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า “การไกล่เกลี่ยล้มเหลว ตัวแทนโครงการยื่นคำขาดว่าจะรับซื้อห้องคืนในราคาที่ขายไปเมื่อหลายปีก่อนเท่านั้น ไม่รับข้อเรียกร้องให้ซื้อคืนตามราคาในปัจจุบัน และไม่รับข้อเรียกร้องในเรื่องการเยียวยาใด ๆ ทั้งสิ้น”
ทนายดนุพล กล่าวเสริมว่า “เงินระดับ 13 ล้านบาท คุณภาพควรจะได้ตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ ไม่ใช่ต้องมาทนอยู่ในห้องที่ระบบพื้นฐานพังพินาศแบบนี้” ทั้งยืนยันจะปรึกษา สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฟ้องร้องโครงการเพื่อทวงสิทธิความเป็นธรรมให้กับลูกความอย่างถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์
- ถกสนั่น หนุ่มเงินเดือน 1.5 แสน ให้แฟนเงินเดือน 2.5 หมื่น ช่วยผ่อนคอนโดหรู 1.5 หมื่น อ้างรักต้องเท่าเทียม
- แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น “หน้าห้อง” พื้นที่ใคร?
อ้างอิงข้อมูลจาก : ข่าวสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: