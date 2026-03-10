ปอศ. เปิดโปง “แอ็คมี่” ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน
ปอศ. เผย “แอ็คมี่ วรวัฒน์” เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล คาดเสียหายทะลุร้อยล้าน ประสานอินเตอร์โพลล่าตัว
วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่ บช.ก. พลตำรวจตรี ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าคดีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล และเข้าแจ้งความ ดำเนินคดีกับนายแอ็คมี่ ว่า
ขณะนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ 61 คน แต่ละคนลงทุนคนละ 1-2 ล้านบาท เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 76 ล้านบาท เชื่อว่ามีผู้เสียหายมากกว่านี้มูลค่าความเสียหายประมาณหลักร้อยล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ากระทำความผิดเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ชัดเจน มีการเชิญชวนให้ลงทุนได้ค่าตอบแทนมากกว่าที่กฎหมายกำหนด สูงมากถึงกว่า 100 %
รูปแบบการชวนลงทุนลักษณะเดียวกัน หลอกลงทุนตั้งแต่ปี 2567 นอกจากนี้ยังเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และ ฉ้อโกงประชาชน และเชื่อว่าไม่ได้กระทำการเพียงคนเดียว เนื่องจากตัวหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ
จากการตรวจสอบประวัติการเดินทาง นายวรวัฒน์ เดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เดินทางหลบหนีทันทีหลังจากที่หมายจับออก เบื้องต้นได้ประสานส่งข้อมูลการออกหมายจับในคดีเดิมเมื่อปี 2568 ไปที่ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศแล้ว
ส่วนกรณีที่นายวรวัฒน์ มีการสร้างเหรียญดิจิตอล ACT ขึ้นมาเองมีความผิดหรือไม่ จะต้องประสานไปที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ว่า เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ แต่เชื่อว่าเข้าข่ายความผิด พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแต่ถ้าซื้อขายระหว่างบุคคลก็ถือว่าเป็นความผิด
ส่วนประชาชนยังหลงเชื่อลงทุนด้วย แม้นายวรวัฒน์จะเคยมีหมายจับมาก่อน เป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของผู้เสียหาย ที่มักโพสต์รูปถ่ายกับบุคคลสำคัญระดับประเทศ นานาชาติ สร้างความน่าเชื้อถือ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อมาลงทุน และยังอ้างอีกว่า เป็นหมายจับปลอม
ทั้งนี้ ทาง ก.ล.ต. เคยมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีไว้อีก 2 คดี เมื่อปี 2568 ในคดีฉ้อโกงประชานชนลงทุนในเว็บไซต์พันเอ็กซ์ ผู้เสียหายประมาณ 40 คน มูลค่าความเสียหาย 10 ล้านบาท ซึ่งมีการออกหมายจับและมีหมายแดงแล้ว ส่วนภรรยาดาราสาวของนายวรวัฒน์ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้อง
