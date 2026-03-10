ข่าว

ปอศ. เปิดโปง “แอ็คมี่” ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 17:25 น.
ปอศ. เปิดโปง "แอ็คมี่ วรวัฒน์" ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน

ปอศ. เผย “แอ็คมี่ วรวัฒน์” เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล คาดเสียหายทะลุร้อยล้าน ประสานอินเตอร์โพลล่าตัว

วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่ บช.ก. พลตำรวจตรี ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าคดีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนเหรียญดิจิทัล และเข้าแจ้งความ ดำเนินคดีกับนายแอ็คมี่ ว่า

ขณะนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ 61 คน แต่ละคนลงทุนคนละ 1-2 ล้านบาท เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 76 ล้านบาท เชื่อว่ามีผู้เสียหายมากกว่านี้มูลค่าความเสียหายประมาณหลักร้อยล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ากระทำความผิดเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ชัดเจน มีการเชิญชวนให้ลงทุนได้ค่าตอบแทนมากกว่าที่กฎหมายกำหนด สูงมากถึงกว่า 100 %

รูปแบบการชวนลงทุนลักษณะเดียวกัน หลอกลงทุนตั้งแต่ปี 2567 นอกจากนี้ยังเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และ ฉ้อโกงประชาชน และเชื่อว่าไม่ได้กระทำการเพียงคนเดียว เนื่องจากตัวหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ

จากการตรวจสอบประวัติการเดินทาง นายวรวัฒน์ เดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เดินทางหลบหนีทันทีหลังจากที่หมายจับออก เบื้องต้นได้ประสานส่งข้อมูลการออกหมายจับในคดีเดิมเมื่อปี 2568 ไปที่ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศแล้ว

ส่วนกรณีที่นายวรวัฒน์ มีการสร้างเหรียญดิจิตอล ACT ขึ้นมาเองมีความผิดหรือไม่ จะต้องประสานไปที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ว่า เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ แต่เชื่อว่าเข้าข่ายความผิด พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแต่ถ้าซื้อขายระหว่างบุคคลก็ถือว่าเป็นความผิด

ส่วนประชาชนยังหลงเชื่อลงทุนด้วย แม้นายวรวัฒน์จะเคยมีหมายจับมาก่อน เป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของผู้เสียหาย ที่มักโพสต์รูปถ่ายกับบุคคลสำคัญระดับประเทศ นานาชาติ สร้างความน่าเชื้อถือ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อมาลงทุน และยังอ้างอีกว่า เป็นหมายจับปลอม

ทั้งนี้ ทาง ก.ล.ต. เคยมีการร้องทุกข์ดำเนินคดีไว้อีก 2 คดี เมื่อปี 2568 ในคดีฉ้อโกงประชานชนลงทุนในเว็บไซต์พันเอ็กซ์ ผู้เสียหายประมาณ 40 คน มูลค่าความเสียหาย 10 ล้านบาท ซึ่งมีการออกหมายจับและมีหมายแดงแล้ว ส่วนภรรยาดาราสาวของนายวรวัฒน์ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้อง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

