เส้นทางรัก นนนี่ ณัฐชา-แอ็คมี่ วรวัฒน์ สามีนางเอกดัง รวยหมื่นล้าน วิวาห์ทุ่มอลังการ

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 13:15 น.
52

ย้อนเส้นทางรัก ดั่งเทพนิยาย “นนนี่ ณัฐชา” ควงแขนซีอีโอหมื่นล้าน สามี “แอ็คมี่ วรวัฒน์” วิวาห์อลังการทุ่มงบ 15 ล้าน

หลังจากสร้างความฮือฮาในแวดวงการเมืองและธุรกิจจากภาพคู่สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ไปแล้ว ชื่อของ “ดร.แอ็คมี่” หรือ วรวัฒน์ นาคแนวดี ซีอีโอหนุ่มระดับหมื่นล้านก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง แต่นอกจากโปรไฟล์ด้านธุรกิจที่อัดแน่นแล้ว เรื่องราวความรักของเขากับนางเอกสาวหน้าคม “นนนี่ ณัฐชา” ก็หวานชื่น อลังการระดับทอล์กออฟเดอะทาวน์ไม่แพ้กัน วันนี้ไทยเกอร์ เราจะพาไปย้อนเส้นทางรักสุดโรแมนติกของทั้งคู่กัน

ทำความรู้จักนางเอกดัง นนนี่ ณัฐชา

สำหรับฝ่ายหญิง นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์ เธอคือนางเอกสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ดีกรีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นนนี่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี ด้วยการคว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีการประกวด Young Model ก่อนจะค่อยๆ สั่งสมประสบการณ์และมีผลงานการแสดงโดดเด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Gossip Girl, ร่านดอกงิ้ว และที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทบาทนางเอกช่อง 8 จากละครเรื่อง เรือนชฎานาง

แอ็คมี่ นนนี่ รักหวานชื่น

เจ้าบ่าวโปรไฟล์หรู ซีอีโอหมื่นล้านควบตำแหน่งร็อกเกอร์

ทางด้านเจ้าบ่าวอย่าง แอ็คมี่ วรวัฒน์ นอกจากจะเป็นซีอีโอแห่งบริษัท Bitnance และนักลงทุนตัวท็อปที่ทุ่มเม็ดเงินกว่า 10,000 ล้านบาทลุยธุรกิจในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ผ่านบริษัท TransEuro Group แล้ว เขายังเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินนักร้องนำวงร็อก DoubleDeep อีกด้วย

ความเก่งกาจด้านเทคโนโลยีการเงินและบล็อกเชนระดับโลก ยังทำให้แอ็คมี่ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) มาการันตีความสามารถในฐานะผู้ขับเคลื่อนโลกการเงินอย่างโดดเด่น

แอ็คมี่ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เส้นทางรัก 4 ปี สู่การขอแต่งงานกลางทะเลทรายดูไบ

ความรักของทั้งคู่ถูกบ่มเพาะมาอย่างยาวนานและมั่นคงตลอดระยะเวลา 4 ปีที่คบหาดูใจกัน จนกระทั่งความรักสุกงอมเต็มที่ เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2566 แอ็คมี่ได้จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ คุกเข่าขอนนนี่แต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของทะเลทรายในเมืองดูไบ พร้อมสวมแหวนเพชรเม็ดโตน้ำงามขนาด 5.66 กะรัต เป็นการตีตราจองหัวใจนางเอกสาวอย่างเป็นทางการ

หลังจากคุกเข่าขอแต่งงานไปได้ไม่นาน ทั้งคู่ก็ควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์สุดชื่นมื่นเมื่อค่ำคืนวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ La Chapelle Bangkok งานนี้เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งโซเชียล เพราะฝ่ายชายทุ่มงบจัดงานเนรมิตความฝันให้ภรรยาสูงถึง 15 ล้านบาท

บรรยากาศภายในงานถูกตกแต่งให้งดงามดั่งสรวงสวรรค์ในเทพนิยาย ไฮไลต์สำคัญคือการใช้ดอกไม้สีขาวล้วนนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้ง White Hydrangea, White Rose, White Tulip และ White Peony ซึ่งเป็นดอกไม้หายากที่อยู่นอกฤดูกาล ต้องสั่งตรงจากโรงเพาะในต่างประเทศเท่านั้น โดยใช้น้ำหนักรวมมหาศาลกว่า 8,000 กิโลกรัม เปลี่ยนสถานที่จัดงานให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้สีขาวบานสะพรั่ง ตัดกับแสงไฟระยิบระยับ เป็นงานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบและสมฐานะซีอีโอหมื่นล้านอย่างแท้จริง

งานแต่งงานหรู แอ็คมี่ วรวัฒน์ นนนี่

ต่อมาในปี 2567 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจฝากสเต็มเซลล์และวางแผนครอบครัว จนกระทั่งนนนี่ตั้งครรภ์ทารกแฝดชายหญิงสมความตั้งใจ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นนนี่ก็ได้ให้กำเนิดสองแฝดสุดคิ้วท์ คนโตเป็นพี่สาวชื่อน้อง “Aurora” (ออโรร่า) น้ำหนัก 2,040 กรัม คนเล็กเป็นน้องชายชื่อน้อง “Elite” (อีลิท) น้ำหนัก 2,215 กรัม สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่ ท่ามกลางความปลื้มปิติของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่สัญญาว่าจะดูแลและวางแผนอนาคตให้ลูกๆ อย่างดีที่สุด

และระดับซีอีโอคริปโทฯ หมื่นล้านรับขวัญลูกทั้งที ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนครับ ดร.แอ็คมี่ ในฐานะผู้ก่อตั้งเหรียญคริปโทฯ ACT (Acet) ได้สร้างปรากฏการณ์รับขวัญทายาทสุดล้ำ ด้วยการโอนเงินดิจิทัลเข้าบัญชีให้ลูกแฝดคนละ 7,777,777 ACT รวมมูลค่าเป็นเงินไทยกว่า 15.5 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขสุดซึ้งว่า ลูกๆ จะสามารถนำเหรียญนี้ไปใช้ได้เมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และในระหว่างที่รอเวลานั้น คนเป็นพ่อจะตั้งใจทำงานเพื่อทำให้มูลค่าของเหรียญนี้เติบโตและมีค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในมุมของความรักที่มั่นคง ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการต้อนรับทายาทตัวน้อยด้วยวิถีของโลกการเงินยุคใหม่ได้อย่างน่าประทับใจจริงๆ ครับ

แอ็คมี่ รับขวัญลูกแฝด

