การเงินเศรษฐกิจ

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 12:46 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 12:46 น.
91
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

ประวัติ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ภรรยาเป็นถึงนางเอกดัง นนนี่-ณัฐชา ชูมักเคอร์ ผู้บุกเบิกยุคแรก “วาฬคริปโทฯ” ของเมืองไทย

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในชั่วข้ามคืน เมื่อภาพคู่สุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร กับชายหนุ่มมาดเท่คนหนึ่งถูกปล่อยออกมา ทำเอาแวดวงการเมืองและธุรกิจ ตั้งคำถามรัวๆ ว่า “หนุ่มคนนี้คือใคร?”

บอกเลยว่าโปรไฟล์ของเขาไม่ธรรมดา เพราะเขาคือ “ดร.แอ็คมี่” หรือ วรวัฒน์ นาคแนวดี นักธุรกิจและนักลงทุนระดับหมื่นล้านวัย 36 ปี ที่โลดแล่นอยู่ในวงการการเงินระดับโลก วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกชีวิตสุดขั้วของชายคนนี้กัน

แอ็คมี่ วรวัฒน์ ผู้บุกเบิกยุคแรก “วาฬคริปโทฯ” ของเมืองไทย

ในวงการนักเทรด ชื่อของ Acme Traderist ถือเป็นระดับตำนาน เขาคือคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่กระโดดเข้าสู่วงการเทคโนโลยีการเงิน (Fintech), Cryptocurrency และ Blockchain โดยเริ่มขุด Bitcoin มาตั้งแต่ปี 2555 (ตอนนั้นบิตคอยน์เพิ่งมีอายุแค่ 3 ขวบ!)

ความป๋าของแอ็คมี่ที่ทำเอาแฟนคลับฮือฮาคือ “การแจก Bitcoin ฟรี” ให้กับแฟนเทรดชาวไทยและทั่วโลกมาแล้วหลายพันคน

  • ปี 2560: แจกไปถึง 12.38292 BTC

  • ปี 2564: แจกเพิ่มอีก 3 BTC (รวมมูลค่าปัจจุบันทะลุ 36 ล้านบาทเข้าไปแล้ว!)

แถมสื่อสายการเงินยังคาดการณ์กันว่า เขาอาจจะเป็น “วาฬ” หรือผู้ถือครองบิตคอยน์อันดับต้นๆ ของไทย โดยมีในครอบครองไม่ต่ำกว่า 8,000 BTC เลยทีเดียว

กวาดรางวัลระดับโลก & ดีลธุรกิจข้ามชาติ

ไม่ใช่แค่เก่งเรื่องเทรด แต่แอ็คมี่ยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Traderist มานานกว่า 10 ปี เพื่อสอนการลงทุนให้กับผู้คนนับล้านแบบ “ฟรีๆ” หวังคืนกำไรสู่สังคม ความเก่งกาจนี้ทำให้เขากวาดรางวัลระดับอินเตอร์มาเพียบ เช่น

  • เทรดเดอร์สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (ปี 2016-2017)

  • เทรดเดอร์ยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคอาเซียน (ปี 2017)

  • สุดยอดผู้บริหารหน้าใหม่ด้านการเทรดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (ปี 2019) จากนิตยสารการเงินอันดับ 1 ของอังกฤษ

ที่สำคัญ เขาคือคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับมอบ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) ในปี 2566 อีกด้วย

ในเวทีธุรกิจโลก แอ็คมี่จับมือกับ TransEuro Group ทุ่มเม็ดเงินลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลุยโปรเจกต์ยักษ์ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทั้งอสังหาริมทรัพย์ระดับ Luxury และบริการฟินเทค จนได้กระทบไหล่บุคคลสำคัญระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของ UAE มาแล้ว

สลัดคราบนักธุรกิจ สู่ฟรอนต์แมนวงร็อก

ชีวิตอีกด้านของแอ็คมี่ก็มีสีสันสุดๆ นอกจากจะชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างการจัดแคมเปญบริจาคเลือดใหญ่ระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมหลักพันคนแล้ว เขายังมีแพสชันด้านดนตรี โดยสวมบทบาทเป็น “นักร้องนำวง DoubleDeep”โชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกให้แฟนๆ ได้กรี๊ดกัน

ส่วนเรื่องหัวใจก็ลักชูรีไม่แพ้กัน เพราะเขาเพิ่งควงแขนนักแสดงสาวสวย “นนนี่-ณัฐชา ชูมักเคอร์” เข้าประตูวิวาห์ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และเพิ่งประกาศข่าวดีเรื่องเบบี๋ตัวน้อยให้แฟนๆ ได้ร่วมยินดีกันไปสดๆ ร้อนๆ ครับ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

15 วินาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

5 นาที ที่แล้ว
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่ เลขเด็ด

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

41 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปสถิติราคาทอง 2561-2569 เจาะลึกเดือนที่ควรซื้อทองให้ได้ราคาดีที่สุด

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

IHG จับมือ Grab ยกระดับการเดินทาง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ครอบคลุม 37 โรงแรมทั่วไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง &quot;กลาสโกว์&quot; กระทบรถไฟทั่ว UK ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! ไฟไหม้อาคารประวัติศาสตร์กลาง “กลาสโกว์” กระทบรถไฟทั่ว UK

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; ลาจอชั่วคราว ขอมุ่งปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เพื่อนดาราแห่อนุโมทนา บันเทิง

“แจ็ค แฟนฉัน” ลาจอชั่วคราว ขอมุ่งปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เพื่อนดาราแห่อนุโมทนาบุญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ๊อกฟอร์ดยูไนเต็ด แจ้งข่าวเศร้า ผู้เล่นหญิงระดับเยาวชน ล้มฟุบเสียชีวิตกลางเกม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองถ่ายซีรีส์แฮร์รีพอตเตอร์ ข่าว บันเทิง

กองถ่ายแฮร์รี พอตเตอร์ ฉบับซีรีส์ฉาว! เด็ก 12 ขู่ทำร้ายกันจนบิ๊กบอสสั่งเชือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วิว กุลวุฒิ&quot; พ่ายรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 แต่ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน ข่าวกีฬา

“วิว กุลวุฒิ” พ่ายรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 แต่ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” จี้ กทม. ชี้แจงทุกเคส ถูกตั้งคำถามซื้อของแพง ส่อทุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคดีเอปสทีนปั่นรายได้ TikTok Podcast ข่าวต่างประเทศ

ตีแผ่อินฟลูสายดาร์ก ขุดผีเอปสตีน “กินเด็ก-บูชายัญ” ปั่นยอดวิวแลกอะไรแน่ !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย เล็งควบ &#039;ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม&#039; พร้อมดัน ซูเปอร์ไลเซนส์ ดึงการลงทุน ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย เล็งควบ ‘ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม’ พร้อมดัน ซูเปอร์ไลเซนส์ ดึงการลงทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้สมัครสอบเตรียมอุดม ได้ “พระหลวงปู่ทวด” มรดกคุณตาคืนแล้ว หลังเอาเข้าสอบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5 บันเทิง

ประวัติ กุญแจซอล ป่านทอทอง จากดาวรุ่ง AF6 สู่นางเอกช่อง 7 ชีวิตปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

LLOUD สั่งให้หยุดเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิด “ลิซ่า” ละเมิดความเป็นส่วนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์ ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ มากสุดในรอบ 4 ปี หลังคลังน้ำมันอิหร่านโดนทิ้งบอมบ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปัจจุบัน &quot;เฉินกว้านซี&quot; อายุ 49 ปี หมดคราบอดีตหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว บันเทิง

ภาพปัจจุบัน “เฉินกว้านซี” อายุ 49 ปี หมดคราบหนุ่มฮอต ปล่อยลุคเซอร์ ผมขาว งานวันเกิดลูกสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา ข่าว

สุราษฎร์ฯ ระทึก! แผ่นดินไหว 2 วันติด 12 ครั้ง แรงสุด 3.5 ใกล้เขื่อนรัชชประภา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาณุวัฒน์ ปอนด์ อายุ 31 ปี พี่เขยน้องแพรว ข่าวภูมิภาค

วินาทีเดือด! ชาวบ้านรุมสาป “พี่เขยเดนนรก” หวิดประชาทัณฑ์คาโรงพักหางดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีเงินจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด ข่าว

ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุญแจซอลทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไร้ภาพร่วมงานศพ คนแห่สงสัย บันเทิง

กุญแจซอลทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ ไร้ภาพร่วมงานศพ คนแห่สงสัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ เข้าสอบคดีปริศนา หนุ่มตัดอวัยวะเพศตัวเองนอนตายใกล้สี่แยก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 12:46 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 12:46 น.
91
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

กรมอุทยานฯ ยืนยันเหตุ “สีดอหูพับ” ล้ม ไม่ใช่ความประมาทของเจ้าหน้าที่

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

คอหวยแห่ซื้อเลขมงคล หลวงปู่สวน ฐิตปญฺโญ ละสังขาร วัดหนองไผ่

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button