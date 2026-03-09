เปิดวาร์ป ‘แอ็คมี่ วรวัฒน์’ ซีอีโอหมื่นล้าน เทพคริปโทฯ ประวัติไม่ธรรมดา

ประวัติ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ภรรยาเป็นถึงนางเอกดัง นนนี่-ณัฐชา ชูมักเคอร์ ผู้บุกเบิกยุคแรก “วาฬคริปโทฯ” ของเมืองไทย
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในชั่วข้ามคืน เมื่อภาพคู่สุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร กับชายหนุ่มมาดเท่คนหนึ่งถูกปล่อยออกมา ทำเอาแวดวงการเมืองและธุรกิจ ตั้งคำถามรัวๆ ว่า “หนุ่มคนนี้คือใคร?”
บอกเลยว่าโปรไฟล์ของเขาไม่ธรรมดา เพราะเขาคือ “ดร.แอ็คมี่” หรือ วรวัฒน์ นาคแนวดี นักธุรกิจและนักลงทุนระดับหมื่นล้านวัย 36 ปี ที่โลดแล่นอยู่ในวงการการเงินระดับโลก วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกชีวิตสุดขั้วของชายคนนี้กัน
แอ็คมี่ วรวัฒน์ ผู้บุกเบิกยุคแรก “วาฬคริปโทฯ” ของเมืองไทย
ในวงการนักเทรด ชื่อของ Acme Traderist ถือเป็นระดับตำนาน เขาคือคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่กระโดดเข้าสู่วงการเทคโนโลยีการเงิน (Fintech), Cryptocurrency และ Blockchain โดยเริ่มขุด Bitcoin มาตั้งแต่ปี 2555 (ตอนนั้นบิตคอยน์เพิ่งมีอายุแค่ 3 ขวบ!)
ความป๋าของแอ็คมี่ที่ทำเอาแฟนคลับฮือฮาคือ “การแจก Bitcoin ฟรี” ให้กับแฟนเทรดชาวไทยและทั่วโลกมาแล้วหลายพันคน
-
ปี 2560: แจกไปถึง 12.38292 BTC
-
ปี 2564: แจกเพิ่มอีก 3 BTC (รวมมูลค่าปัจจุบันทะลุ 36 ล้านบาทเข้าไปแล้ว!)
แถมสื่อสายการเงินยังคาดการณ์กันว่า เขาอาจจะเป็น “วาฬ” หรือผู้ถือครองบิตคอยน์อันดับต้นๆ ของไทย โดยมีในครอบครองไม่ต่ำกว่า 8,000 BTC เลยทีเดียว
กวาดรางวัลระดับโลก & ดีลธุรกิจข้ามชาติ
ไม่ใช่แค่เก่งเรื่องเทรด แต่แอ็คมี่ยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Traderist มานานกว่า 10 ปี เพื่อสอนการลงทุนให้กับผู้คนนับล้านแบบ “ฟรีๆ” หวังคืนกำไรสู่สังคม ความเก่งกาจนี้ทำให้เขากวาดรางวัลระดับอินเตอร์มาเพียบ เช่น
-
เทรดเดอร์สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม (ปี 2016-2017)
-
เทรดเดอร์ยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคอาเซียน (ปี 2017)
-
สุดยอดผู้บริหารหน้าใหม่ด้านการเทรดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (ปี 2019) จากนิตยสารการเงินอันดับ 1 ของอังกฤษ
ที่สำคัญ เขาคือคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับมอบ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) ในปี 2566 อีกด้วย
ในเวทีธุรกิจโลก แอ็คมี่จับมือกับ TransEuro Group ทุ่มเม็ดเงินลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลุยโปรเจกต์ยักษ์ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ทั้งอสังหาริมทรัพย์ระดับ Luxury และบริการฟินเทค จนได้กระทบไหล่บุคคลสำคัญระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของ UAE มาแล้ว
สลัดคราบนักธุรกิจ สู่ฟรอนต์แมนวงร็อก
ชีวิตอีกด้านของแอ็คมี่ก็มีสีสันสุดๆ นอกจากจะชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างการจัดแคมเปญบริจาคเลือดใหญ่ระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมหลักพันคนแล้ว เขายังมีแพสชันด้านดนตรี โดยสวมบทบาทเป็น “นักร้องนำวง DoubleDeep”โชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกให้แฟนๆ ได้กรี๊ดกัน
ส่วนเรื่องหัวใจก็ลักชูรีไม่แพ้กัน เพราะเขาเพิ่งควงแขนนักแสดงสาวสวย “นนนี่-ณัฐชา ชูมักเคอร์” เข้าประตูวิวาห์ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และเพิ่งประกาศข่าวดีเรื่องเบบี๋ตัวน้อยให้แฟนๆ ได้ร่วมยินดีกันไปสดๆ ร้อนๆ ครับ
