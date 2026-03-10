ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนตราหน้าตำรวจไทย ติดกับดักอคติหลัง 2 เคสฉาวทึกทัก “คนเจ็บ” เป็นคนเมา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:03 น.
61
แฟ้มภาพ

งามหน้า เซาต์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ ตีแผ่ 2 เคสฉาวสดๆ ร้อนๆ ในบ้านเราที่ตำรวจไทยขาดความรอบคอบอย่างหนัก ทึกทักคนเจ็บเป็นคนเมา ปล่อยสาววัย 21 ดับอนาถ ชายวัย 42 เส้นเลือดสมองแตกโคม่า

วันที่ 10 มีนาคม 2026 เว็บไซต์เซาต์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ (South China Morning Post) รายงานเหตุการณ์สลด 2 เคส ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียให้กับญาติของเหยื่อชนิดไม่น่าให้อภัย โดยรายแรกเกิดขึ้นกับ “วริศรา” หรือน้องใบเตย อายุ 23 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบนถนนกรุงเทพฯ เมื่อคืนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา

สื่อจีนรายงานว่า แม้เธอจะรอดชีวิตจากแรงกระแทกในตอนแรก แต่ความตายที่แท้จริงกลับเกิดขึ้นในช่วง 4 ชม. หลังจากนั้นที่ไม่ได้รับการเหลียวแล เมื่อกู้ภัยในที่เกิดเหตุพบเพียงรอยถลอกเล็กน้อย แต่กลับ “ได้กลิ่นแอลกอฮอล์” และเธอไม่มีบัตรประชาชนติดตัว คำตัดสินในตอนนั้นจึงออกมาทันทีว่า “ส่งโรงพัก ไม่ใช่โรงพยาบาล”

วริศราถูกนำตัวไปส่งที่ สน.พหลโยธิน ตอนตี 3 และถูกทิ้งให้นอนอยู่บนพื้นสถานีโดยไม่มีการตรวจรักษาใดๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงบอกให้เธอพักผ่อนเพื่อรอตรวจสอบทะเบียนรถและติดต่อญาติ พร้อมให้การในภายหลังว่าสภาพของเธอในขณะนั้นดูไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

แต่ผ่านไปเพียง 90 นาที วริศราเริ่มมีอาการชักเกร็งจนต้องเรียกทีมแพทย์ และเสียชีวิตในเวลา 6 โมงเช้า ผลชันสูตรเผยความจริงที่น่าสลดใจว่า มีอาการ ซี่โครงหัก ปอดฉีก และตับแตก ซึ่งเป็นการตายจากอาการบาดเจ็บภายในที่ค่อยๆ พรากชีวิตเธอไปนับตั้งแต่เริ่มเกิดอุบัติเหตุ

เรื่องราวของวริศราเงียบหายไปนานกว่าปี จนกระทั่งครอบครัวหันไปพึ่งเพจ “สายไหมต้องรอด” เพื่อทวงถามความรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสั่งการจาก พล.ต.ท. สยาม บุญสม รักษากองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้ตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมยอมรับว่า ที่ผ่านมา “คนเมา” หรือคนคลุ้มคลั่งมักถูกพามาโรงพักก่อน แต่หลังจากนี้อาจต้องมีนโยบาย ส่งโรงพยาบาลก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอย

ความไม่พอใจต่อการละเลยนาน 2 ชั่วโมง ครอบครัวเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตหลังถูกส่งตัวโดยตำรวจ
ภาพ @Faceook
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้สื่อแดนมังกรยังซัดหนักต่อเนื่อง โดยการระบุว่า บทเรียนนี้ดูเหมือนจะยังเข้าไม่ถึงเจ้าหน้าที่บางส่วน เมื่อเกิดเหตุซ้ำรอยกับ ธีรมิตร ชายวัย 42 ปี เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่กำลังขับรถอยู่ตอนตี 3 แล้วเกิดอาการเส้นเลือดสมองแตกจนประคองรถเข้าปั๊มน้ำมันและไปเฉี่ยวชนรถที่จอดอยู่ พนักงานปั๊มจึงโทรแจ้งตำรวจซึ่งเมื่อมาถึงเห็นเขาพูดจาสับสนและสื่อสารไม่ได้ จึงสรุปทันทีว่า เป็นคนเมา ทำการ “ใส่กุญแจมือ” และคุมตัวไปที่ สภ.บางปะหัน จ.อยุธยา กว่าจะถูกส่งถึงโรงพยาบาลตอนตี 5 สมองของธีรมิตรก็เสียหายอย่างหนักจนเกินจะกู้คืนได้ทันท่วงที ปัจจุบันยังนอนโคม่าและแพทย์ระบุว่า มีโอกาสฟื้นเพียง 50% เท่านั้น

เหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจอยุธยาต้องออกมาโพสต์ขอโทษผ่านสื่อโซเชียล พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแยกต่างหาก โศกนาฏกรรมทั้งสองเคสนี้ตอกย้ำว่า หากตำรวจไทยยังมองประชาชนเป็น “ผู้ต้องหา” ก่อนมองเป็น “ผู้ป่วย” ชีวิตบริสุทธิ์ก็อาจต้องสังเวยให้กับอคติเช่นนี้ต่อไปไม่สิ้นสุด.

ภาพ Facebook @InsideThailand

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย ข่าวอาชญากรรม

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

11 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน Line News

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

22 นาที ที่แล้ว
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา บันเทิง

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

32 นาที ที่แล้ว
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ข่าว

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

36 นาที ที่แล้ว
คิมโซยอง ลวงหนุ่มฆ่าในม่านรูด ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตคดีอำมหิต! ชี้สาวเกาหลีวัย 21 ลวงหนุ่มปลิดชีพม่านรูด เป็น “ไซโคพาธ”

43 นาที ที่แล้ว
ปอศ. เปิดโปง &quot;แอ็คมี่ วรวัฒน์&quot; ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน ข่าว

ปอศ. เปิดโปง “แอ็คมี่” ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน

56 นาที ที่แล้ว
ไก่เฮงข้าวมันไก่อุดรธานี ข่าวภูมิภาค

พลังคนอุดรฯ แห่อุดหนุน “ไก่เฮงข้าวมันไก่” หมดเกลี้ยง หลังดราม่าร้านคู่แข่งรีวิว 1 ดาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 ปิดตลาดที่ 77,400 บาท (รับซื้อ) แกว่ง 16 ครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนตราหน้าตำรวจไทย ติดกับดักอคติหลัง 2 เคสฉาวทึกทัก “คนเจ็บ” เป็นคนเมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ข่าว

หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

10 ประเทศ มุสลิมอาศัยมากที่สุดในโลก อาเซียนติดอันดับด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ ณฉัตร เปิดใจสถานะ เล็ก วสุ บันเทิง

นิกกี้ ยอมรับเดต ‘เล็ก วสุ’ ยืนยันคุยคนเดียว ไม่มีซ้อน ตอบชัดใช้คำว่าแฟนได้ยัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสิ้นชื่อ รองผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:03 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button