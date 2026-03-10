หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด

ข่าว

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 17:00 น.
56
หนุ่มกะเหรี่ยง พร้อมทนายพาขึ้นโรงพัก แจ้งความ “เฮียตี๋” หลังถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ 3 ข้อหาหนัก ลั่นขอดำเนินคดีถึงที่สุด

จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อมีชายที่ถูกระบุว่าเป็น “เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน” อายุ 43 ปี บุกไปทำร้ายแรงงานที่เข้าใจว่าเป็นคนต่างด้าวคนหนึ่งจนปากแตก โดยอ้างว่าไปทำร้ายพนักงานหญิงชาวไทย แต่ปรากฏว่า ชายที่ถูกทำร้ายไม่ใช่แรงงานต่างด้าว แต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีภูมิลำเนาเกิดใน จ.กาญจนบุรี

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างกระแสความไม่พอใจ โดยเฉพาะในหมู่ชาว จ.กาญจนบุรี พร้อมกับตั้งคำถามถึงพฤติกรรมการตั้งศาลเตี้ยพิพากษากันเอง ต่อมา เฮียตี๋ ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ไม่ได้มีการรุมทำร้ายแต่อย่างใด ตนเพียงแค่ตบสั่งสอนไป 2 ครั้งเท่านั้น ส่วนรอยเลือดและบาดแผลที่ปากนั้น เกิดจากการกระทำของแฟนหนุ่มพนักงานหญิงที่ไม่พอใจที่แฟนสาวเกือบถูกชายรายดังกล่าวทำร้าย

หนุ่มกะเหรี่ยงแจ้งความเอาผิด ลั่นขอดำเนินคดีถึงที่สุด

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 11.30 น. นายสุขสวัสดิ์ ทับมาโนช อายุ 43 ปี พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ได้พาชายกะเหรี่ยง อายุ 27 ปี ผู้เสียหาย เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เบื้องต้นผู้เสียหายได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างรอเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ผู้เสียหายยืนยันเสียงแข็งว่าจะขอดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด โดยทีมกฎหมายเตรียมแจ้งข้อหาทั้งความผิด ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา การนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เปิดปมขัดแย้งร้านเหล้า ก่อนบานปลายโดนรุมทำร้าย

ผู้เสียหายเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่ตนกำลังทำงานพาร์ตไทม์อยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตนได้มีปัญหาขัดแย้งกับทางร้านเรื่องการฝากเหล้า แต่ก็ยอมจ่ายเงินตามปกติ ต่อมาเมื่อสั่งเปิดเหล้าชุดใหม่ ซึ่งตามโปรโมชันควรจะได้ผลไม้ฟรี แต่ตนกลับไม่ได้รับ จึงหลุดปากต่อว่าทางร้านไปว่า “ร้านออกรูปเหลี่ยม” ทำให้เกิดการโต้เถียงกับพนักงาน แต่สุดท้ายก็สามารถเคลียร์ปัญหากันจนจบลงได้ในคืนนั้น

จนกระทั่งวันที่ 2 มี.ค. เฮียตี๋ ได้บุกมาหาตนที่ร้าน พร้อมตรงเข้ามากระชากคอเสื้อและถามว่าเป็นคนไทยหรือไม่ พร้อมทั้งบังคับขอดูบัตรประชาชน ก่อนที่เหตุการณ์เกิดตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ

ผู้เสียหายเผยว่า หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไป ตนรู้สึกอับอายและใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก สภาพจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าไปสมัครงานที่ไหน จึงตัดสินใจออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม และไม่อยากให้ใครนำเรื่องนี้ไปพาดพิงถึงบ้านเกิดหรือเหยียดหยามกลุ่มชาติพันธุ์ของตน

ทางด้าน นายสุขสวัสดิ์ ทับมาโนช เปิดเผยว่า การนำผู้เสียหายเข้าพบตำรวจในวันนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง และเตรียมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ปรากฏในโซเชียล ซึ่งมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเรียกรับเงินจำนวน 2,000 บาท มอบให้ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การรุมทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ไม่ควรเกิดขึ้น

ที่มา: โหนกระแส

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

