หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด
หนุ่มกะเหรี่ยง พร้อมทนายพาขึ้นโรงพัก แจ้งความ “เฮียตี๋” หลังถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ 3 ข้อหาหนัก ลั่นขอดำเนินคดีถึงที่สุด
จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อมีชายที่ถูกระบุว่าเป็น “เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน” อายุ 43 ปี บุกไปทำร้ายแรงงานที่เข้าใจว่าเป็นคนต่างด้าวคนหนึ่งจนปากแตก โดยอ้างว่าไปทำร้ายพนักงานหญิงชาวไทย แต่ปรากฏว่า ชายที่ถูกทำร้ายไม่ใช่แรงงานต่างด้าว แต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีภูมิลำเนาเกิดใน จ.กาญจนบุรี
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างกระแสความไม่พอใจ โดยเฉพาะในหมู่ชาว จ.กาญจนบุรี พร้อมกับตั้งคำถามถึงพฤติกรรมการตั้งศาลเตี้ยพิพากษากันเอง ต่อมา เฮียตี๋ ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ไม่ได้มีการรุมทำร้ายแต่อย่างใด ตนเพียงแค่ตบสั่งสอนไป 2 ครั้งเท่านั้น ส่วนรอยเลือดและบาดแผลที่ปากนั้น เกิดจากการกระทำของแฟนหนุ่มพนักงานหญิงที่ไม่พอใจที่แฟนสาวเกือบถูกชายรายดังกล่าวทำร้าย
หนุ่มกะเหรี่ยงแจ้งความเอาผิด ลั่นขอดำเนินคดีถึงที่สุด
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 11.30 น. นายสุขสวัสดิ์ ทับมาโนช อายุ 43 ปี พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ได้พาชายกะเหรี่ยง อายุ 27 ปี ผู้เสียหาย เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เบื้องต้นผู้เสียหายได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างรอเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ผู้เสียหายยืนยันเสียงแข็งว่าจะขอดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด โดยทีมกฎหมายเตรียมแจ้งข้อหาทั้งความผิด ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา การนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เปิดปมขัดแย้งร้านเหล้า ก่อนบานปลายโดนรุมทำร้าย
ผู้เสียหายเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่ตนกำลังทำงานพาร์ตไทม์อยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตนได้มีปัญหาขัดแย้งกับทางร้านเรื่องการฝากเหล้า แต่ก็ยอมจ่ายเงินตามปกติ ต่อมาเมื่อสั่งเปิดเหล้าชุดใหม่ ซึ่งตามโปรโมชันควรจะได้ผลไม้ฟรี แต่ตนกลับไม่ได้รับ จึงหลุดปากต่อว่าทางร้านไปว่า “ร้านออกรูปเหลี่ยม” ทำให้เกิดการโต้เถียงกับพนักงาน แต่สุดท้ายก็สามารถเคลียร์ปัญหากันจนจบลงได้ในคืนนั้น
จนกระทั่งวันที่ 2 มี.ค. เฮียตี๋ ได้บุกมาหาตนที่ร้าน พร้อมตรงเข้ามากระชากคอเสื้อและถามว่าเป็นคนไทยหรือไม่ พร้อมทั้งบังคับขอดูบัตรประชาชน ก่อนที่เหตุการณ์เกิดตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ
ผู้เสียหายเผยว่า หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไป ตนรู้สึกอับอายและใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก สภาพจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าไปสมัครงานที่ไหน จึงตัดสินใจออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม และไม่อยากให้ใครนำเรื่องนี้ไปพาดพิงถึงบ้านเกิดหรือเหยียดหยามกลุ่มชาติพันธุ์ของตน
ทางด้าน นายสุขสวัสดิ์ ทับมาโนช เปิดเผยว่า การนำผู้เสียหายเข้าพบตำรวจในวันนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง และเตรียมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ปรากฏในโซเชียล ซึ่งมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเรียกรับเงินจำนวน 2,000 บาท มอบให้ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การรุมทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ไม่ควรเกิดขึ้น
ที่มา: โหนกระแส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เฮียตี๋สเต็กกระทะร้อน โต้ทำร้าย หนุ่มกะเหรี่ยงเมืองกาญจน์ จ่อฟ้องทำเสื่อมเสีย
- หวิดสิ้นชื่อ รองผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย
- หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: