หวิดสิ้นชื่อ รองผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 16:43 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 16:43 น.
67

นาทีระทึก รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. หวิดสิ้นชื่อ หลังถูกรถตุ๊กตุ๊กสามล้อ เฉี่ยวชน ขณะเดินข้ามทางม้าลาย ผู้ว่าฯ ชัชชา ไม่ปล่อยผ่าน สั่งปรับปรุงจุดเสี่ยงทันที

เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย ล่าสุด ดร.วรชล ถาวรณพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. ได้เผยแพร่คลิปนาทีชีวิต ขณะที่ตนเองถูกรถตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ตอนที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายบริเวณห้าแยกพลับพลาไชย ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว

ดร.วรชล เปิดใจกับผู้สื่อข่าวโหนกระแสว่า “เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ตนกำลังลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยในเขตที่เคยรับผิดชอบอย่างป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นห้าแยกขนาดใหญ่ ตนพยายามข้ามทางม้าลายในช่วงที่สัญญาณไฟคนข้ามเป็นสีเขียว (กำลังจะเปลี่ยนเป็นแดง) แต่กลับถูกรถตุ๊กตุ๊กที่เลี้ยวซ้ายมาชนเข้าอย่างจังจนร่างกระเด็น

แต่โชคดีที่ใส่เสื้อแขนยาวและเป็นรถขนาดเล็ก จึงได้รับบาดเจ็บเพียงแผลถลอกและกล้ามเนื้ออักเสบเท่านั้น แต่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี เพราะมองว่าตนเองก็รีบข้ามจนอาจมีความประมาทร่วม และชื่นชมคนขับที่ลงมาดูแลพร้อมแจ้งความประสงค์ที่อยากจะช่วยค่ารักษาพยาบาล” ก่อนจะพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ต่อให้เป็นทางม้าลายก็เชื่อถือไม่ได้ อย่าไว้วางใจถนนบ้านเรา

หวิดสิ้นชื่อ รอง ผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย แยกพลับพลาไชย-1

ชาวบ้านในละแวกนั้น เล่าให้กับทางผู้สื่อข่าวฟังว่า “แยกนี้มีอันตรายรอบด้าน ส่วนใหญ่รถชอบฝ่าไฟเหลืองเพื่อให้ทันไฟแดง และปัญหาการจอดรถริมถนนที่บดบังทัศนียภาพ ประกอบกับสัญลักษณ์บนถนนไม่ชัดเจน และผู้ขับขี่ขาดวินัย โดยเฉพาะรถรับจ้างบางคันที่เร่งเครื่องหวาดเสียวเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยว ชาวบ้านบางรายสูญเสียแม่จากเหตุรถชนบริเวณแยกแห่งนี้เช่นกัน “

ขณะที่ทาง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. หลังทราบถึงเหตุการณ์ที่ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. ถูกรถชนกลางทางม้าลายข้ามแยกพลับพลาไชย รีบสั่งการให้เลขาฯ ติดต่อเพื่อสอบถามอาการด้วยความห่วงใย พร้อมกำชับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบห้าแยกพลับพลาไชยทันที โดยย้ำนโยบายปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและทางข้ามให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หวิดสิ้นชื่อ รอง ผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย แยกพลับพลาไชย-3

อ้างอิงจาก : FB รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

