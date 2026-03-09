ข่าว

เปิดชื่อ 14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ต้องระวัง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 11:00 น.
14 นามสกุล ผ่าตัดดมยาสลบแล้วเสี่ยงตาย เป็นพันธุกรรม ภาวะแทรกซ้อน Malignant Hyperthermia (MH) อุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรงจากการแพ้ยาสลบ

จากกรณีสะเทือนขวัญวงการความงาม ครอบครัวของนักธุรกิจหนุ่มวัย 37 ปี เข้าร้องเรียน หลังจากผู้ป่วยไปทำศัลยกรรมจมูกคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งในราคา 480,000 บาท แต่หลังผ่าตัดเสร็จกลับเกิดอาการช็อก ไม่รู้สึกตัว หัวใจเต้นแรง และมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงปรี๊ด จนต้องหามส่งเข้าห้องไอซียู ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลบานปลายทะลุ 2 ล้านบาทไปแล้ว ทำให้ทางญาติร้อนใจและต้องการให้คลินิกออกมารับผิดชอบ

ไม่ใช่หมอผ่าพลาด แต่คือฝันร้ายของหมอดมยา

เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแพทย์เจ้าของไข้ว่า อาการโคม่าของนักธุรกิจหนุ่มไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดศัลยกรรมที่ผิดพลาดแต่อย่างใด ทว่าเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่า Malignant Hyperthermia (MH) หรือภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรงจากการแพ้ยาสลบ

ภาวะนี้ถือเป็นฝันร้าย ของทั้งวิสัญญีแพทย์ (หมอดมยา) และศัลยแพทย์ เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าคนไข้คนไหนจะเป็น ถือเป็นเรื่องของพันธุกรรมและดวงล้วนๆ หากผู้ที่มีความผิดปกติทางยีนแฝงอยู่ได้รับยาสลบบางชนิดเข้าไป จะไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวอย่างรุนแรง อุณหภูมิร่างกายพุ่งสูงปรี๊ด เซลล์กล้ามเนื้อขาดออกซิเจนจนสลายตัว ปล่อยของเสียเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เลือดเป็นกรด นำไปสู่ภาวะไตวาย และอาจเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

การรับมือกับภาวะนี้ยากลำบากมาก แม้แต่ในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยบางแห่งก็อาจจะช่วยชีวิตคนไข้ไว้ไม่ทัน สิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งภาวะนี้ได้คือการหยุดให้ยาสลบทันที และฉีดยาต้านพิษ (Antidote) ที่ชื่อว่า “Dantrolene” เข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งยาตัวนี้จัดเป็นยาที่มีราคาสูง หายาก และมักจะมีสำรองไว้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะอุบัติการณ์การเกิดโรคนี้มีเพียง 1 ในแสนคน ทำให้ยาที่สต็อกไว้มักจะหมดอายุไปก่อนจะได้ใช้

ด้วยความรุนแรงระดับนี้ แพทย์หลายท่านที่ติดตามข่าวต่างลงความเห็นตรงกันว่า วิสัญญีแพทย์ประจำคลินิกและทีมแพทย์ที่ดูแลเคสนี้เก่งมาก และมีไหวพริบยอดเยี่ยมที่สามารถแก้สถานการณ์ สังเกตอาการผิดปกติได้เร็ว และให้การรักษาประคับประคองจนคนไข้รอดชีวิตและกลับมารู้สึกตัวได้ในที่สุด

เปิด 14 นามสกุลคนไทยที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม ไม่ควรผ่าตัดแบบดมยาสลบ

ด้าน นพ.กิตติธัช สินพิพัฒน์พร หรือ หมอคิม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ได้ออกมาให้ความรู้เพิ่มเติมผ่าน TikTok ว่า ภาวะ MH เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในประเทศไทยมีรายงานการบันทึกประวัติพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงอยู่ใน 14 นามสกุล ได้แก่

  • จิวเยี่ยน
  • ทิพยไกรสร
  • เพ็ชรงาม
  • อินเทพ
  • แป้นขอม
  • ต๊อดแก้ว
  • เจริญดง
  • โพธิเดช
  • มาวงศ์,
  • แก่นจันทร์โส
  • ปรางทอง
  • อ่อนนภา
  • กลมกลิ้ง
  • อุ้ยน้ำเที่ยง

ทั้งนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ 14 นามสกุลนี้เท่านั้น แต่บุคคลใดก็ตามที่ทราบว่า “คนในครอบครัวหรือเครือญาติ” เคยมีประวัติแพ้ยาสลบอย่างรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังดมยาสลบ จะต้องแจ้งแพทย์และวิสัญญีแพทย์ให้ทราบทุกครั้งก่อนเข้ารับการผ่าตัดใดๆ เพื่อที่แพทย์จะได้หลีกเลี่ยงการใช้ยาสลบ และเปลี่ยนไปใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่แทน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวคนไข้เองครับ

