ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปยังที่ทำการใหม่
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปยังอาคาร C ชั้น 2-11 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีใจความว่า
ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จากที่ทำการเดิม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ไปยังที่ทำการใหม่ ตั้งอยู่ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร C ชั้น 2-11 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
คมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
