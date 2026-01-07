ข่าวดาราบันเทิง

ได๋ได๋ เปิดใจถึงสามี บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 14:38 น.
85

ขอเลิกขาด! ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา เปิดใจครั้งแรก หลังโพสต์แฉสามี บิว วนพนธ์ น้องชายแก้มบุ๋ม พาผู้หญิงเข้าบ้าน ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่ผู้ชายรู้แต่ยังเยินยอ

กลายเป็นมหากาพย์ดราม่าที่คนทั้งโซเชียลต่างจับตา เมื่อ ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ภรรยาของ บิว วรพนธ์ น้องชายแก้มบุ๋ม ปรียาดา ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมสามีแอบพาผู้หญิงเข้าบ้านและอยู่กันสองต่อสองกลางดึก พร้อมแนบแชตหลักฐานประจานกลางหน้าเฟซบุ๊ก ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันใส่ใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนวงการบันเทิงต้อนรับต้นปีใหม่อย่างดุเดือดเลือดพล่านเลยทีเดียว

ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน

ล่าสุดทีม ข่าวสดบันเทิง ได้มีการต่อสายตรงไปหา ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนต้องออกมาโพสต์แฉกลางโซเชียลกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในขณะนี้ โดยทาง ได๋ได๋ เปิดใจว่า

สาเหตุที่ตัดสินใจออกมาโพสต์เพราะคุยกันไม่รู้เรื่อง ปัญหาเรื่องผู้หญิงที่พามาบ้านเพิ่งจะเคยมี แต่ก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องข่มขู่ ดูถูก อารมณ์ร้อน ทำลายข้าวของอะไรต่าง ๆ ที่เราทนมานานมาก ๆ

แต่ว่าสิ่งที่รับไม่ได้เลยคือการไม่ให้เกียรติเรา โดยการพาผู้หญิงมาบ้าน แล้วมันอยู่ในช่วงที่เราให้โอกาสเขาในการปรับปรุงหลาย ๆ อย่าง ให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะดีขึ้นไหม โดยการที่เราแยกกันอยู่ประมาณ 5 เดือน ทำให้เราไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นตลอด แต่คำว่าแยกกันอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าก็ยังมีเจอกัน ทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก ยังไม่ได้เลิกกัน

แต่ก่อนที่จะมีเรื่องพาผู้หญิงเข้าบ้าน มันมีปัญหาเรื่องความอารมณ์ร้อน เรื่องการข่มขู่มาตั้งแต่ก่อนท้องแล้ว ซึ่งตอนนั้นก็เลิกคุยกันไป แต่กลับมารู้ทีหลังว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ เลยไปปรึกษากับแม่ตัวเองว่าจะบอกเขาดีไหม หรือไม่ต้องบอก เพราะใจเราไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้ว แต่แม่บอกว่าให้ลองถามเขาก่อน ซึ่งพอบอกไปเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบ เราก็เลยอยู่ด้วยกันมา

นอกจากนั้นยังชอบมีปัญหาเรื่องการที่ฝ่ายชายอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วย แต่เราไม่พร้อมไม่ต้องการ เพราะตอนนั้นกำลังท้อง แค่นั้นก็ทำให้เขาโมโห หลังจากคลอดลูกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิม เวลาทะเลาะกันก็ต้องเป็นฝ่ายยอมเขาเพราะเราก็กลัวตาย เขาอารมณ์รุนแรงมาก ชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อน ครั้งหนึ่งเคยต่อยประตูคอนโดฯ จนเป็นรู ซึ่งก็ถ่ายคลิปเก็บไว้หมด

ครั้งก่อนหน้านี้ก๋มีเหตุที่เขาเมาแล้วขอมีอะไรด้วย ซึ่งลูกก็นอนอยู่ข้าง ๆ เราก็เลยหงุดหงิดบอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่อง หลังจากนั้นเขาก็อารมณ์ขึ้น เตะพัดลมเอย ยกเตียงลูกเขวี้ยงจนพัง เปิดประตูหน้าต่างตะโกนโหวกเหวก จนลูกกลัว ซึ่งเราทนกับอะไรแบบนี้มานานมาก ๆ เพื่อนก็ด่าหลายรอบว่าทำไมต้องทนกับคนแบบนี้ แต่เราเองก็ไม่กล้าเลิกกับเขาเพราะเขาน่ากลัว”

ได๋ได๋ พูดถึงสามี บิว น้องแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ-4

เมื่อผู้สื่อข่าวถาม ได๋ได๋ ว่าเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางครอบครัวฝ่ายชายรับรู้ด้วยหรือไม่ ได๋ได๋ ยอมรับว่า “พ่อแม่ฝ่ายชายรับรู้ทุกอย่างกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อุ้มท้องและยังอยู่ในบ้านฝ่ายชายก็เคยไปนั่งร้องไห้กับพี่เลี้ยงของพี่แก้มบุ๋ม

แม่ผู้ชายก็โทษทุกอย่างยกเว้นลูกชายตัวเอง แต่เรื่องที่พาผู้หญิงเข้าบ้านอันนี้แม่เขาเข้าใจเรา แต่คนที่ไม่เข้าใจคือพ่อของสามีที่บอกว่า ลูกชายเขาไม่ได้ทำอะไรผิด ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็เปิดดูว่ามีอะไรกันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่ได้ทำอะไรผิด แล้วพ่อฝ่ายชายก็ถามเรากลับว่า ‘ทำไมถึงไม่อยู่บ้าน’ เราก็สวนกลับไปว่า ‘ลูกพ่อนิสัยไม่ดีจะให้ทำยังไง’ ในส่วนของพี่แก้มบุ๋ม เขาไม่ได้มายุ่งกับเรื่องอะไรแบบนี้ เหมือนเขาไม่ค่อยได้สุงสิงอะไรกับเรื่องที่บ้าน เขาก็ทำงานไลฟ์ขายของของเขาไป”

ได๋ได๋ พูดถึงสามี บิว น้องแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ-1

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เรื่องที่สามีแอบพาผู้หญิงเข้าบ้านจับโป๊ะได้ตอนไหน ทาง ได๋ได๋ ตอบว่า “ปกติเขาไม่ค่อยมีเรื่องผู้หญิง สมัยช่วงที่ยังอยู่บ้านด้วยกันเขาจะชอบไลฟ์ติ๊กต็อกและ PK กับสาว ๆ อันนั้นเราไม่ได้ซีเรียส แต่ช่วงที่เกิดเรื่องเหมือนเราเริ่มจะดีกับเขาแล้ว เขาเริ่มปรับปรุงตัวให้เห็น

จริง ๆ เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นตลอด แต่โป๊ะตรงผู้หญิงคนนี้ดันไปบ้าน แล้วเราจับได้ว่าผู้หญิงคนนี้มาเมื่อช่วงพ.ย. 2568 วันนั้นเรากลับไปนอนที่บ้านแม่เราที่พระประแดง แต่ที่มาจับได้เพราะเห็นจากโทรศัพท์เขา

วันนั้นเป็นวันเคานต์ดาวน์ เขานอนแล้วเพราะเมา โทรศัพท์เขาเปิดหน้าไอจีเอาไว้ซึ่งหน้าจอไม่ได้ล็อกอะไรเลย เราเลยกดเข้าไปดูใน DM ของไอจี แล้วก็รีบเอาโทรศัพท์ตัวเองถ่ายแชทต่าง ๆ ไว้ พอมานั่งอ่านปุ๊บก็รู้สึกว่าแปลก ๆ ละ ตื่นเช้ามาอีกวันเราก็ทำเป็นไม่รู้อะไร จนตอนเย็นเลยบอกเขาว่าเลิกกันเหอะ เขาก็ถามว่าเลิกทำไม

เราถามอีกว่าเธอพาผู้หญิงเข้าบ้านใช่ไหม เขายังไม่ได้ยอมรับแต่ถามกลับว่าพาไปตอนไหน เราก็เลยลงไอจีไปแป๊บนึงก่อนลบ เขารู้ตัวเลยขอโทษ เขาบอกว่าพาไปเพราะเขาเหงา แล้วเขาก็มานั่งคุยกันเรื่องเรา เราก็งงว่าแล้วจะมาคุยเรื่องเราทำไม เขาก็บอกว่าคนนี้เป็นน้อง รู้จักมานานแล้ว แค่ชวนมากินเบียร์เฉย ๆ และแยกย้ายกันกลับ แต่เราอ่านแชทแล้วมันไม่ใช่อ่ะ แปลก ๆ ไหม ถึงจะไม่มีอะไรจริง ๆ ตามที่เขาบอก แต่การนัดผู้หญิงคนอื่นมาที่บ้านและอยู่กันสองต่อสองมันก็ผิดแล้ว

อีกอย่างเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเอง เขาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไร แถมัยงบอกด้วยว่า อีกสิบปีข้างหน้าเราจะเสียใจที่เข้าใจเขาผิด แต่เราบอกว่าโอเคถ้าตัดเรื่องมีหรือไม่มีอะไรออกไป เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราอยู่ดี เพราะเธอพาผู้หญิงเข้าบ้าน ซึ่งเราไม่ได้อนุญาต แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราซื้อกู้ร่วมกัน ชื่อเจ้าบ้านคือเรา เขาเป็นผู้อาศัย

จริง ๆ เราอยากซื้อบ้านอยู่แล้ว แต่เขาอยากอยู่กับเรา เขาเลยต้องมาซื้อกับเรา แต่ยังไงก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะมันเป็นบ้านของเราสองคน คุณพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านสองต่อสอง มันก็ไม่ใช่แล้ว แล้วรูปลูกเต็มบ้านเลย

ได๋ได๋ พูดถึงสามี บิว น้องแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ-2

หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวถาม ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ถึงความเคลื่อนไหวจากทางฝ่ายชาย และครอบครัวของฝ่ายชายว่ามีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหรือไม่หลังจากที่ตัดสินใจโพสต์แฉเรื่องราวทั้งหมดลงในเฟซบุ๊ก ซึ่ง ได๋ได๋ ก็ตอบว่า

“ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทางครอบครัวเงียบหมด ส่วนตัวผู้ชายเองก็เห็นโพสต์แล้วแต่ก็คงไม่ได้อะไร แต่จริง ๆ ก็คุยกับเขาแล้วว่าถ้าเขาไม่ให้ข้อตกลงเรื่องลูกว่าจะรับผิดชอบอย่างไร เราก็จะโพสต์ และสุดท้ายก็เป็นทางกฎหมายไปเลย

เรายอมทุกอย่างเพื่อลูก แต่เขาพูดมาว่าใครเลี้ยงใครก็จ่าย แล้วก็บอกอีกว่าเราไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอก ไม่มีใครสนใจหรอก เราก็โอเคจ้ะลงเลย จริง ๆ เราตัดสินใจนานมากว่าจะโพสต์ดีไหม

หลังจากนี้อยากให้เขาบอกมาเลยว่าเรื่องลูกว่าจะเอายังไง ที่ผ่านมาเราเป็นคนจ่ายเองทุกอย่าง แต่ก็มีค่าเรียนเนิร์สเซอรีที่ต้องบอกเขา ตอนแรกมันมีเงินกองกลางอยู่ที่มาจากการขายรองเท้าที่เราขายด้วยกัน เราก็ต้องบอกเขาว่าเอามาจ่ายค่าเนิร์สเซอรีนะ ถ้าไม่บอกเขาก็จะไม่ให้

ค่าบ้านถ้าเราไม่บอกเขาก็จะไม่จ่าย ซึ่งเราเป็นคนที่ต้องจ่ายไปก่อน ค่ากิน ค่านม เขาก็ไม่มีที่จะถาม เอาง่าย ๆ คือไม่มีความเป็นผู้นำ ส่วนเรื่องของเรากับเขา ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเลิกแน่นอน อย่างที่บอกว่าอยากเลิกมานานแล้ว เคยพูดกับเพื่อนว่าอยากเลิกทำยังไงดี จนมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยรู้สึกว่าพอแล้ว และจะไม่กลับไปอีกแล้ว เพระากลับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่เงื่อนไขที่มีเลยคือ เขาต้องช่วยรับผิดชอบเรื่องลูก

ได๋ได๋ พูดถึงสามี บิว น้องแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

3 นาที ที่แล้ว
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด ข่าว

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ

35 นาที ที่แล้ว
อย.เตือนภัย ปากกาฉีดลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่ ข่าว

อย่าหาทำ! อย.เตือนภัย ปากกาลดน้ำหนัก ระบาดทั่วโซเชียล ใช้ผิดวิธีเสี่ยงไตวาย-โยโย่

36 นาที ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ถูกไฮโซอาร์ต ขอแต่งงานกลางหิมะ บันเทิง

เกรซ ชลิตา ถูก ไฮโซอาร์ต เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางหิมะ โชว์แหวนเพชรเม็ดโต

48 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อนุชาติ พวงสำลี&quot; ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ “อนุชาติ พวงสำลี” ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน

54 นาที ที่แล้ว
โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก ข่าว

โรส ลอนดอน ตาสว่างแล้ว เคยหมิ่นเจ้า ร่ำไห้ขอโทษ แนะเด็ก อย่าเลือกพรรคทุนตะวันตก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ได๋ได๋ เปิดใจถึงสามี บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามีทหารแอบคบชชู้ชายแดน ข่าว

ใจสลาย! เมียหลวงหอบลูก 3 ร้องสื่อ แฉผัวทหารมีหญิงใหม่ ขณะไปราชการชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เวโรน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว “แอนเจลินา โจลี” เตรียมโบกมือลาสหรัฐ ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายเริงยศ” เข้าเยี่ยม “ทนายตั้ม” ท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดประทับใจ! &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก บันเทิง

สุดประทับใจ “หนุ่ม กรรชัย” ดูแลลูกเหยื่อ คดีดังบางบัวทอง ลั่นอยากเรียนอะไรให้บอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักบอลเดินสายแอบถ่าย ข่าวอาชญากรรม

แฉ “นักบอลเดินสายอุบลฯ” แอบถ่ายคลิป อึ้ง! แฟนคลับแห่ให้กำลังใจคนก่อเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทาสลุ้นเฮ! กทม. เสนอเลื่อนบังคับใช้กฎหมาย “เลี้ยง-ปล่อยสัตว์” ออกไปก่อน อีก 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนัง 9 1/2 Weeks (1986) บันเทิง

พระเอกดัง สมัยก่อน หล่อมาก ปัจจุบัน หน้าเละคนจนตกใจ รู้สาเหตุยิ่งเศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Toon Vegan bows down and kisses the feet of the nation&#039;s heroes to offer encouragement. ข่าว

ไวรัลน้ำตาซึม หนุ่มก้มกราบเท้าทหารบาดเจ็บ สดุดีผู้เสียสละ ยอดไลก์พุ่ง 2.7 แสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตลับระหว่างครูบี๋และผัวทหารเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ข่าว

โหบี๋! เปิดแชตลับ “ครูบี๋” ภาค 2 ชู้สาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cybercrime in Thailand 2026 ข่าวอาชญากรรม

สูญเกือบ 200 ล้าน คอลเซ็นเตอร์แสบ “ปลอมเป็นตำรวจ” อ้างเหยื่อมีคดีฟอกเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วอน กกต. ช่วยหาตัวคนทำป้าย “เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าตอนใต้ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย ทางการยัน &quot;ไม่เตือนสึนามิ&quot; ข่าวต่างประเทศ

ระทึก แผ่นดินไหว 6.7 เขย่าภาคใต้ ฟิลิปปินส์ ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 14:38 น.
85
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
เพื่อนครูบี๋ออกมาปกป้องว่าเธอเป็นคนดีที่ถูกเข้าใจผิด

ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟังคลิป เดชอิศม์ แจงสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ปัญหาเกิดเพราะแบบนี้!

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

ฟูแล่ม พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 7 ม.ค. 69

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button