ได๋ได๋ เปิดใจถึงสามี บิว น้องชายแก้มบุ๋ม ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่รู้แต่ยังเยินยอ

ขอเลิกขาด! ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา เปิดใจครั้งแรก หลังโพสต์แฉสามี บิว วนพนธ์ น้องชายแก้มบุ๋ม พาผู้หญิงเข้าบ้าน ลั่นทนมานานทั้งอาละวาด-ข่มขู่ พ่อแม่ผู้ชายรู้แต่ยังเยินยอ
กลายเป็นมหากาพย์ดราม่าที่คนทั้งโซเชียลต่างจับตา เมื่อ ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ภรรยาของ บิว วรพนธ์ น้องชายแก้มบุ๋ม ปรียาดา ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมสามีแอบพาผู้หญิงเข้าบ้านและอยู่กันสองต่อสองกลางดึก พร้อมแนบแชตหลักฐานประจานกลางหน้าเฟซบุ๊ก ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันใส่ใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนวงการบันเทิงต้อนรับต้นปีใหม่อย่างดุเดือดเลือดพล่านเลยทีเดียว
ล่าสุดทีม ข่าวสดบันเทิง ได้มีการต่อสายตรงไปหา ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนต้องออกมาโพสต์แฉกลางโซเชียลกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในขณะนี้ โดยทาง ได๋ได๋ เปิดใจว่า
“สาเหตุที่ตัดสินใจออกมาโพสต์เพราะคุยกันไม่รู้เรื่อง ปัญหาเรื่องผู้หญิงที่พามาบ้านเพิ่งจะเคยมี แต่ก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องข่มขู่ ดูถูก อารมณ์ร้อน ทำลายข้าวของอะไรต่าง ๆ ที่เราทนมานานมาก ๆ
แต่ว่าสิ่งที่รับไม่ได้เลยคือการไม่ให้เกียรติเรา โดยการพาผู้หญิงมาบ้าน แล้วมันอยู่ในช่วงที่เราให้โอกาสเขาในการปรับปรุงหลาย ๆ อย่าง ให้เวลาเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะดีขึ้นไหม โดยการที่เราแยกกันอยู่ประมาณ 5 เดือน ทำให้เราไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นตลอด แต่คำว่าแยกกันอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าก็ยังมีเจอกัน ทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก ยังไม่ได้เลิกกัน
แต่ก่อนที่จะมีเรื่องพาผู้หญิงเข้าบ้าน มันมีปัญหาเรื่องความอารมณ์ร้อน เรื่องการข่มขู่มาตั้งแต่ก่อนท้องแล้ว ซึ่งตอนนั้นก็เลิกคุยกันไป แต่กลับมารู้ทีหลังว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ เลยไปปรึกษากับแม่ตัวเองว่าจะบอกเขาดีไหม หรือไม่ต้องบอก เพราะใจเราไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้ว แต่แม่บอกว่าให้ลองถามเขาก่อน ซึ่งพอบอกไปเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบ เราก็เลยอยู่ด้วยกันมา
นอกจากนั้นยังชอบมีปัญหาเรื่องการที่ฝ่ายชายอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วย แต่เราไม่พร้อมไม่ต้องการ เพราะตอนนั้นกำลังท้อง แค่นั้นก็ทำให้เขาโมโห หลังจากคลอดลูกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิม เวลาทะเลาะกันก็ต้องเป็นฝ่ายยอมเขาเพราะเราก็กลัวตาย เขาอารมณ์รุนแรงมาก ชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อน ครั้งหนึ่งเคยต่อยประตูคอนโดฯ จนเป็นรู ซึ่งก็ถ่ายคลิปเก็บไว้หมด
ครั้งก่อนหน้านี้ก๋มีเหตุที่เขาเมาแล้วขอมีอะไรด้วย ซึ่งลูกก็นอนอยู่ข้าง ๆ เราก็เลยหงุดหงิดบอกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่อง หลังจากนั้นเขาก็อารมณ์ขึ้น เตะพัดลมเอย ยกเตียงลูกเขวี้ยงจนพัง เปิดประตูหน้าต่างตะโกนโหวกเหวก จนลูกกลัว ซึ่งเราทนกับอะไรแบบนี้มานานมาก ๆ เพื่อนก็ด่าหลายรอบว่าทำไมต้องทนกับคนแบบนี้ แต่เราเองก็ไม่กล้าเลิกกับเขาเพราะเขาน่ากลัว”
เมื่อผู้สื่อข่าวถาม ได๋ได๋ ว่าเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางครอบครัวฝ่ายชายรับรู้ด้วยหรือไม่ ได๋ได๋ ยอมรับว่า “พ่อแม่ฝ่ายชายรับรู้ทุกอย่างกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อุ้มท้องและยังอยู่ในบ้านฝ่ายชายก็เคยไปนั่งร้องไห้กับพี่เลี้ยงของพี่แก้มบุ๋ม
แม่ผู้ชายก็โทษทุกอย่างยกเว้นลูกชายตัวเอง แต่เรื่องที่พาผู้หญิงเข้าบ้านอันนี้แม่เขาเข้าใจเรา แต่คนที่ไม่เข้าใจคือพ่อของสามีที่บอกว่า ลูกชายเขาไม่ได้ทำอะไรผิด ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็เปิดดูว่ามีอะไรกันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แปลว่าไม่ได้ทำอะไรผิด แล้วพ่อฝ่ายชายก็ถามเรากลับว่า ‘ทำไมถึงไม่อยู่บ้าน’ เราก็สวนกลับไปว่า ‘ลูกพ่อนิสัยไม่ดีจะให้ทำยังไง’ ในส่วนของพี่แก้มบุ๋ม เขาไม่ได้มายุ่งกับเรื่องอะไรแบบนี้ เหมือนเขาไม่ค่อยได้สุงสิงอะไรกับเรื่องที่บ้าน เขาก็ทำงานไลฟ์ขายของของเขาไป”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เรื่องที่สามีแอบพาผู้หญิงเข้าบ้านจับโป๊ะได้ตอนไหน ทาง ได๋ได๋ ตอบว่า “ปกติเขาไม่ค่อยมีเรื่องผู้หญิง สมัยช่วงที่ยังอยู่บ้านด้วยกันเขาจะชอบไลฟ์ติ๊กต็อกและ PK กับสาว ๆ อันนั้นเราไม่ได้ซีเรียส แต่ช่วงที่เกิดเรื่องเหมือนเราเริ่มจะดีกับเขาแล้ว เขาเริ่มปรับปรุงตัวให้เห็น
จริง ๆ เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นตลอด แต่โป๊ะตรงผู้หญิงคนนี้ดันไปบ้าน แล้วเราจับได้ว่าผู้หญิงคนนี้มาเมื่อช่วงพ.ย. 2568 วันนั้นเรากลับไปนอนที่บ้านแม่เราที่พระประแดง แต่ที่มาจับได้เพราะเห็นจากโทรศัพท์เขา
วันนั้นเป็นวันเคานต์ดาวน์ เขานอนแล้วเพราะเมา โทรศัพท์เขาเปิดหน้าไอจีเอาไว้ซึ่งหน้าจอไม่ได้ล็อกอะไรเลย เราเลยกดเข้าไปดูใน DM ของไอจี แล้วก็รีบเอาโทรศัพท์ตัวเองถ่ายแชทต่าง ๆ ไว้ พอมานั่งอ่านปุ๊บก็รู้สึกว่าแปลก ๆ ละ ตื่นเช้ามาอีกวันเราก็ทำเป็นไม่รู้อะไร จนตอนเย็นเลยบอกเขาว่าเลิกกันเหอะ เขาก็ถามว่าเลิกทำไม
เราถามอีกว่าเธอพาผู้หญิงเข้าบ้านใช่ไหม เขายังไม่ได้ยอมรับแต่ถามกลับว่าพาไปตอนไหน เราก็เลยลงไอจีไปแป๊บนึงก่อนลบ เขารู้ตัวเลยขอโทษ เขาบอกว่าพาไปเพราะเขาเหงา แล้วเขาก็มานั่งคุยกันเรื่องเรา เราก็งงว่าแล้วจะมาคุยเรื่องเราทำไม เขาก็บอกว่าคนนี้เป็นน้อง รู้จักมานานแล้ว แค่ชวนมากินเบียร์เฉย ๆ และแยกย้ายกันกลับ แต่เราอ่านแชทแล้วมันไม่ใช่อ่ะ แปลก ๆ ไหม ถึงจะไม่มีอะไรจริง ๆ ตามที่เขาบอก แต่การนัดผู้หญิงคนอื่นมาที่บ้านและอยู่กันสองต่อสองมันก็ผิดแล้ว
อีกอย่างเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเอง เขาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไร แถมัยงบอกด้วยว่า อีกสิบปีข้างหน้าเราจะเสียใจที่เข้าใจเขาผิด แต่เราบอกว่าโอเคถ้าตัดเรื่องมีหรือไม่มีอะไรออกไป เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราอยู่ดี เพราะเธอพาผู้หญิงเข้าบ้าน ซึ่งเราไม่ได้อนุญาต แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราซื้อกู้ร่วมกัน ชื่อเจ้าบ้านคือเรา เขาเป็นผู้อาศัย
จริง ๆ เราอยากซื้อบ้านอยู่แล้ว แต่เขาอยากอยู่กับเรา เขาเลยต้องมาซื้อกับเรา แต่ยังไงก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะมันเป็นบ้านของเราสองคน คุณพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านสองต่อสอง มันก็ไม่ใช่แล้ว แล้วรูปลูกเต็มบ้านเลย“
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวถาม ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา ถึงความเคลื่อนไหวจากทางฝ่ายชาย และครอบครัวของฝ่ายชายว่ามีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหรือไม่หลังจากที่ตัดสินใจโพสต์แฉเรื่องราวทั้งหมดลงในเฟซบุ๊ก ซึ่ง ได๋ได๋ ก็ตอบว่า
“ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทางครอบครัวเงียบหมด ส่วนตัวผู้ชายเองก็เห็นโพสต์แล้วแต่ก็คงไม่ได้อะไร แต่จริง ๆ ก็คุยกับเขาแล้วว่าถ้าเขาไม่ให้ข้อตกลงเรื่องลูกว่าจะรับผิดชอบอย่างไร เราก็จะโพสต์ และสุดท้ายก็เป็นทางกฎหมายไปเลย
เรายอมทุกอย่างเพื่อลูก แต่เขาพูดมาว่าใครเลี้ยงใครก็จ่าย แล้วก็บอกอีกว่าเราไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอก ไม่มีใครสนใจหรอก เราก็โอเคจ้ะลงเลย จริง ๆ เราตัดสินใจนานมากว่าจะโพสต์ดีไหม
หลังจากนี้อยากให้เขาบอกมาเลยว่าเรื่องลูกว่าจะเอายังไง ที่ผ่านมาเราเป็นคนจ่ายเองทุกอย่าง แต่ก็มีค่าเรียนเนิร์สเซอรีที่ต้องบอกเขา ตอนแรกมันมีเงินกองกลางอยู่ที่มาจากการขายรองเท้าที่เราขายด้วยกัน เราก็ต้องบอกเขาว่าเอามาจ่ายค่าเนิร์สเซอรีนะ ถ้าไม่บอกเขาก็จะไม่ให้
ค่าบ้านถ้าเราไม่บอกเขาก็จะไม่จ่าย ซึ่งเราเป็นคนที่ต้องจ่ายไปก่อน ค่ากิน ค่านม เขาก็ไม่มีที่จะถาม เอาง่าย ๆ คือไม่มีความเป็นผู้นำ ส่วนเรื่องของเรากับเขา ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเลิกแน่นอน อย่างที่บอกว่าอยากเลิกมานานแล้ว เคยพูดกับเพื่อนว่าอยากเลิกทำยังไงดี จนมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยรู้สึกว่าพอแล้ว และจะไม่กลับไปอีกแล้ว เพระากลับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่เงื่อนไขที่มีเลยคือ เขาต้องช่วยรับผิดชอบเรื่องลูก“
