นาทีช็อก แนท ณัฐชา ร่วงทั้งยืน ลูกสวิงไม้กอล์ฟหวดหน้า เจ็บหนักกรามแตก

ส่งกำลังใจ แนท ณัฐชา พาลูกชายออกรอบครั้งแรก โดนไม้กอล์ฟหวดเข้าหน้าเต็มแรง ร่วงกับพื้น-กรามแตก โชคดีไม่โดนจมูก แซวต้องเป็นแชมป์ให้คุ้มค่าเจ็บ
วันหยุดครอบครัวแฮปปี้สุด ๆ สำหรับ แนท ณัฐชา คุณแม่ลูกสองของพี่ชายคนโต น้องเรม่า และ ลูกสาวคนเล็ก น้องเรมีอา ควงนักแสดงหนุ่ม เป๊ก รัฐภูมิ ที่ชวนกันไปออกรอบตีกอล์ฟที่สนามเป็นครั้งแรก แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะลูกชายหวดไม้กอล์ฟแต่ดันไปโดนหน้าของเธอเต็ม ๆ ร่วงลงพื้นไม่รู้ตัว เจ็บหนักถึงขั้นกรามแตก โชคดีที่ไม่โดนจมูก
แนท ณัฐชา โพสต์รูปผลเอกซเรย์ใบหน้าที่จะเห็นได้ว่าบริเวณกรามแตก และเล่าเหตุการณ์ว่า “บันทึกไว้ว่า ครั้งแรกของการออกรอบของลูกชาย หวดเข้าหน้าแม่ไป 1 ที กรามแตกเลยจ้า เดิน ๆ อยู่ ร่วงลงพื้นไม่รู้ตัว ขึ้นดาวเลย ลูกเรม่าต้องเป็นแชมป์นะให้คุ้มกับการเสียสละของแม่ ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่โดนจมูก ไม่งั้นคงต้องไปเกาหลี เข็ดไปอีกนาน รอบหน้าใส่หมวกกันน็อค”
งานนี้แฟน ๆ ที่ทราบเรื่องต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงและขอให้เธอหายโดยไว เช่น หายไว ๆ นะจ๊ะ, โหวแม่ หายไว ๆ นะคะ, หายไวไวนะ take care na แม่ผู้ทรงพลัง และ สงสารแม่55 หายไว ๆ จ้า
