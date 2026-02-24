อ่วม ค่าภาษีสนามบิน AOT ปรับขึ้นเป็น 1,120 บาท เริ่มมิถุนายน 69

AOT ประกาศขึ้นค่าภาษีสนามบินขาออกต่างประเทศ 6 สนามบินหลัก เป็น 1,120 บาท เริ่ม 20 มิถุนายน 2569
เตรียมควักกระเป๋าเพิ่ม สำหรับสายเที่ยวต่างประเทศ ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก (ภาษีสนามบิน) สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2569 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ทั้งนี้
อัตราค่าบริการเดิมอยู่ที่ 730 บาท จะปรับขึ้นเป็น 1,120 บาท ส่วนอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่ 130 บาทต่อคน
อัปเดตการปรับราคาภาษีสนามบิน AOT
-
เส้นทางต่างประเทศ (อัตราใหม่): ปรับเพิ่มจากเดิม 730 บาท ขึ้นเป็น 1,120 บาทต่อคน
-
เส้นทางภายในประเทศ: ยังคงเก็บในราคาเดิมที่ 130 บาทต่อคน
-
สนามบินที่ปรับราคา (6 แห่ง): สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ่
-
วันที่มีผลบังคับใช้: 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
อัตราภาษีสนามบินอื่นๆ (ไม่ได้สังกัด AOT)
สำหรับสนามบินอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการดูแลของ AOT ยังคงใช้อัตราการจัดเก็บเดิม ดังนี้
เส้นทางไปต่างประเทศ
-
ท่าอากาศยานสมุย: 700 บาท
-
ท่าอากาศยานสุโขทัย: 500 บาท
-
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ ท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยาน (เช่น กระบี่, สุราษฎร์ธานี): 400 บาท
เส้นทางภายในประเทศ
-
ท่าอากาศยานสมุย: 300 บาท
-
ท่าอากาศยานสุโขทัย และ ตราด: 200 บาท
-
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ ท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยาน: 50 บาท
ทริคควรรู้ ทิ้งตั๋วไม่ได้บิน “ภาษีสนามบิน” ขอคืนได้
ภาษีสนามบินคือเงินที่ถูกบวกเข้าไปในค่าตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ตอนที่คุณกดจอง หากเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้คุณไม่ได้เดินทาง คุณมีสิทธิยื่นเรื่องขอคืนเงินในส่วนของภาษีสนามบินกลับมาได้ครับ (แต่อาจได้รับไม่เต็มจำนวน เนื่องจากสายการบินส่วนใหญ่จะมีการหักค่าธรรมเนียมดำเนินการ)
กรณีที่สามารถยื่นขอคืนเงินได้
-
ตกเครื่อง หรือ ไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบิน (No Show)
-
ยกเลิกเที่ยวบิน และไม่ได้เดินทางแล้ว
-
เปลี่ยนเที่ยวบิน และต้องการขอคืนภาษีของเที่ยวบินเดิม
-
ผู้โดยสารเสียชีวิต (ต้องแนบใบมรณบัตรประกอบ)
ขั้นตอนเบื้องต้นในการขอคืนเงิน
ให้คุณเตรียมข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขการจอง (Booking Reference), หมายเลขตั๋วเครื่องบิน และเบอร์ติดต่อ จากนั้นสามารถติดต่อไปยังช่องทางบริการลูกค้าของสายการบิน (เว็บไซต์, อีเมล, เคาน์เตอร์สนามบิน) หรือตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยได้เลยครับ
