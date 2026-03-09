ข่าว

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 17:44 น.
50
แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย

แรงงานไทยชุดแรก 30 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว อย่างปลอดภัย ท่ามกลางบรรยากาศญาติรอรับ

วันที่ 9 มี.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อครอบครัวและญาติพี่น้องของแรงงานไทยในประเทศอิหร่าน ได้เดินทางมารอรับคนในครอบครัวกลับบ้าน หลังจากต้องเผชิญกับสถานการณ์การสู้รบที่ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งรัฐบาลไทยได้เร่งประสานทางการทูตเพื่อให้ความช่วยเหลือและพาเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

สำหรับกลุ่มแรงงานไทยชุดแรก เดินทางมาด้วยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK68 ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางจนถึงประเทศไทย

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมารอให้การต้อนรับ โดยในขณะนี้แรงงานไทยชุดแรกได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง รวมถึงการรอรับสัมภาระ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำพาออกมาพบกับครอบครัวและสื่อมวลชนที่มารอรับในช่วงเย็น

ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ได้เตรียมมาตรการรองรับความช่วยเหลือต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงาน การดูแลเยียวยา และการประสานงานเพื่อส่งตัวแรงงานกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

สำหรับภาพรวมการช่วยเหลือในครั้งนี้ มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไว้ทั้งสิ้นจำนวน 215 คน โดยในวันนี้ถือเป็นการประเดิมพาแรงงานไทยชุดแรกเดินทางกลับถึงมาตุภูมิ จำนวน 29 คน และทางรัฐบาลจะทยอยดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มที่เหลือให้เดินทางกลับมาในลำดับต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย ข่าว

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

20 วินาที ที่แล้ว
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี บันเทิง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

10 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

53 นาที ที่แล้ว
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูก สรุป ข่าว

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปอดีตบิ๊กข้าราชการฮ่องกง ทำหลุดโฟกัส แห่แซะเมคอัพสุดแปลกตา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด &quot;เศียรพระในรากไม้&quot; ชาวเน็ตจับผิด &quot;ปูนยังไม่แห้ง&quot; หวังเคลมไทย? ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด เศียรพระในรากไม้ ชาวเน็ตจับผิด ปูนยังไม่แห้ง หวังเคลมไทย?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม โต้ “ทรัมป์” อ้างว่าอิหร่านยิงผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ ข่าว

เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน เอเชียนคัพ 2026 ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่านจ่อคุก-โทษประหาร หลังตกรอบเอเชียนคัพ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอจิรรุจน์&quot; เตือนภัย &quot;ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ&quot; เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา ข่าว

“หมอจิรรุจน์” เตือนภัย “ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ” เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียก “อรรถพล” ถกด่วน รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คลิป เบียร์ เดอะวอยซ์ หลุดภาพตัวอย่าง หุ่นยนต์สุดสยิว ปิดยอดอกด้วยสติกเกอร์ดาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน &quot;โมจตาบา&quot; ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

สื่อรัฐบาลอิหร่าน ยืนยัน “โมจตาบา” ผู้นำสูงสุดคนใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายอายุ 13 ปี แอบสักเต็มอก ข่าวภูมิภาค

แม่เดือด! ล่าคนพาลูกวัย 13 ซุ่มสักเต็มอก ด่ากราดช่างสักเบอร์แรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร บันเทิง

พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บาเลนทรา ชาห์” อดีตแร็ปเปอร์เตรียมชนะเลือกตั้งเนปาล แบบแลนด์สไลด์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย Malignant Hyperthermia คือ ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ฝันร้ายของหมอดมยาที่ทำนักธุรกิจหนุ่มช็อก สุขภาพและการแพทย์

รู้จัก Malignant Hyperthermia ภาวะแพ้ยาสลบวิกฤต ใครเสี่ยงเป็นบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

นับถอยหลัง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” จ่อคัมแบ็กกลางปี 69 เช็กไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้ในอดีต 9 มีนาคม 1945 ข่าว

ครบรอบ 81 ปี “คืนหิมะดำ” ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ “นองเลือดสุดในประวัติศาสตร์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา &quot;นครชัย&quot; อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ข่าวการเมือง

ด่วน! คุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา “นครชัย” อดีต สส.ระยอง ก้าวไกล ปมขาดคุณสมบัติสมัคร สส. ตัดสิทธิ์ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ นำคณะ สส. เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกรักษาขี้เหล้า คนติดยาเสพติด ข่าว

หมอสุดทน! วอนเลิกรักษาฟรี “เคสขี้เหล้า-ติดยา” เสียดายภาษี เลือดบริจาค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 17:44 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569

คลิปอดีตบิ๊กข้าราชการฮ่องกง ทำหลุดโฟกัส แห่แซะเมคอัพสุดแปลกตา

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button