แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย
แรงงานไทยชุดแรก 30 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว อย่างปลอดภัย ท่ามกลางบรรยากาศญาติรอรับ
วันที่ 9 มี.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อครอบครัวและญาติพี่น้องของแรงงานไทยในประเทศอิหร่าน ได้เดินทางมารอรับคนในครอบครัวกลับบ้าน หลังจากต้องเผชิญกับสถานการณ์การสู้รบที่ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งรัฐบาลไทยได้เร่งประสานทางการทูตเพื่อให้ความช่วยเหลือและพาเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
สำหรับกลุ่มแรงงานไทยชุดแรก เดินทางมาด้วยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK68 ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางจนถึงประเทศไทย
เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมารอให้การต้อนรับ โดยในขณะนี้แรงงานไทยชุดแรกได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง รวมถึงการรอรับสัมภาระ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำพาออกมาพบกับครอบครัวและสื่อมวลชนที่มารอรับในช่วงเย็น
ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ได้เตรียมมาตรการรองรับความช่วยเหลือต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงาน การดูแลเยียวยา และการประสานงานเพื่อส่งตัวแรงงานกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อให้ทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
สำหรับภาพรวมการช่วยเหลือในครั้งนี้ มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไว้ทั้งสิ้นจำนวน 215 คน โดยในวันนี้ถือเป็นการประเดิมพาแรงงานไทยชุดแรกเดินทางกลับถึงมาตุภูมิ จำนวน 29 คน และทางรัฐบาลจะทยอยดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มที่เหลือให้เดินทางกลับมาในลำดับต่อไป
