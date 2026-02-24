อบจ.ลำพูน ปัดดราม่าปฏิทินล้านนา ยันไม่มีนโยบายทำขาย-ผลิตเพิ่ม ล่าสุดหมดเกลี้ยง
อบจ.ลำพูน แจงปมทำปฏิทินปั๊กกะตืนล้านนา 69 แจกฟรีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ย้ำชัดไม่มีนโยบายวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ล่าสุดแจกหมดเกลี้ยงแล้ว ใครพลาดรอปีหน้า
จากกรณีที่มีการพูดถึงประเด็นการจัดทำปฏิทินของหน่วยงานรัฐ ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงการจัดทำ ปั๊กกะตืนล้านนา 69 หรือ ปฏิทินล้านนา ประจำปี 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ โดยจัดทำในรอบต้นปี (ปีปฎิทิน/ปีทางจันทรคติ) กำหนดระยะเวลาในการผลิต ทำให้เกิดคุณค่าและความสำคัญ ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนรูปแบบการออกแบบ การจัดวาง และองค์ประกอบที่เป็นงานสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณและความโปร่งใสตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โครงการนี้จัดพิมพ์ปฏิทินจำนวน 90,000 ฉบับ ใช้งบประมาณรวม 1,255,500 บาท เฉลี่ยต้นทุนฉบับละ 13.95 บาท
ปฏิทินล้านนา ปั๊กกะตืนล้านนา 69” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ อบจ.ลำพูนได้กระจายการแจกจ่ายผ่านหลายช่องทาง ดังนี้
- สมาชิกสภา อบจ.ลำพูน ในแต่ละพื้นที่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.ลำพูน
- สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ลำพูน
- ผู้ประกอบการและผู้ยื่นชำระภาษีกับ อบจ.ลำพูน
ทั้งนี้ อบจ.ลำพูน ขอขอบคุณ ทุกท่านได้ให้ความสนใจในศาสตร์ปฏิทินล้านนา “ปั๊กกะตืนล้านนา 69” เพื่อหาฤกษ์มงคลในการดำเนินชีวิตตามวิถีพื้นเมืองภาคเหนือ พร้อมยืนยัน การดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดลำพูนเป็นสำคัญ
พร้อมแจ้งข่าวว่าปฏิทินของปีนี้ได้แจกจ่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครที่พลาดไปต้องรอติดตามใหม่ในปีหน้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อบจ.ลำพูน กางงบปฏิทิน 1.25 ล้าน ต้นทุนฉบับละ 13 บาท ยันโปร่งใส คุ้มค่าภาษึ
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569
- ฮือฮา พรรคส้มขึ้นบิลบอร์ดกลางเมือง ช่อ พรรณิการ์ ถาม ‘ชอบไหม ถ้าชอบจะมีอีก’
ติดตาม The Thaiger บน Google News: