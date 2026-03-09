การเงินเศรษฐกิจ

เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน

อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่เป็นข้อมูลสาธารณะ เข้าถึงได้ บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด ถูกจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 แจ้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไว้ที่ 243 ซอยนาคนิวาส 16 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีชื่อของ นายอติชาต นาคแนวดี ปรากฏเป็นกรรมการบริษัทเพียงรายเดียว

บริษัทแจ้งทุนจดทะเบียนไว้สูงถึง 150,000,000 บาท แต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทบริการที่มีขนาดธุรกิจเพียงระดับ “S” หรือธุรกิจขนาดเล็ก

ตัวเลขรายได้ปีล่าสุด 2567

ผลประกอบการทางการเงินในปีงบการเงิน 2567 มีรายได้รวมเพียง 1,572.61 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 86.62%

เมื่อดูแนวโน้มย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มกิจการ (ปี 2564) จะพบว่าบริษัทเคยทำรายได้รวมสูงสุดเพียงประมาณ 50,000 กว่าบาท ก่อนที่รายได้จะร่วงลงมาทรงตัวในระดับหมื่นกว่าบาทในช่วงปี 2565-2566 และดิ่งลงเหลือหลักพันในปีล่าสุด (อ้างอิงจาก: data.creden)

ในส่วนของผลกำไร ในปี 2567 บริษัทแจ้งผลกำไรสุทธิติดลบมหาศาลถึง -94,607,372.96 บาท (หรือขาดทุนกว่า 94.6 ล้านบาท) ซึ่งกราฟย้อนหลังแสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทแบกรับภาวะขาดทุนหนักระดับ 90 – 110 ล้านบาทมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่เปิดกิจการ

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนำผลประกอบการไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย (ค่ามัธยฐาน) ของกลุ่มธุรกิจในหมวดเดียวกัน (รหัส 64991 ขนาดธุรกิจ S) จะเห็นความแตกต่างราวฟ้ากับเหว เพราะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 81,512.91 บาท และขาดทุนเฉลี่ยเพียง -9,485.74 บาทเท่านั้น

แม้ผลประกอบการจะติดลบอย่างหนัก แต่ในด้านสินทรัพย์รวมในปี 2567 บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด ยังคงมีสินทรัพย์อยู่สูงถึง 137,120,930 บาท อย่างไรก็ตาม ทิศทางของสินทรัพย์รวมกลับอยู่ในช่วงขาลง โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 7.30% และหากดูจากกราฟจะพบว่า สินทรัพย์เคยพุ่งทะยานเข้าใกล้ระดับ 200 ล้านบาทในช่วงปี 2564-2565 ก่อนจะค่อยๆ หดตัวลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิงจากบทความบนเว็บไซต์ brandage บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ฟินเทค (Fintech) และเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับโลก มี นายวรวัฒน์ นาคแนวดี (แอ็คมี่) นั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ข้อมูลที่น่าสนใจจากการให้สัมภาษณ์คือ บริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง 150 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยซีอีโอหนุ่มระบุอย่างชัดเจนว่า “งบลงทุนทั้งหมดได้มาจากกำไรในการลงทุนเทรดในตลาดโลก 100%” มาพร้อมภาพลักษณ์ความสำเร็จจากประสบการณ์ในวงการเทรดกว่า 10 ปี พร้อมดีกรีรางวัลระดับนานาชาติมากมายที่เจ้าตัวได้รับ

อาณาจักรฟินเทค อุดมการณ์ “ไม่รับฝากลงทุน”

บิทแนนซ์ได้สร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นที่ซอยนาคนิวาส 16 เขตลาดพร้าว ด้วยพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 5,500 ตารางเมตร รองรับพนักงานได้ถึง 500 คน พร้อมประกาศเปิดรับสมัคร “Rising Star” ด้านฟินเทคหลายร้อยตำแหน่งเพื่อร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ระดับโลก

นอกจากนี้ ไฮไลต์สำคัญคือการทุ่มทุนสร้างฮอลล์ขนาดใหญ่ 900 ตารางเมตร จุคนได้ 1,000 คน เพื่อเปิดเป็น “Traderist Academy” ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักลงทุน โดยนายวรวัฒน์ได้ประกาศจุดยืนและอุดมการณ์ไว้อย่างชัดเจนว่า

  • เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องการให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์เพื่อคืนกำไรสู่สังคม

  • ไม่รับฝากลงทุนทุกประเภท ยืนยันว่าบริษัทไม่มีนโยบายรับฝากเงินลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น เน้นเพียงการให้ความรู้และพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น

