พนักงานอึ้ง! พระเข้าร้านสะดวกซื้อ หิ้วเบียร์ 2 ขวดจะจ่ายเงิน สุดท้ายไม่ขายให้
ทำเอาชาวเน็ตถึงกับกุมขมับ หลังเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ขณะที่พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินถือขวดเบียร์จำนวน 2 ขวด ไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เพื่อที่จะไปจ่ายเงิน
แต่พนักงานในร้านได้ปฏิเสธที่จะขายให้โดยบอกว่าจะถูกตำรวจจับ ก่อนที่พระสงฆ์รูปดังกล่าวจะเดินออกจากร้านไป ซึ่งสร้างความงุนงงให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก
จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมพระสงฆ์รูปดังกล่าว บางความคิดเห็นระบุว่า “มันเปรี้ยวปาก555” , “น้องเซเว่นถึงเอามือขยี้หัวเลย” , “วงการนี้ไม่เคยแผ่วจริงๆ” , “อยากแ…กเหล้าแดกเบียร์ ก็สึกออกมาอย่าเป็นมารศาสนา”
