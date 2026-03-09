ข่าว

พนักงานอึ้ง! พระเข้าร้านสะดวกซื้อ หิ้วเบียร์ 2 ขวดจะจ่ายเงิน สุดท้ายไม่ขายให้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 13:38 น.
พนักงานอึ้ง! พระสงห์รูปหนึ่งเข้าร้านสะดวกซื้อ หิ้วเบียร์ 2 ขวดจะไปจ่ายเงิน พนักงานปฏิเสธขายให้ ขณะที่ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

ทำเอาชาวเน็ตถึงกับกุมขมับ หลังเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ขณะที่พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินถือขวดเบียร์จำนวน 2 ขวด ไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เพื่อที่จะไปจ่ายเงิน

แต่พนักงานในร้านได้ปฏิเสธที่จะขายให้โดยบอกว่าจะถูกตำรวจจับ ก่อนที่พระสงฆ์รูปดังกล่าวจะเดินออกจากร้านไป ซึ่งสร้างความงุนงงให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก

ภาพจากคลิปวิดีโอพระสงฆ์ถือขวดเบียร์ยืนรอจ่ายเงิน
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมพระสงฆ์รูปดังกล่าว บางความคิดเห็นระบุว่า “มันเปรี้ยวปาก555” , “น้องเซเว่นถึงเอามือขยี้หัวเลย” , “วงการนี้ไม่เคยแผ่วจริงๆ” , “อยากแ…กเหล้าแดกเบียร์ ก็สึกออกมาอย่าเป็นมารศาสนา”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

