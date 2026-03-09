ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด
ไรเดอร์สุดทน! ป้าตัวตึงบุรีรัมย์ สั่งของเก็บปลายทาง วนส่ง 3 รอบไม่รับ อ้างไม่มีเงินจ่าย พอทวงถามกลับโดนด่ากราด
เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระหว่างไรเดอร์ส่งของกับลูกค้าหญิงรายหนึ่งในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ โดยระบุแคปชั่นว่า โดยแคปชั่นระบุว่า “ตัวตึง หนองกี่ บุรีรัมย์ สั่งของเก็บปลายทาง พอมีพนักงานไปส่ง ผลัดวัน บอกไม่มีเงิน เป็นแบบนี้บ่อย ครั้งจนพนักงานเอือม แต่คุณป้าก็แว้ดๆ ท่าเดียว”
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรเดอร์ได้ไปส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางที่บ้านหลังหนึ่ง โดยผู้สั่งซื้อเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้าน ซึ่งได้แจ้งกับไรเดอร์ว่าคุณแม่อยู่บ้าน ให้เข้าไปส่งของได้เลย แต่เมื่อไรเดอร์เดินทางไปถึงกลับไม่พบใคร จึงต้องไปส่งของให้ลูกค้าบ้านอื่นก่อน และวนกลับมาอีกครั้งก็ยังไม่พบใครอีก เมื่อโทรศัพท์ติดต่อไปทางผู้รับแจ้งว่ายังไม่เข้าบ้าน ไรเดอร์จึงต้องวนรถกลับมาเป็นรอบที่ 3
เมื่อมาถึงรอบที่ 3 ไรเดอร์ได้พบกับหญิงรายหนึ่งตามที่ปรากฏในคลิป แต่กลับได้รับคำตอบว่า “ยังไม่พร้อม ให้มาส่งวันหลัง” ทั้งที่ยอดชำระเงินค่าสินค้าเพียง 114 บาท ทำให้ไรเดอร์เกิดความสงสัยและพยายามบอกให้รับพัสดุ แต่กลับถูกหญิงรายดังกล่าวโมโหใส่และด่ากราด จนเกิดการโต้เถียงกันตามที่ปรากฏในคลิป
ในคลิปวิดีโอ ไรเดอร์พยายามอธิบายว่า “ของกว่าจะมา 2-3 วัน แล้วเงินกดสั่งปุ๊บคุณต้องมีเงิน” แต่กลับถูกลูกค้าสวนกลับว่า “แล้วทำไมเธอว่าฉันไม่มีปัญญาจ่าย … ก็ฉันไม่ได้อยู่บ้านจ่าย” จนไรเดอร์ต้องถามย้ำว่า “เอาไหม ของมาถึงแล้ว ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องสั่งอีกนะครับ … ถ้าอยากได้ก็ไปซื้อตามตลาด” โดยข้อมูลจากไรเดอร์ที่ปรากฏในคลิประบุว่า เพื่อนร่วมอาชีพหลายคนต่างเจอเหตุการณ์คล้ายกันจากบุคคลคนเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงการชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาจากฝั่งไรเดอร์ ขณะที่ฝั่งลูกค้าและหญิงที่ปรากฏในคลิปยังไม่ได้มีการชี้แจงต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
