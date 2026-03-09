บันเทิง

กองถ่ายแฮร์รี พอตเตอร์ ฉบับซีรีส์ฉาว! เด็ก 12 ขู่ทำร้ายกันจนบิ๊กบอสสั่งเชือด

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 11:36 น.
71
ภาพ @Click News and Media

วอร์เนอร์ บราเธอส์ ยื่นคำขาดสั่งไล่ออกทันทีหากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังมีรายงานการปะทะกันของนักแสดงสมทบรุ่นเยาว์ในสตูดิโอพันล้าน

กองถ่ายซีรีส์ฟอร์มยักษ์แฮร์รี พอตเตอร์ (Harry Potter) ของเอชบีโอ (HBO) และวอร์เนอร์ บราเธอส์ (Warner Bros.) ที่กำลังถ่ายทำอย่างลับ ๆ ในสตูดิโอลีฟเดนต้องเผชิญกับข่าวฉาว หลังมีรายงานพฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ ! เกิดขึ้นภายในกองถ่ายทั้งในกลุ่มนักแสดงเด็กและทีมงานที่เป็นผู้ใหญ่

เดอะซันสื่อของอังกฤษอ้างแหล่งข่าววงในให้ข้อมูลว่า มีการแจ้งเหตุไปยังผู้บริหารระดับสูง หลังพบนักแสดงสมทบอายุ 12 ปี สองคนทะเลาะวิวาทกันกลางกองถ่าย โดยหนึ่งในนั้นตะโกนข่มขู่ว่า “ฉันจะดักจัดการแกหลังเลิกกอง” ส่งผลให้ทีมงานต้องรีบเข้ามาระงับเหตุทันที

ผู้บริหารกองถ่ายได้ร่อนอีเมลแจ้งเตือนพนักงานและนักแสดงทุกคน พร้อมยื่นคำขาดว่าหากใครมีพฤติกรรมบูลลี่จะถูก “ไล่ออกทันที” โดยไม่สนว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใด เนื่องจากซีรีส์ชุดนี้มีแผนการถ่ายทำต่อเนื่องยาวนานถึง 8 ปี ทีมงานจึงต้องการกำจัด “เนื้อร้าย” ออกไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

เหตุการณ์ขณะที่นักแสดงเด็กอายุ 12 ปี ก่อเหตุวุ่นวายในกองถ่าย
ภาพ @The Sun

มาตรการรับมือของกองถ่าย

ได้เริ่มใช้นโยบายต่อต้านการบูลลี่ โดยจัดตั้งช่องทางรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบไม่เปิดเผยตัวตน และดูแลสุขภาพจิต ด้วยการเปิดเซสชันให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่งออนไลน์ฟรีสำหรับนักแสดงและทีมงานทุกคน

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำประเด็นของความลับขั้นสุด ซึ่งมีการใช้ชื่อรหัสโครงการดาร์กเทรน (Dark Train) บนบัตรคล้องคอเพื่อปิดบังตัวตนของซีรีส์

สำหรับซีรีส์ชุดใหม่นี้มีกำหนดฉายในปีหน้า โดยมีการปรับเปลี่ยนทีมนักแสดงใหม่ทั้งหมด อาทิ โดมินิก แมคลาฟลิน (Dominic McLaughlin) มารับบทแฮร์รี พอตเตอร์ , จอห์น ไลห์โกว์ (John Lithgow) ในบทดับเบิ้ลดอร์ และ นิก ฟรอส์ต (Nick Frost) ในบทแฮกริด โดยถ่ายทำในสตูดิโอที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยงบประมาณกว่า 1 พันล้านปอนด์ หรือปะรมาณ 42,000 บาท.

นิค ฟรอสต์ รับบทเป็นแฮกริด และโดมินิก แมคลาฟลิน รับบทเป็นแฮร์รี่ พอตเตอร์
มีรายงานว่ามีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นระหว่างนักแสดงและทีมงานในกองถ่ายซีรีส์แฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคใหม่ โดยภาพด้านบนคือ นิค ฟรอสต์ รับบทเป็นแฮกริด และโดมินิก แมคลาฟลิน รับบทเป็นแฮร์รี่ พอตเตอร์ (ภาพ @Click News and Media)
ตรอกไดแอกอน ฉบับซีรีส์
แฟ้มภาพ @X
ตรอกไดแอกอน ซีรีส์แฮร์รี่ พอตเตอร์
แฟ้มภาพ

