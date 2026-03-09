กองถ่ายแฮร์รี พอตเตอร์ ฉบับซีรีส์ฉาว! เด็ก 12 ขู่ทำร้ายกันจนบิ๊กบอสสั่งเชือด
วอร์เนอร์ บราเธอส์ ยื่นคำขาดสั่งไล่ออกทันทีหากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลังมีรายงานการปะทะกันของนักแสดงสมทบรุ่นเยาว์ในสตูดิโอพันล้าน
กองถ่ายซีรีส์ฟอร์มยักษ์แฮร์รี พอตเตอร์ (Harry Potter) ของเอชบีโอ (HBO) และวอร์เนอร์ บราเธอส์ (Warner Bros.) ที่กำลังถ่ายทำอย่างลับ ๆ ในสตูดิโอลีฟเดนต้องเผชิญกับข่าวฉาว หลังมีรายงานพฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ ! เกิดขึ้นภายในกองถ่ายทั้งในกลุ่มนักแสดงเด็กและทีมงานที่เป็นผู้ใหญ่
เดอะซันสื่อของอังกฤษอ้างแหล่งข่าววงในให้ข้อมูลว่า มีการแจ้งเหตุไปยังผู้บริหารระดับสูง หลังพบนักแสดงสมทบอายุ 12 ปี สองคนทะเลาะวิวาทกันกลางกองถ่าย โดยหนึ่งในนั้นตะโกนข่มขู่ว่า “ฉันจะดักจัดการแกหลังเลิกกอง” ส่งผลให้ทีมงานต้องรีบเข้ามาระงับเหตุทันที
ผู้บริหารกองถ่ายได้ร่อนอีเมลแจ้งเตือนพนักงานและนักแสดงทุกคน พร้อมยื่นคำขาดว่าหากใครมีพฤติกรรมบูลลี่จะถูก “ไล่ออกทันที” โดยไม่สนว่าบุคคลนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใด เนื่องจากซีรีส์ชุดนี้มีแผนการถ่ายทำต่อเนื่องยาวนานถึง 8 ปี ทีมงานจึงต้องการกำจัด “เนื้อร้าย” ออกไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
มาตรการรับมือของกองถ่าย
ได้เริ่มใช้นโยบายต่อต้านการบูลลี่ โดยจัดตั้งช่องทางรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบไม่เปิดเผยตัวตน และดูแลสุขภาพจิต ด้วยการเปิดเซสชันให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่งออนไลน์ฟรีสำหรับนักแสดงและทีมงานทุกคน
นอกจากนี้ยังเน้นย้ำประเด็นของความลับขั้นสุด ซึ่งมีการใช้ชื่อรหัสโครงการดาร์กเทรน (Dark Train) บนบัตรคล้องคอเพื่อปิดบังตัวตนของซีรีส์
สำหรับซีรีส์ชุดใหม่นี้มีกำหนดฉายในปีหน้า โดยมีการปรับเปลี่ยนทีมนักแสดงใหม่ทั้งหมด อาทิ โดมินิก แมคลาฟลิน (Dominic McLaughlin) มารับบทแฮร์รี พอตเตอร์ , จอห์น ไลห์โกว์ (John Lithgow) ในบทดับเบิ้ลดอร์ และ นิก ฟรอส์ต (Nick Frost) ในบทแฮกริด โดยถ่ายทำในสตูดิโอที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยงบประมาณกว่า 1 พันล้านปอนด์ หรือปะรมาณ 42,000 บาท.
