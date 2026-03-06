ดูดวง

3 ราศีดวงทายาทโดดเด่น ครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ ข่าวดีสมาชิกใหม่เพิ่ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:06 น.
65
ดูดวงวันนี้ 7 3 69

สละโสดไม่นานเตรียมเฮ! 3 ราศีชะตาเปลี่ยนจากคู่รักสู่พ่อแม่มือใหม่ มีเกณฑ์รับขวัญสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว พร้อมรับพลังงานความสุขที่อบอวลไปทั้งบ้าน

นาทีนี้ต้องบอกว่ากลิ่นอายความรักและความอบอุ่นกำลังฟุ้งกระจายไปทั่ว สำหรับใครที่เฝ้ารอคอยเสียงหัวเราะของเด็กตัวเล็ก ๆ หรืออยากให้ครอบครัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วันนี้จังหวะของดวงดาวโคจรมาอยู่ในตำแหน่ง “ปุตตะ” หรือตำแหน่งที่ส่งเสริมเรื่องบุตรบริวารโดยเฉพาะ พลังงานมงคลนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับ แต่ยังรวมไปถึงการได้สมาชิกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบุตรบุญธรรม หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คนในบ้านอย่างน่าประัศจรรย์

ราศีกรกฎ

เป็นราศีที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของสถาบันครอบครัวครับ วันนี้หากใครที่ลุ้นเรื่องการมีน้อง มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับข่าวดีที่รอคอยมานาน ความสัมพันธ์กับคนรักจะยิ่งแน่นแฟ้นและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเป็นพิเศษครับ

ราศีตุลย์

พลังแห่งความเมตตาและนิมิตหมายอันดีกำลังมาเยือนครับ มีเกณฑ์จะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ที่เป็น “โซ่ทองคล้องใจ” หรือหากใครทำธุรกิจครอบครัว ก็มีเกณฑ์จะได้บริวารใหม่ที่ซื่อสัตย์เข้ามาช่วยงานเสมือนคนในครอบครัวเลยทีเดียวครับ

ราศีธนู

ช่วงนี้ดวงชะตาเปิดรับพลังงานใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตครับ ใครที่วางแผนเรื่องการขยายครอบครัวหรือสร้างรังรักให้มั่นคงขึ้น วันนี้เป็นจังหวะเริ่มต้นที่ดีมาก สมาชิกใหม่ที่เข้ามาจะนำพาทั้งโชคลาภและความร่มเย็นมาสู่บ้านของคุณครับ

คำแนะนำส่งท้าย

ดวงเปิดทางให้แล้ว สิ่งสำคัญคือการทำจิตใจให้ผ่องใสและลดความเครียดสะสม แนะนำให้หาโอกาสทำบุญที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น บริจาคสิ่งของให้มูลนิธิเด็กกำพร้า หรือถวายของเล่นเพื่อเสริมบารมีด้านบุตรบริวาร และอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อกายพร้อมใจพร้อม สิ่งดี ๆ ที่รอคอยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด เศรษฐกิจ

ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 3 69 ดูดวง

3 ราศีดวงทายาทโดดเด่น ครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ ข่าวดีสมาชิกใหม่เพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 16 3 69 คัดเน้นๆ เลขเด่น-เลขเบิ้ล คอหวยเก็งลุ้นรางวัลใหญ่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักโทษบราซิลแก้แค้นโหด ลงมือฆ่าตัดคอ-ควักอวัยวะ คนร้ายคดีฆ่าแม่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 6 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โอ๋ ภัคจีรา&quot; เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15 บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย ข่าวอาชญากรรม

เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ ตอบชัดเรื่องสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา โค้ชส้ม บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนรังควาน บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน บันเทิง

เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ทรัมป์&#039; แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม &#039;คิวบา&#039; เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ &#039;อิหร่าน&#039; ข่าวต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม ‘คิวบา’ เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ ‘อิหร่าน’

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ถามรัฐบาลมีไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาน้ำมันไม่ได้ ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ซัด อนุทิน รัฐบาลมีไว้ทำไม? ถ้าคุมราคาน้ำมันไม่ได้ เทียบเคสแมสก์โควิด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย บันเทิง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท ข่าว

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท เศรษฐกิจ

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก คคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ข่าว

สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” เผยแรงงานในตะวันออกกลางขอกลับประเทศน้อย บินกลับ 7-11 มี.ค.

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;หมู่โอ๊ต&quot; ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวอกหัก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก ข่าว

คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวถูกหักอก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:06 น.
65
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button