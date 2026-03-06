คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวถูกหักอก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก
คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ เจอสาวซ้อนท้ายมอไซค์ร้องไห้หนักกลางสี่แยก ก่อนจะเข้าไปปลอบใจ จนยอดวิวทะลุหลักล้าน
ถือเรื่องราวน่ารักๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้มีแค่จับผู้ร้าย กลายเป็นกระแสไวรัล เมื่อผู้ใช้งาน TikTok ชื่อ “หมู่โอ๊ต สายตรวจเจนซี” และเฟซบุ๊กชื่อ Akharaphol Khamdee ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี โดยในคลิปเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ “หมู่โอ๊ต” ซึ่งเป็นเจ้าของคลิป และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอีกนายกำลังขี่รถจักรยานยนต์
ในระหว่างที่ขี่ไปถึงไฟแดงอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายได้เห็นหญิงสาวสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา โดยหญิงสาวคนที่นั่งซ้อนท้ายมีอาการเมาและร้องไห้ฟูมฟายอย่างหนัก ด้วยความเป็นห่วง เจ้าหน้าที่จึงให้หญิงสาวคนขับขี่รถผ่านแยกไปจอดที่ริมถนนด้านข้างเพื่อพูดคุยสอบถาม
เมื่อได้พูดคุย หญิงสาวคนขับรถจักรยานยนต์จึงเล่าให้ฟังว่า เพื่อนสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยนั้นเกิดอาการอกหักเพราะเรื่องผู้ชาย จึงทำให้ร้องไห้อย่างหนัก จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดคุย ปลอบให้กำลังใจ ก่อนที่จะให้ทั้งสองสาวขี่รถกลับบ้าน
คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน โดยมีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 2.2 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่นอกจากจะดูแลความปลอดภัยแล้ว ยังใส่ใจความรู้สึกของประชาชนอีกด้วย โดยหลายคอมเมนต์ระบุว่า “โอ้ยยยย เอ็นดูคุณตำรวจไปไม่ถูกเลย จะจับก็ งื้ออออออ” , “เป็นตำรวจยังไม่พอแถมยังเป็นที่ปรึกษาอีก” ที่น่ารักยิ่งกว่าคือ หญิงสาวต้นเรื่องที่อยู่ในคลิปก็ได้เข้ามาแสดงตัวในช่องคอมเมนต์ด้วย
