วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ
มหาวิทยาลัย BYU ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกมหาวิทยาลัยปฏิเสธ 9 คน สุดท้ายยอมอนุญาตให้ทั้งหมดเข้าเรียนด้วย
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ทางมหาวิทยาลัยบริคัมยัง ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งจดหมายตอบรับผิดให้กับผู้สมัคร 9 คน โดยส่งจดหมายรับเข้าเรียนแทนที่จะเป็นจดหมายปฏิเสธ
นายโอเวน โยฮันเซน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 คนที่ได้รับจดหมายผิดฉบับเล่าว่า ตอนแรกเขาดีใจมากที่เขาได้เข้าเรียนที่นี่ และในขณะที่เขากำลังหาหอพัก เขาก็สังเกตเห็นว่าในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยระบุว่าเขาถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
ทางผู้ปกครองจึงติดต่อไปยังมหาวิทยาลัย และทราบว่าจดหมายที่ทางมหาวิทยาลัยส่งผิดฉบับ พร้อมกล่าวขอโทษทางผู้ปกครองต่อความผิดพลาดครั้งนี้ ซึ่งทางผู้ปกครองเปิดเผยกับสื่อว่าพวกเขารู้สึกโกรธมาก และเรียกร้องให้รับลูกชายของพวกเขาและอีก 8 คน ตามจดหมายฉบับแรก
โดยเรื่องนี้กลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่ทางมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังจะประกาศว่าพวกเขาจะให้นักเรียน 9 คนที่ส่งจดหมายผิดให้สามารถเข้าเรียนได้ พร้อมทั้งขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีก
ทางมหาวิทยาลัยยังสัญญาอีกด้วยว่าพวกเขาจะช่วยเหลือให้นักศึกษาทั้ง 9 คนนี้ให้สามารถรักษามาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัยได้ อย่างไรก็ตามครอบครัวของนายโยฮันเซนเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยระบุว่าลูกชายของพวกเขาต้องได้เกรดอย่างน้อย 3.0 ในแต่ละเทอม
สำหรับมหาวิทยาลัยดังกล่าวรับนักศึกษาใหม่ปีละราว 14,000 คน และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยส่งจดหมายรับรองผิด เพราะในปี 2567 ก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุมตัวชายมะกัน ฉีดของเหลวปริศนามีกลิ่นแอมโมเนีย ใส่นักการเมืองหญิง (คลิป)
- เกาหลีใต้เอาจริง! เปิดระบบลงประวัติ นักเรียนบูลลี่ 9 ระดับ ตัดสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: