ข่าวต่างประเทศ

วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 14:33 น.
59

มหาวิทยาลัย BYU ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกมหาวิทยาลัยปฏิเสธ 9 คน สุดท้ายยอมอนุญาตให้ทั้งหมดเข้าเรียนด้วย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ทางมหาวิทยาลัยบริคัมยัง ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งจดหมายตอบรับผิดให้กับผู้สมัคร 9 คน โดยส่งจดหมายรับเข้าเรียนแทนที่จะเป็นจดหมายปฏิเสธ

นายโอเวน โยฮันเซน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 คนที่ได้รับจดหมายผิดฉบับเล่าว่า ตอนแรกเขาดีใจมากที่เขาได้เข้าเรียนที่นี่ และในขณะที่เขากำลังหาหอพัก เขาก็สังเกตเห็นว่าในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยระบุว่าเขาถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ทางผู้ปกครองจึงติดต่อไปยังมหาวิทยาลัย และทราบว่าจดหมายที่ทางมหาวิทยาลัยส่งผิดฉบับ พร้อมกล่าวขอโทษทางผู้ปกครองต่อความผิดพลาดครั้งนี้ ซึ่งทางผู้ปกครองเปิดเผยกับสื่อว่าพวกเขารู้สึกโกรธมาก และเรียกร้องให้รับลูกชายของพวกเขาและอีก 8 คน ตามจดหมายฉบับแรก

โดยเรื่องนี้กลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่ทางมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังจะประกาศว่าพวกเขาจะให้นักเรียน 9 คนที่ส่งจดหมายผิดให้สามารถเข้าเรียนได้ พร้อมทั้งขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีก

ทางมหาวิทยาลัยยังสัญญาอีกด้วยว่าพวกเขาจะช่วยเหลือให้นักศึกษาทั้ง 9 คนนี้ให้สามารถรักษามาตรฐานการเรียนของมหาวิทยาลัยได้ อย่างไรก็ตามครอบครัวของนายโยฮันเซนเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยระบุว่าลูกชายของพวกเขาต้องได้เกรดอย่างน้อย 3.0 ในแต่ละเทอม

สำหรับมหาวิทยาลัยดังกล่าวรับนักศึกษาใหม่ปีละราว 14,000 คน และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยส่งจดหมายรับรองผิด เพราะในปี 2567 ก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย บันเทิง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

41 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

3 นาที ที่แล้ว
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท ข่าว

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

11 นาที ที่แล้ว
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท เศรษฐกิจ

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

23 นาที ที่แล้ว
สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก คคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ข่าว

สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” เผยแรงงานในตะวันออกกลางขอกลับประเทศน้อย บินกลับ 7-11 มี.ค.

47 นาที ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;หมู่โอ๊ต&quot; ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวอกหัก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก ข่าว

คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวถูกหักอก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ บันเทิง

เส้นทางรัก นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน จากงานแต่งเงียบๆ 9 ปีก่อน สู่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขุดประวัติ “สรวีย์” สั่งอุ้มฆ่า “ผู้จัดการท็อป” ดีกรีคนการเมือง-อดีตสามีสาวคดีดัง 9 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้วตอนเด็ก ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น ข่าว

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้ว ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น คาพูลวิลล่าพัทยา ข่าว

ไม่รอด! รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น ก่อนเชิดหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก &quot;กรีนการ์ด&quot; สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง เศรษฐกิจ

รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

CIB บุกรวบ เจ้าพ่อบ่อนปักกิ่ง หนีซุกที่ไทย เตรียมส่งตัวกลับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว เศรษฐกิจ

โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้ ข่าว

เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่ ข่าวอาชญากรรม

เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ ข่าวต่างประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด โจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก บันเทิง

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท นักไลฟ์สาว ยั่วยวน นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 14:33 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button