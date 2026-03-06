ข่าวดาราบันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 13:11 น.
75
หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย

หลุยส์ ชวนชื่น โพสต์เดือดบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่ายรายการ ฝั่ง ‘บอล เชิญยิ้ม’ โผล่เมนต์ทันที ล่าสุดเพจดังทิ้งบอมบ์มีนักร้องดังอักษรย่อ น. อยู่ในเหตุการณ์ ชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เพื่อนตลกแห่ส่งกำลังใจ กรณี หลุยส์ ชวนชื่น ตลกมากฝีมือ โพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊ก โพสต์ระบายความในใจหลังถูกใครบางคนตามไม่เลิก ล่าสุดถึงขั้นบุกไปรังควานถึงสถานที่ทำงานในกองถ่ายรายการก็มาดิคร้าบ จนเจ้าตัวถึงกับหลุดสบถถามด้วยความอารมณ์เสียว่า “เมื่อไหร่จะเลิกตามxูวะ บุกมารังควานxูถึงกอง แม่งเอ๊ย!”

ต่อมา บอล เชิญยิ้ม น้องรักคนสนิทรีบเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันที ยืนยันไม่ทิ้งกัน และเตรียมพูดคุยหาทางออกร่วมกันที่กองถ่ายในวันรุ่งขึ้น ระบุว่า “เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่กอง แล้วค่อยคุยกันพี่ เรื่องนี้ เดี๋ยวเราหาทางออกช่วยกันครับ พี่ว่าไงว่ามาเลยไม่ทิ้งกัน”

นอกจากหนุ่มบอลแล้ว ต๋อง ชวนชื่น เข้ามาสอบถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เผยว่า “พี่หลุยส์เกิดอะไรครับพี่มีอะไรช่วยกันครับพี่บอกมาได้เลยนะ” ส่วน จอย ชวนชื่น เข้าเมนต์ใต้โพสต์เล่นมุกว่า “รังแคใช่มั้ยคะรังแครังควาน5555”

จู่ ๆ เหมือนเรื่องราวจะบานปลาย เพราะเพจดัง เจ๊มอย 108 V1 ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์รังควานกลางกองถ่ายนั้น มีนักร้องดังอักษรย่อ น. อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

“อุต๊ะ!! เกิดอะไรขึ้นกลางดึกเนี่ย แว่วมาว่ามีตลกชื่อดังโดนคุกคามกลางกอง !!! ที่พีคคือวันนั้นดั๊นนนนน มีนักร้องดัง “น” อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหน่ะซี๊ กลิ่นแปลก ๆ นะเนี่ยย ไหนใครรู้อะไรมากระซิบบอกหน่อยเร็วว”

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างพากันตั้งคำถามว่าบุคคลที่บุกไปถึงกองถ่ายตามตลกคนดังคือใครคือใคร และนักร้องอักษรย่อ น. ที่ถูกพาดพิงถึงนั้นเป็นใครกันแน่ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับ หลุยส์ ชวนชื่น หรือไหม

หลุยส์ ชวนชื่น ถุกตามรังควาน
ภาพจาก Facebook : หลุยส์ ชวนชื่น
เจ๊มอย108 V1 ทิ้งคำใบ้นักร้องดังอักษารย่อ น. อยู่ในเหตุการณ์
ภาพจาก Facebook : เจ๊มอย108 V1

หลุยส์ ชวนชื่น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้วตอนเด็ก ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น ข่าว

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้ว ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

34 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

6 นาที ที่แล้ว
รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

11 นาที ที่แล้ว
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

15 นาที ที่แล้ว
รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น คาพูลวิลล่าพัทยา ข่าว

ไม่รอด! รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น ก่อนเชิดหนี

29 นาที ที่แล้ว
รู้จัก &quot;กรีนการ์ด&quot; สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง เศรษฐกิจ

รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

CIB บุกรวบ เจ้าพ่อบ่อนปักกิ่ง หนีซุกที่ไทย เตรียมส่งตัวกลับประเทศ

51 นาที ที่แล้ว
โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว เศรษฐกิจ

โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

54 นาที ที่แล้ว
เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้ ข่าว

เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่ ข่าวอาชญากรรม

เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ ข่าวต่างประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด โจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก บันเทิง

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท นักไลฟ์สาว ยั่วยวน นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ ข่าว

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยืนยัน “ปุ๋ยเคมี” มีเพียงพอ พร้อมรับมือหากสงครามยืดเยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด บันเทิง

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉกลใหม่สแกมเมอร์ลวงสมัครงานส่งปอยเปต ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ข่าวคนหายระบาดหนัก ลวงสมัครงาน ถูกอุ้ม-ส่งปอยเปต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บุกล่า สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย กร่างด่าคนไทยยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ หลังมติสงฆ์เชือด สั่งขับพ้นวัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 13:11 น.
75
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้วตอนเด็ก ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้ว ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button