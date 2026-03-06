หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

หลุยส์ ชวนชื่น โพสต์เดือดบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่ายรายการ ฝั่ง ‘บอล เชิญยิ้ม’ โผล่เมนต์ทันที ล่าสุดเพจดังทิ้งบอมบ์มีนักร้องดังอักษรย่อ น. อยู่ในเหตุการณ์ ชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพื่อนตลกแห่ส่งกำลังใจ กรณี หลุยส์ ชวนชื่น ตลกมากฝีมือ โพสต์ข้อความเดือดผ่านเฟซบุ๊ก โพสต์ระบายความในใจหลังถูกใครบางคนตามไม่เลิก ล่าสุดถึงขั้นบุกไปรังควานถึงสถานที่ทำงานในกองถ่ายรายการก็มาดิคร้าบ จนเจ้าตัวถึงกับหลุดสบถถามด้วยความอารมณ์เสียว่า “เมื่อไหร่จะเลิกตามxูวะ บุกมารังควานxูถึงกอง แม่งเอ๊ย!”
ต่อมา บอล เชิญยิ้ม น้องรักคนสนิทรีบเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันที ยืนยันไม่ทิ้งกัน และเตรียมพูดคุยหาทางออกร่วมกันที่กองถ่ายในวันรุ่งขึ้น ระบุว่า “เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่กอง แล้วค่อยคุยกันพี่ เรื่องนี้ เดี๋ยวเราหาทางออกช่วยกันครับ พี่ว่าไงว่ามาเลยไม่ทิ้งกัน”
นอกจากหนุ่มบอลแล้ว ต๋อง ชวนชื่น เข้ามาสอบถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เผยว่า “พี่หลุยส์เกิดอะไรครับพี่มีอะไรช่วยกันครับพี่บอกมาได้เลยนะ” ส่วน จอย ชวนชื่น เข้าเมนต์ใต้โพสต์เล่นมุกว่า “รังแคใช่มั้ยคะรังแครังควาน5555”
จู่ ๆ เหมือนเรื่องราวจะบานปลาย เพราะเพจดัง เจ๊มอย 108 V1 ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์รังควานกลางกองถ่ายนั้น มีนักร้องดังอักษรย่อ น. อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
“อุต๊ะ!! เกิดอะไรขึ้นกลางดึกเนี่ย แว่วมาว่ามีตลกชื่อดังโดนคุกคามกลางกอง !!! ที่พีคคือวันนั้นดั๊นนนนน มีนักร้องดัง “น” อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหน่ะซี๊ กลิ่นแปลก ๆ นะเนี่ยย ไหนใครรู้อะไรมากระซิบบอกหน่อยเร็วว”
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างพากันตั้งคำถามว่าบุคคลที่บุกไปถึงกองถ่ายตามตลกคนดังคือใครคือใคร และนักร้องอักษรย่อ น. ที่ถูกพาดพิงถึงนั้นเป็นใครกันแน่ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับ หลุยส์ ชวนชื่น หรือไหม
