นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย
แชร์ว่อน! นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย ด้านชาวเน็ตคาดตั้งใจจัดฉากหวังเรียกยอดวิว
โลกออนไลน์ของฮ่องกงกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก หลังมีการแห่แชร์คลิปวิดีโอฉาวความยาว 14 วินาทีบนแพลตฟอร์ม Threads ภายในคลิปปรากฏภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังแสดงพฤติกรรมสยิวคล้ายกับการทำออรัลเซ็กซ์กันอย่างโจ่งแจ้งภายในรถยนต์ส่วนตัว ท่ามกลางสายตาของชาวเน็ตที่มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะชายผมทองสวมแว่นกันแดดนั่งอยู่เบาะคนขับ โดยใช้มือกดศีรษะหญิงผมทองที่สวมเสื้อกล้ามสีดำนั่งอยู่เบาะหน้าคู่กัน ฝ่ายหญิงมีท่าทีขยับศีรษะขึ้นลงอย่างรุนแรงบริเวณเป้ากางเกงของฝ่ายชาย หลังจากเสร็จกิจ ฝ่ายชายยังได้ตบหน้าฝ่ายหญิงสองครั้ง พร้อมกับจับคอผลักไปด้านหลังอย่างแรงก่อนที่คลิปจะตัดจบไป
ทันทีที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตฮ่องกงต่างพากันเข้ามาถล่มคอมเมนต์ด่าทอและตำหนิพฤติกรรมของทั้งคู่อย่างดุเดือด หลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่เกินขอบเขต ไร้ยางอาย และสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมของสังคม พร้อมทั้งชี้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายกระทำอนาจารในที่สาธารณะ ซึ่งตำรวจสามารถเข้าจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที
ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ที่ร้อนแรง จู่ ๆ มีชาวเน็ตตาดีจำใบหน้าของคนในคลิปได้ พร้อมเผยว่าฝ่ายชายในคลิปคือ หลัวจู่เซิ่ง หรือ ซื่อไห่ แชมป์มวยไทยชาวฮ่องกงวัย 31 ปี ส่วนฝ่ายหญิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น หวงหย่าจวิน (DinDin Wong) นักแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ หรือดาราเอวีชาวฮ่องกงวัย 30 ปี
การเปิดเผยตัวตนของทั้งคู่ทำเอาสังคมออนไลน์เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญหรือการแอบถ่าย แต่เป็นการตั้งใจจัดฉากหามุมกล้องเพื่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิวและสร้างกระแสให้ตัวเองมากกว่า
ที่มา: hk01
