กรรมตามทัน! ศาลสั่งคุก ครูบูลลี่ศิษย์ 11 ขวบจนจบชีวิต แบนห้ามสอนตลอดกาล
ศาลอุทธรณ์แวร์ซายพลิกคำตัดสิน สั่งจำคุกอดีตครู 1 ปีแบบรอลงอาญา พร้อมห้ามสอนตลอดชีวิต หลังก่อกวนจิตใจเด็กนักเรียนวัย 11 ขวบจนจบชีวิตตัวเอง ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เอาผิดครูฐานบูลลี่
เหตุการณ์สะเทือนใจในวงการการศึกษาฝรั่งเศสเดินทางมาถึงบทสรุป เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ศาลอุทธรณ์เมืองแวร์ซาย มีคำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์ สั่งลงโทษอดีตครูวิชาภาษาฝรั่งเศสฐานก่อกวนทางจิตใจ ลูกศิษย์วัย 11 ขวบ จนเป็นเหตุให้เด็กหญิงตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เอวาเอลล์ เด็กนักเรียนหญิงวัย 11 ขวบ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านพักในเมือง Herblay-sur-Seine สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมคุกคามทางวาจาของนาง Pascale B. ครูสอนภาษาฝรั่งเศสวัย 63 ปี ครูรายนี้มีพฤติกรรมพูดจาดูถูก เหยียดหยาม และปลุกปั่นให้นักเรียนคนอื่นต่อต้านเอวาเอลล์
พ่อแม่ของเอวาเอลล์คือครอบครัวดูปุยส์ เดินหน้าต่อสู้คดีและเรียกร้องความยุติธรรมมายาวนานเกือบ 7 ปี พวกเขาต้องการให้กฎหมายเอาผิดกับการบูลลี่โดยครูอย่างจริงจัง ไม่ใช่จบลงแค่การลงโทษทางวินัย ในช่วงปี 2563 ถึง 2568 ศาลชั้นต้นเมืองปงตวซเคยมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยมองว่าครูอาจจะแค่ดุตามหน้าที่และขาดความยั้งคิด ทำให้พ่อและแม่รวมถึงอัยการตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ทันที
ล่าสุด ศาลอุทธรณ์แวร์ซายพลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้น โดยระบุว่าพฤติกรรมของครูถือเป็นการล้ำเส้น ทำลายความเชื่อมั่น และเป็นการเลือกปฏิบัติ ตีตราเด็กอย่างเป็นระบบ ศาลตัดสินให้นาง Pascale B. มีความผิดจริงในข้อหาก่อกวนทางจิตใจ สั่งจำคุกเป็นเวลา 1 ปี แต่ให้รอลงอาญา หมายความว่าเธอไม่ต้องเข้าเรือนจำหากไม่กระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ศาลยังสั่งห้ามเธอประกอบวิชาชีพครูตลอดชีวิต และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ครอบครัว
สื่อฝรั่งเศสหลายแห่งระบุว่าคำตัดสินนี้หาได้ยากยิ่งและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการการศึกษา คดีนี้ส่งสัญญาณแรงมากว่าครูต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบทางจิตใจของนักเรียน กฎหมายยอมรับแล้วว่าคำพูดและท่าทีจากคนที่เป็นครูถือเป็นอาวุธร้ายแรง ครูไม่สามารถอ้างวิธีการสอนเพื่อบังหน้าพฤติกรรมที่ทำลายความมั่นใจของเด็กได้อีกต่อไป การปกป้องสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนกลายเป็นเรื่องที่ศาลให้ความสำคัญสูงสุด
