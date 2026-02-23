ข่าวดาราบันเทิง

ม้า อรนภา พ้อถูกแกล้ง จนท. บุกแผงห่อหมก เหมือนจับโจร ลั่น แกล้งกันไปถึงไหน

ม้า อรนภา โดนคนแกล้งร้องเรียน ไม่ติดราคาห่อหมก

ม้า อรนภา พ้อถูกแกล้ง หลังโดนร้องเรียนไม่ติดป้ายราคาห่อหมก เจ้าหน้าที่บุกตรวจเหมือนจับโจร แถมกำชับห้ามยอมความเพราะมีชื่อเสียง ยอมรับสะเพร่า-จ่ายค่าปรับ ลั่น หนีมาเป็นแม่ค้าแล้ว จะแกล้งกันไปถึงไหน

เกิดอะไรขึ้น? ม้า อรนภา ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบายความอัดอั้นหลังเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ขณะที่ไปตั้งแผงขายห่อหมก กลับถูกกลุ่มคนร้องเรียนไปยังคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องไม่ติดป้ายแสดงราคาอาหาร พร้อมทิ้งท้ายตัดพ้อว่า ตนหนีมาเป็นแม่ค้าแล้ว แต่ยังถูกตามแกล้งไม่เลิก

ม้า อรนภา เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “วันนี้มีคนไปร้องเรียน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หาว่าที่แผงลอยขายห่อหมกแม่คุณม้า ไม่ติดป้ายบอกราคาค่าห่อหมก แต่มีป้ายราคาสินค้าอื่นครบก็เลยยกโขยงมากัน 5คน ทำที 1คนมาซื้อห่อหมก 1 ห่อ เพื่อให้รู้ราคา หลังจากนั้น ยกขบวนกันมาเหมือนจับโจร มาอ่านคำร้องเรียนให้ฟัง ขณะที่ลูกค้าก็แน่นร้าน

คนที่ร้องเรียนเหมือนมาแกล้งดิฉัน เพราะในใบคำร้องกำชับว่า ‘อย่ายอมความกับการมีชื่อเสียงและอิทธิพลของฉัน’ นี่มันแกล้งกันชัด ๆ นี่หว่า แต่ก็เอาเถอะ เราสะเพร่าเอง ขายมานานจนลืม แต่สินค้าอื่นดันบอกราคา ด้วยความเป็นแผง จากที่ต้องโดนปรับ 1 หมื่น ทำผิดครั้งแรกเลยโดนแค่ 200 บาท

แต่น้องที่มา 5 คนซื้อห่อหมก ส้มโออุดหนุนกันไปมากกว่า 200 ขอบคุณค่ะ แล้วเดี๋ยวจะจัดพิมพ์ราคาให้เรียบร้อย พร้อมจ่ายค่าปรับ

ปล. จะแกล้งกันไปถึงไหน นี่ก็หนีมาเป็นแม่ค้าแล้วนะ”

ม้า อรนภา ถูกร้องเรียนไม่ติดราคาห่อหมก
ภาพจาก Facebook : Ornapa Krisadee

อย่างไรก็ดี คนสนิทและแฟน ๆ ของแม่ค้าคนเก่ง ต่างออกมาให้กำลังขอให้ผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้ เช่น

“แสดงว่าเขาเห็น พลังอิทธิพลของเรา ซึ่งน้อยคนที่จะมี เปรียบที่คนเห็น สิงห์โต ก็จะเห็นพลังอิทธิพลของมัน ขอเป็นกำลังใจให้ สิงห์โต คนนี้นะครับ”

“เฮ้ออ..คนขายของทำมาหากินสุจริต เป็นกำลังใจให้พี่ม้ามาก ๆ นะครับ “

“คุณแม่สู้ ๆ ลูกก็โดนค่ะ ทำมาหากินสุจริต เราต้องอดทนค่ะคุณแม่”

“ขอส่งกำลังใจให้นะครับพี่ม้า น่าจะยิ่งขายดี ผมนี่แหละเห็นโพสต์ปุ๊บก็จะสั่งเลย เดี๋ยวหลังไมค์ไปนะครับ ขอถามแม่ผมก่อนว่าอยากทานอะไรบ้าง”

“เป็นธรรมดาทีคนจะริษยาค่ะ. ความที่พี่ม้าโดดเด่น ขายอะไรก็ดีไปหมด สรุปสวยและรวยเกิ๊นนนน”

หลังจาก ม้า อรนภา แชร์ประสบการณ์ถูกเจ้าหนhาที่บุกตรวจปมไม่ติดราคาสินค้า ล่าสุด ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ออกมาให้ความรู้ในมุมกฏหมายผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า การไม่ติดป้ายราคาหรือติดแต่ไม่ชัดเจน เช่น เขียนตัวเล็กหรือภาษาที่อ่านไม่ออก มีความผิดตามมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ในกรณีของพิธีกรคนดังถูกโทษปรับ 200 บาท เนื่องจากข้อกฎหมายระบุไว้ว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท หมายความว่าเจ้าพนักงานสามารถใช้ดุลยพินิจเปรียบเทียบปรับตามความเหมาะสมของพฤติการณ์ได้

ในกรณีของ ม้า อรนภา เป็นการขายของแบบแผงลอย ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็นการทำความปิดครั้งแรก และไม่ได้มีเจตนาโกงหรือขายเกินราคา เพราะสินค้าชิ้นอื่น ๆ มีป้ายราคาบอกครบถ้วน เพียงแต่ตกหล่นบางชิ้น เจ้าหน้าที่จึงกล่าวตักเตือนและเปรียบเทียบปรับในอัตราขั้นต่ำ 200 บาท เป็นไปตามหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ส่วนประเด็นที่ ม้า อรนภา มองว่าการเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครั้งนี้เป็นการถูกกลั่นแกล้งนั้น ทนายรณณรงค์ มองว่า หากในมุมกฎหมาย ร้านค้ากระทำความผิดจริง กรณีที่พลเมืองดี (หรือคนที่ไม่หวังดี) ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทิ้งท้ายว่า “แม้เจตนาของคนร้องอาจจะหมั่นไส้ส่วนตัว แต่ถ้าเราผิดกฎหมายจริง เราก็ต้องรับสภาพไปตามระเบียบครับ ถือซะว่าเป็นการตรวจสอบที่ทำให้เราเป๊ะขึ้นก็แล้วกันนะ”

ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ เผยมุมกฏหมาย ม้า อรนภา ไม่ติดป้ายราคา
ภาพจาก Facebook : ทนายคู่ใจ
ชาวเน็ตให้กำลังใจ ม้า อรนภา ถูกร้องเรียนไม่ติดราคาห่อหมก
ภาพจาก Facebook : Ornapa Krisadee
ชาวเน็ตให้กำลังใจ ม้า อรนภา ถูกร้องเรียน
ภาพจาก Facebook : Ornapa Krisadee
ม้า อรนภา
ภาพจาก Facebook : Ornapa Krisadee

