ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:20 น.
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร "แรงเงา" เสี่ยงอุบัติเหตุ

หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศ ขอความร่วมมืองดใช้ใช้บันได ซ้อมบทละคร “แรงเงา” กับซีนในตำนาน เสี่ยงเกิดอุบัติได้

กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียล สำหรับการกลับมาอีกครั้งของละครในตำนานเรื่อง “แรงเงา” เวอร์ชันรีเมกปี 2026 โดยเฉพาะฉากปะทะคารมสุดดุเดือดระหว่าง “มุนินทร์” และ “นพนภา” ที่หน้ากระทรวงฯ จนทำให้ประโยคเด็ดอย่าง “นี่นะเหรอ นพนภา…” กลับมาถูกพูดถึงจนติดหูคนไทยอีกครั้ง

โดยฉากไฮไลต์ของละครเรื่องนี้ในเวอร์ชันรีเมกนั้น นพนภาเจอกับมุนินทร์บริเวณบันไดสูงหลายสิบขั้น ก่อนจะตบตีและร่วงหล่นลงมาพร้อมกันทั้งคู่ โดยภาพที่ทั้งสองตัวละครกลิ้งตกบันไดหลายตลบอย่างต่อเนื่องจนจบตัวอย่างละคร ได้กลายเป็นภาพจำที่ชาวเน็ตนำมาทำคอนเทนต์เลียนแบบกันเพียบ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายหน่วยงานต้องออกประกาศเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ขณะที่เพจเฟซบุ๊กหอสมุด มหาวิทลาลัยมหิดล “Mahidol University Library” โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านไม่ซ้อมบทละครบริเวณบันไดหอสมุดฯ เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และมุตตาจะไม่เป็นเหยื่อของคุณอีกต่อไป”

“และตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป หอสมุดฯ ปรับเวลาเปิดให้บริการใหม่ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 19.00 น. วันเสาร์ 9.00 – 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์”

ขณะที่ชาวเน็ตต่างแชร์โพสต์ดังกล่าว และแสดงความคิดเห็น ส่วนหนึ่งระบุว่า “น่ารักดี ตลกด้วย นศ.ซ้อมละคร แต่อาจซ่อมร่างเพราะตกบันได” , “คนกำลังจะเกิด โดนหอสมุดคุมกำเนิดซะงั้น” , “อย่าหาทำสู เดี๋ยวเจ็บตัวเปล่า พี่เดินเฉยๆ ยังเคยตกบันใดนี้จนส้นรองเท้าหลุด 55”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

