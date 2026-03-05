เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว
เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา ติดป้ายปิดหัวจ่าย หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี เหตุสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว หลังสงครามตะวันออกกระทบวงกว้าง
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 สำนักข่าว อมรินทร์ทีวี รายงานว่า สถานีบริการน้ำมันรายย่อย ที่ตำบลทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี หรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันว่า ปั๊มเจ๊เก่ง ตัดสินใจติดป้ายประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดในรอบกว่า 15 ปีที่เปิดให้บริการมา โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามตะวันออก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ไปสัมภาษณ์ เจ๊เก่ง เจ้าของปั๊มน้ำมัน เปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่ต้อง ปิดกิจการปั๊มน้ำมันชั่วคราวในครั้งนี้ว่า “สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันหน้าคลังที่ขยับขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ 37-38 บาท ซึ่งหากทางปั๊มรับมาขายต่อจะต้องบวกกำไรตามกลไกตลาด ส่งผลให้ราคาขายปลีกจะสูงกว่าปั๊มแบรนด์ใหญ่ถึงลิตรละ 7-8 บาท
ตนไม่ต้องการที่จะเอาเปรียบชาวบ้าน ไม่อยากให้เขาต้องมาแบกภาระแพงกว่าปั๊มใหญ่ขนาดนั้น เลยเลือกที่จะหยุดขาย แล้วแนะนำให้ชาวบ้านขับรถเข้าไปเติมน้ำมันในตัวอำเภอแทน แม้จะไกลกว่า 6-10 กิโลเมตรก็ตาม”
นอกจากนี้ ปั๊มเจ๊เก่ง ยังได้แสดงน้ำใจด้วยการจัดสรรน้ำมันค้างคลังให้แก่กลุ่มเกษตรกรขาประจำที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการทำไร่ทำสวน จนเกิดภาพชาวบ้านนำถังขนาด 200-400 ลิตรมาสำรองน้ำมันไว้ใช้ในยามวิกฤต ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะไร้รายได้จากการขายน้ำมัน แต่เจ้าของปั๊มยังยืนยันที่จะจ้างพนักงานตามปกติเพื่อไม่ให้ลูกจ้างต้องตกงานในช่วงข้าวยากหมากแพงเช่นนี้
ทั้งนี้ เจ้าของปั๊มทิ้งท้ายว่า หากวันใดราคาน้ำมันหน้าคลังปรับลดลงมาอยู่ในจุดที่สามารถจำหน่ายได้โดยไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เธอพร้อมจะกลับมาเปิดหัวจ่ายเพื่อรับใช้ชุมชนอีกครั้งทันที
