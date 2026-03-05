ข่าว

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 13:47 น.
58
เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว
ภาพจาก : amarintv

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา ติดป้ายปิดหัวจ่าย หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี เหตุสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว หลังสงครามตะวันออกกระทบวงกว้าง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 สำนักข่าว อมรินทร์ทีวี รายงานว่า สถานีบริการน้ำมันรายย่อย ที่ตำบลทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี หรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันว่า ปั๊มเจ๊เก่ง ตัดสินใจติดป้ายประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดในรอบกว่า 15 ปีที่เปิดให้บริการมา โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามตะวันออก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ไปสัมภาษณ์ เจ๊เก่ง เจ้าของปั๊มน้ำมัน เปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่ต้อง ปิดกิจการปั๊มน้ำมันชั่วคราวในครั้งนี้ว่า “สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันหน้าคลังที่ขยับขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ 37-38 บาท ซึ่งหากทางปั๊มรับมาขายต่อจะต้องบวกกำไรตามกลไกตลาด ส่งผลให้ราคาขายปลีกจะสูงกว่าปั๊มแบรนด์ใหญ่ถึงลิตรละ 7-8 บาท

ตนไม่ต้องการที่จะเอาเปรียบชาวบ้าน ไม่อยากให้เขาต้องมาแบกภาระแพงกว่าปั๊มใหญ่ขนาดนั้น เลยเลือกที่จะหยุดขาย แล้วแนะนำให้ชาวบ้านขับรถเข้าไปเติมน้ำมันในตัวอำเภอแทน แม้จะไกลกว่า 6-10 กิโลเมตรก็ตาม”

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว-2
ภาพจาก : amarintv

นอกจากนี้ ปั๊มเจ๊เก่ง ยังได้แสดงน้ำใจด้วยการจัดสรรน้ำมันค้างคลังให้แก่กลุ่มเกษตรกรขาประจำที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการทำไร่ทำสวน จนเกิดภาพชาวบ้านนำถังขนาด 200-400 ลิตรมาสำรองน้ำมันไว้ใช้ในยามวิกฤต ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะไร้รายได้จากการขายน้ำมัน แต่เจ้าของปั๊มยังยืนยันที่จะจ้างพนักงานตามปกติเพื่อไม่ให้ลูกจ้างต้องตกงานในช่วงข้าวยากหมากแพงเช่นนี้

ทั้งนี้ เจ้าของปั๊มทิ้งท้ายว่า หากวันใดราคาน้ำมันหน้าคลังปรับลดลงมาอยู่ในจุดที่สามารถจำหน่ายได้โดยไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เธอพร้อมจะกลับมาเปิดหัวจ่ายเพื่อรับใช้ชุมชนอีกครั้งทันที

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว-3
ภาพจาก : amarintv

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

47 วินาที ที่แล้ว
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

4 นาที ที่แล้ว
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด เทคโนโลยี

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

21 นาที ที่แล้ว
รู้จักวิธีทำ &quot;สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ&quot; เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น ข่าว

รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

29 นาที ที่แล้ว
อ้อย จิระวดี อัปเดตอาการ คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ข่าว

อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

41 นาที ที่แล้ว
เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว ข่าว

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว

50 นาที ที่แล้ว
เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา เศรษฐกิจ

เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่ บันเทิง

เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ราเชน” เผยสาเหตุสั่งยุติหยุดบทบาท “พี่เต้” ก้าวร้าว ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ ข่าว

ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปี 2569 รวม 6 อัตรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ส่งกำลังใจให้พ่อ อีก 2 เดือนจะได้ออกแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกกลางสวนสัตว์ ลิงโบโนโบพุ่งกระแทกกระจกแตก หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางสวนสัตว์ ลิงโบโนโบพุ่งชนกระจกแตก หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว &quot;น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน&quot; ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย เศรษฐกิจ

รู้แล้ว “น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน” ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก สุขภาพและการแพทย์

ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 13:47 น.
58
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button