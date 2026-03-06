ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว
เรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ของไต้หวัน มีหญิงสาวคนหนึ่งไปถ่ายรูปเปลือยหน้าสถานีตำรวจ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่เรียกตัวเองว่า “ราชินี” โพสต์ภาพโชว์หวิวของตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัยสีชมพู สวมเสื้อโค้ทสีน้ำตาลอ่อน และเปิดเสื้อออกให้เห็นว่าไม่ได้ใส่ชุดชั้นใน ยืนโพสท่าอยู่ข้างรถตำรวจหน้าสถานีตำรวจถนนฮาร์บิน เมืองเกาสง
ภาพที่ลงมีการนำรูปดาวสีดำมาปิดบังจุดสงวนไว้ พร้อมติดแท็กว่า “โชว์หวิวเกาสง” และ “โชว์หวิวหน้าสถานีตำรวจเกาสง” ทันทีที่ภาพแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างคึกคัก เช่น “เร้าใจมาก” หรือ “ช่างกล้าจริงๆ”
พอตำรวจทราบเรื่องตอนประมาณสี่ทุ่มของวันที่ 27 ก็รีบตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที ตำรวจพบว่าเมื่อเวลาตี 2:45 น. ของวันก่อนหน้า หญิงคนนี้เดินมากับผู้ชายคนหนึ่ง พอถึงหน้าสถานีตำรวจ เธอก็เปิดเสื้อโค้ทออกให้ผู้ชายถ่ายรูปให้ ใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึง 10 วินาทีแล้วก็รีบเดินออกไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมงก็สามารถตามตัวหญิงสาวคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาได้สำเร็จตอนตีหนึ่ง ตอนที่มาถึงสถานีตำรวจ เธอยังใส่เสื้อโค้ทสีน้ำตาลอ่อนตัวเดียวกันกับในรูปอยู่เลย ตำรวจเตรียมดำเนินคดีในข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะและดูหมิ่นสถานที่ราชการ
นอกจากจะดำเนินคดีกับคนทำผิดแล้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจยังมองว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรในเวลานั้นมีความหละหลวม และจะพิจารณาความรับผิดชอบของตำรวจที่เข้าเวรด้วย แต่ชาวเน็ตหลายคนกลับออกมาปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อย โดยบอกว่าจุดนั้นเป็นมุมอับสายตา ไม่มีคนยืนเฝ้าหน้าประตู และคงไม่มีใครมานั่งจ้องหน้าจอกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งตอนตีสองแบบนั้น
