“ม้า อรนภา” แจงดรามา ไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง จ่ายค่าปรับแล้ว
“ม้า อรนภา” ชี้แจงดรามา ไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับความสะเพร่า จ่ายค่าปรับ 200 บาท ตัดพ้อคนร้องเรียนน่าจะมาเตือนกันดีๆ
จากกรณีที่ ม้า อรนภา กฤษฎี นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง โพสต์อินสตาแกรมตัดพ้อ หลังมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการไม่ติดป้ายแสดงราคาห่อหมก ทำให้ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 200 บาท ล่าสุด ม้า อรนภา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวว่า
“เราขายมาตั้งแต่โควิดจะ 6 ปีแล้ว ก็ไม่ค่อยได้สนใจ แต่ว่าสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือห่อหมก เราก็จะมีบอกไว้ไม่ว่าจะเป็น น้ำพริก แกงไข่พะโล้ ก็จะมีบอกราคาไว้ ที่บอกราคาไว้สาเหตุเพราะว่า ขี้เกียจบอกราคาลูกค้า แค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้
เราก็ไม่ได้เป็นแม่ค้ามาก่อน เราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องว่าการขายสินค้าจะต้องมีราคาแปะอยู่ แต่ว่าที่เราทำป้ายบอกสินค้าตัวอื่นสาเหตุเพราะว่า เราไม่อยากจะบอกลูกค้าเพราะว่ามันหลายอย่างมากนอกเหนือจากห่อหมก แล้วอีกอย่างหนึ่งห่อหมก ด้วยความที่เป็นใบตองแล้วร้อนก็ไม่รู้ว่าจะแปะตรงไหน อันนี้ไม่ได้คิด สะเพร่าเอง
แต่อันอื่นสาเหตุด้วยความที่ไม่อยากจะบอกราคากับลูกค้า ให้ลูกค้าดูเอา แต่ลูกค้าก็ถามอยู่ดี ก็เป็นนิสัยคนไทยอะเนาะ ก็เป็นแบบนี้มาตลอด เราก็ไม่ได้คิดอะไรเลย สะเพร่ามากกว่า จนกระทั่งมีคนมาร้องเรียน ก็ยอมรับเพราะไม่รู้จริง ๆ ก็เคยเป็นแม่ค้ามาก่อน แต่เป็นร้าน อันนี้มาเป็นแม่ค้าแล้วมาอยู่กับแผงลอย เราก็ไม่ได้ละเอียดลึกลงไปถึงเรื่องกฎหมายขนาดนั้น”
ทั้งนี้ ม้า อรนภา ยอมรับว่าตกใจ พร้อมกับถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้น พอเจ้าหน้าที่อธิบายอารมณ์ก็เริ่มเปลี่ยน และตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ อารมณ์เสียบ้างก็มีเหมือนกันเลยถามไปว่าใครเป็นคนแจ้ง แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ นอกจากนี้ยังเผยว่า ถ้าสมมติว่าหวังดี ควรมาบอกดี ๆ ก็ได้ เพราะเราก็ไม่รู้จริง ๆ ซื่อ ๆ เลย ไม่ได้จะหลบเลี่ยงความผิด ผิดคือผิด
