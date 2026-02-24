บันเทิง

“ม้า อรนภา” แจงดรามา ไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง จ่ายค่าปรับแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:36 น.
67
"ม้า อรนภา" แจงหลังจ่ายค่าปรับ ไม่ติดป้ายราคาบนห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง

“ม้า อรนภา” ชี้แจงดรามา ไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับความสะเพร่า จ่ายค่าปรับ 200 บาท ตัดพ้อคนร้องเรียนน่าจะมาเตือนกันดีๆ

จากกรณีที่ ม้า อรนภา กฤษฎี นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง โพสต์อินสตาแกรมตัดพ้อ หลังมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการไม่ติดป้ายแสดงราคาห่อหมก ทำให้ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 200 บาท ล่าสุด ม้า อรนภา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวว่า

“เราขายมาตั้งแต่โควิดจะ 6 ปีแล้ว ก็ไม่ค่อยได้สนใจ แต่ว่าสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือห่อหมก เราก็จะมีบอกไว้ไม่ว่าจะเป็น น้ำพริก แกงไข่พะโล้ ก็จะมีบอกราคาไว้ ที่บอกราคาไว้สาเหตุเพราะว่า ขี้เกียจบอกราคาลูกค้า แค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้

เราก็ไม่ได้เป็นแม่ค้ามาก่อน เราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องว่าการขายสินค้าจะต้องมีราคาแปะอยู่ แต่ว่าที่เราทำป้ายบอกสินค้าตัวอื่นสาเหตุเพราะว่า เราไม่อยากจะบอกลูกค้าเพราะว่ามันหลายอย่างมากนอกเหนือจากห่อหมก แล้วอีกอย่างหนึ่งห่อหมก ด้วยความที่เป็นใบตองแล้วร้อนก็ไม่รู้ว่าจะแปะตรงไหน อันนี้ไม่ได้คิด สะเพร่าเอง

แต่อันอื่นสาเหตุด้วยความที่ไม่อยากจะบอกราคากับลูกค้า ให้ลูกค้าดูเอา แต่ลูกค้าก็ถามอยู่ดี ก็เป็นนิสัยคนไทยอะเนาะ ก็เป็นแบบนี้มาตลอด เราก็ไม่ได้คิดอะไรเลย สะเพร่ามากกว่า จนกระทั่งมีคนมาร้องเรียน ก็ยอมรับเพราะไม่รู้จริง ๆ ก็เคยเป็นแม่ค้ามาก่อน แต่เป็นร้าน อันนี้มาเป็นแม่ค้าแล้วมาอยู่กับแผงลอย เราก็ไม่ได้ละเอียดลึกลงไปถึงเรื่องกฎหมายขนาดนั้น”

ทั้งนี้ ม้า อรนภา ยอมรับว่าตกใจ พร้อมกับถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้น พอเจ้าหน้าที่อธิบายอารมณ์ก็เริ่มเปลี่ยน และตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ อารมณ์เสียบ้างก็มีเหมือนกันเลยถามไปว่าใครเป็นคนแจ้ง แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ นอกจากนี้ยังเผยว่า ถ้าสมมติว่าหวังดี ควรมาบอกดี ๆ ก็ได้ เพราะเราก็ไม่รู้จริง ๆ ซื่อ ๆ เลย ไม่ได้จะหลบเลี่ยงความผิด ผิดคือผิด

ม้า อรนภา กฤษฎี ให้สัมภาษณ์ชี้แจงดรามาห่อหมก
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;แพรรี่&quot; ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ซัดเจ็บ อย่าโตมาตายให้อายหมา ข่าว

“แพรรี่” ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ลั่นอย่าโตมาตายให้อายหมา

22 วินาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

4 นาที ที่แล้ว
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

25 นาที ที่แล้ว
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง ข่าว

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

36 นาที ที่แล้ว
จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต ข่าวการเมือง

จ่านิว เฮ ศาลยกฟ้อง หมิ่นประมาท กกต. ชี้ติชมโดยสุจริต

37 นาที ที่แล้ว
เป้ย ปานวาด กับ หมอต้น นิติ ช่วยสกุล แฟนใหม่เที่ยวญี่ปุ่น ข่าวดารา

เป้ย ปานวาด ควงแฟนใหม่ ‘หมอต้น’ อวดรูปคู่เสิร์ฟความหวาน แฟนคลับฟิน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โต้ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ยังไม่รู้บิ๊กเซอร์ไพรส์ “ธรรมนัส” 25 ก.พ.

37 นาที ที่แล้ว
โรงเรียน อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์ ข่าว

ประวัติ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา บ้านหลังใหม่ “อ.สกล”

42 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล และ จ๋า ธนนนท์-2 เศรษฐกิจ

เปิดกรุสมบัติ อนุทิน รวย 3.3 พันล้าน ลดลง 618 ล้านบาท เป็นหนี้ 1.5 ล้าน

48 นาที ที่แล้ว
&quot;ม้า อรนภา&quot; แจงหลังจ่ายค่าปรับ ไม่ติดป้ายราคาบนห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง บันเทิง

“ม้า อรนภา” แจงดรามา ไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับสะเพร่าเอง จ่ายค่าปรับแล้ว

54 นาที ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้ง ASOS แฟนสาว ข่าวต่างประเทศ

ปริศนาผู้ก่อตั้ง ASOS ดิ่งสยอง 17 ชั้น! เมียเด็กท้าพิสูจน์ ไม่เชื่อ ฆ่าตัวตาย

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สนามบินสวุรรณภูมิ ขอโทษ จนท. X-Ray พฤติกรรมไม่เหมาะสม สั่งปรับปรุงแล้ว

58 นาที ที่แล้ว
ออสเตรเลียไม่เข็ด จ่อรับกลุ่มเชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ สิทธิมนุษยชนมาที่ 1 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียไม่เข็ด จ่อรับกลุ่มเชื่อมโยง ISIS 34 ชีวิตกลับประเทศ สิทธิมนุษยชนมาที่ 1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ว่าที่ สส. พรรคส้ม เดือด อยากเจอหน้า คสพป. โดนวิจารณ์กระบวนการคัดกรอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขดัง แม่ทำเนียน งวด 1 มี.ค. 69 หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี เลขการเมืองมาครบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจันทร์สีเลือด วันมาฆบูชา 2569 ตื่นตาตื่นใจ 5 จุดทั่วประเทศ ข่าว

พระจันทร์สีเลือด วันมาฆบูชา 2569 ตื่นตาตื่นใจ 5 จุดทั่วประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 13:36 น.
67
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;แพรรี่&quot; ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ซัดเจ็บ อย่าโตมาตายให้อายหมา

“แพรรี่” ฟาดแรง! นักเรียน ม.2 ยกพวกไล่ฟันกลางถนน ลั่นอย่าโตมาตายให้อายหมา

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

วงจรปิดมัด “อดีตแฟนหึงโหด” ขับตู้ทึบสะกดรอย ขยี้ร่างอดีตแฟนสาว-สามีดับคาที่

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

ด่วน! ศาลนัดตรวจฟ้อง 8 กกต. ใช้บัตรเลือกตั้งทุจริตฯ มีคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพแรก เยาวชนอยุธยาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มฟื้นคืนสติหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันด้วยความเร็วสูง

เปิดภาพล่าสุด “วัยรุ่นอยุธยา” บึ่งจยย. “ดับเครื่องชน” ก๊วนโจ๋วังน้อยสลบคาพื้น

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button