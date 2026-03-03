เหตุผล “ปิยบุตร” ประกาศปลดพันธะพรรคส้ม คืนสถานะปัญญาชนอิสระ
ปิดฉากบทบาทผู้ช่วยหาเสียง! “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ประกาศยุติพันธะกับพรรคประชาชนอย่างเป็นทางการ หลังจบภารกิจติวเข้ม สส. และปลอบใจผู้สมัครสอบตก ลั่นกลับมา คิด-พูด-เขียน อย่างอิสระในฐานะนักวิชาการเต็มตัว แย้มข่าวดีแฟนคลับเตรียมออกหนังสือใหม่เล่มสำคัญภายในปี 2569 นี้
วานนี้ (2 มี.ค.69) ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศก้าวข้ามบทบาททางการเมืองในนามพรรคการเมือง เพื่อกลับสู่เส้นทางสายวิชาการและงานเขียนที่ตนเองถนัดอีกครั้ง โดยระบุว่า หลังจากได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคประชาชน (ปชน.) บนเวทีปราศรัยจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถือเป็นงานสุดท้ายที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ 13 วันหลังการเลือกตั้ง ตนยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ว่าที่ สส. และอดีตผู้สมัครของพรรคเกือบหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะมีการเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้อ่านในเร็วๆ นี้
อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ย้ำชัดว่า ขณะนี้ตนได้ปลดเปลื้องพันธะผูกพันกับพรรคประชาชนครบถ้วนแล้ว โดยหลังจากนี้จะกลับมาใช้ความรู้และความสามารถในการ “คิด พูด และเขียน” อย่างเป็นอิสระ โดยไม่เกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ในนามของพรรคอีกต่อไป พร้อมทั้งใช้เวลาช่วงที่ผ่านมาในการจัดวงสนทนาเล็กๆ เพื่อให้กำลังใจผู้สมัครที่ผิดหวังและให้ข้อคิดแก่ผู้ที่ได้รับชัยชนะ
สำหรับแผนงานในอนาคต ปิยบุตรเตรียมขนผลงานเขียนที่ค้างคาอยู่มาปัดฝุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
- เบื้องหลังกำเนิดพรรคอนาคตใหม่ และทฤษฎีการตั้งพรรคการเมือง
- ทฤษฎีพรรคการเมืองแบบมาร์กซิสต์และแนวคิดฝ่ายซ้าย
- รวมคำปราศรัยและบันทึกการเดินทาง ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- คำบรรยายระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นการสอนครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การเมือง
นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ส่วนตัวที่รวบรวมคลิปบรรยาย บทสัมภาษณ์ และข้อเขียนทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน และตั้งเป้าหมายสำคัญคือ การออกหนังสืออย่างน้อย 1 เล่มภายในปีนี้
“แลไปข้างหน้า จนกว่าเราจะพบกันอีก” คือประโยคทิ้งท้ายที่แฝงไปด้วยความหมายของปิยบุตร ในวันที่เขาเลือกกลับไปยืนในจุดที่เขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์สังคมได้อย่างเต็มปากอีกครั้ง.
