โลกป่วน เอดินบะระระทึก! มือมีดคลั่งบุกเนิร์สเซอรี ไล่แทงคน ปิดล้อมวุ่น
เขย่าขวัญสกอตแลนด์! ชายวัย 30 ปลายๆ ถือมีดเล่มยักษ์สองมือ ไล่ทำร้ายผู้คนกลางกรุงเอดินบะระ บาดเจ็บ 2 ราย พบพยายามบุกเข้าโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กจนต้องสั่งล็อกดาวน์ด่วน
เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นในย่านกัลเดอร์ การ์เดนส์ (Calder Gardens) กรุงเอดินบะระของสกอตแลนด์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา (2 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น หลังชายคนหนึ่งถือมีดขนาดใหญ่เดินเพ่นพ่านไปตามถนน สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านและสถานศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างมาก
พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า เห็นชายคนดังกล่าวถือมีดเล่มใหญ่ในมือทั้งสองข้าง เดินวนเวียนอยู่ใกล้กับสถานรับเลี้ยงเด็กและพยายามจะบุกเข้าไปข้างในแต่ถูกไล่ออกมา จากนั้นเขาได้ตรงเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่ง ทำลายข้าวของจนเละเทะและไล่ทำร้ายพนักงาน ก่อนจะไปก่อเหตุทำร้ายหญิงวัย 60 ปีเศษจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และแทงพนักงานเทศบาลอีกหนึ่งราย
หลังเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัยได้รีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายส่งโรงพยาบาล Edinburgh Royal Infirmary โดยเบื้องต้นอาการไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต
สั่งล็อกดาวน์โรงเรียน-เผชิญหน้าบนตึกสูง
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม และสถานรับเลี้ยงเด็กในละแวกนั้นถูกสั่ง “ล็อกดาวน์” ทันทีเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธและหน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า 12 คันรถ รุดปิดล้อมอาคารชุด คอบบินชอว์ เฮาส์ เซาต์ (Cobbinshaw House South) หลังจากมือมีดหนีขึ้นไปอยู่บนชั้น 11
พยานเผยภาพสุดหลอนขณะที่ชายคนดังกล่าว “ยืนยิ้ม” มองลงมาทางหน้าต่างห้องพักระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาและปิดล้อมพื้นที่ ก่อนที่ตำรวจจะสามารถบุกเข้าควบคุมตัวได้สำเร็จในเวลาต่อมา
ตำรวจยันไม่ใช่ก่อการร้าย แต่ชาวบ้านผวาหนัก
สารวัตรสกอตต์ เคนเนดี แถลงยันเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการควบคุมแล้วโดยไม่เชื่อว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย พร้อมขอบคุณความร่วมมือของประชาชนที่อดทนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความโกรธเคืองและรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยคุณพ่อลูกเจ็ดรายหนึ่งถึงกับเอ่ยปากว่า “พื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกๆ ของผมอีกต่อไป ผมจะขอให้เทศบาลย้ายครอบครัวเราออกไปจากที่นี่” เนื่องจากคนร้ายสามารถเดินไปมาและพยายามบุกเข้าหาเด็กๆ ได้อย่างน่ากลัว.
ที่มา : Telegraph
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สังเวย 20 นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน หลังขีปนาวุธถล่ม
- วินาทีระทึก! แสตนด์รับปริญญาถล่มที่เม็กซิโก นศ.ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ 23 ราย
- ฉลองวันเกิดสุดช็อก! นทท.หนีตายแก๊งค้ายาเม็กซิกันยิงสู้เดือด สนามบินจลาจล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: