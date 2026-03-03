ข่าวต่างประเทศ

โลกป่วน เอดินบะระระทึก! มือมีดคลั่งบุกเนิร์สเซอรี ไล่แทงคน ปิดล้อมวุ่น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 03 มี.ค. 2569 10:17 น.
ตำรวจติดอาวุธจับกุมผู้ต้องสงสัยหลังก่อเหตุใช้มีดสองเล่มทำร้ายร่างกายในเอดินบะระ
แฟ้มภาพ

เขย่าขวัญสกอตแลนด์! ชายวัย 30 ปลายๆ ถือมีดเล่มยักษ์สองมือ ไล่ทำร้ายผู้คนกลางกรุงเอดินบะระ บาดเจ็บ 2 ราย พบพยายามบุกเข้าโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กจนต้องสั่งล็อกดาวน์ด่วน

เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นในย่านกัลเดอร์ การ์เดนส์ (Calder Gardens) กรุงเอดินบะระของสกอตแลนด์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา (2 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น หลังชายคนหนึ่งถือมีดขนาดใหญ่เดินเพ่นพ่านไปตามถนน สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านและสถานศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างมาก

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า เห็นชายคนดังกล่าวถือมีดเล่มใหญ่ในมือทั้งสองข้าง เดินวนเวียนอยู่ใกล้กับสถานรับเลี้ยงเด็กและพยายามจะบุกเข้าไปข้างในแต่ถูกไล่ออกมา จากนั้นเขาได้ตรงเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่ง ทำลายข้าวของจนเละเทะและไล่ทำร้ายพนักงาน ก่อนจะไปก่อเหตุทำร้ายหญิงวัย 60 ปีเศษจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และแทงพนักงานเทศบาลอีกหนึ่งราย

หลังเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัยได้รีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายส่งโรงพยาบาล Edinburgh Royal Infirmary โดยเบื้องต้นอาการไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

สั่งล็อกดาวน์โรงเรียน-เผชิญหน้าบนตึกสูง

ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม และสถานรับเลี้ยงเด็กในละแวกนั้นถูกสั่ง “ล็อกดาวน์” ทันทีเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธและหน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า 12 คันรถ รุดปิดล้อมอาคารชุด คอบบินชอว์ เฮาส์ เซาต์ (Cobbinshaw House South) หลังจากมือมีดหนีขึ้นไปอยู่บนชั้น 11

พยานเผยภาพสุดหลอนขณะที่ชายคนดังกล่าว “ยืนยิ้ม” มองลงมาทางหน้าต่างห้องพักระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาและปิดล้อมพื้นที่ ก่อนที่ตำรวจจะสามารถบุกเข้าควบคุมตัวได้สำเร็จในเวลาต่อมา

การปิดโรงเรียนความวุ่นวายในเมืองแคลเดอร์ ชายคนหนึ่งใช้มีดขนาดใหญ่ทำร้ายผู้คนรอบข้าง
แฟ้มภาพ

ตำรวจยันไม่ใช่ก่อการร้าย แต่ชาวบ้านผวาหนัก

สารวัตรสกอตต์ เคนเนดี แถลงยันเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการควบคุมแล้วโดยไม่เชื่อว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย พร้อมขอบคุณความร่วมมือของประชาชนที่อดทนระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่ต่างแสดงความโกรธเคืองและรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยคุณพ่อลูกเจ็ดรายหนึ่งถึงกับเอ่ยปากว่า “พื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกๆ ของผมอีกต่อไป ผมจะขอให้เทศบาลย้ายครอบครัวเราออกไปจากที่นี่” เนื่องจากคนร้ายสามารถเดินไปมาและพยายามบุกเข้าหาเด็กๆ ได้อย่างน่ากลัว.

เหตุการณ์เผชิญหน้าในเอดินบะระ ผู้ต้องสงสัยยิ้มแย้มจากหน้าต่างชั้น 11 หลังก่อเหตุแทงคนหลายราย
แฟ้มภาพ

ที่มา : Telegraph

